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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6137613861396140>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 85
1. Зросли більш, як на 30%
29%
25
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
3
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
18%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
6
7. Впали на 10 - 20%
7%
6
8. Впали на 20 - 30%
4%
3
9. Впали більш, як на 30%
27%
23
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 16:01

  Vlad442 написав:
  hume написав:Больше чем уверен, что в Евррпаз, и тем более америгах, так ревностно к ремонту никогда не подходят. У нас же ремонт может стоить гораздо больше квартиры, дизиггерскик радиаторы в однушки и ТД.

Когда я прочитал про цены и геморрой с плинтусами скрытого монтажа, залез в интернет и посмотрел зачем они нужны. Единственный смысл, который увидел, что можно шкаф придвинуть вплотную к стене не подрезая основание. Понял, что я что-то не понимаю.

Вот исчерпывающее видео зачем они нужны и как их правильно монтировать: https://www.youtube.com/watch?v=x1DbvCu ... L&index=13
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 16:03

  Vlad442 написав:В вайбере увидел пару статей, как семья 12 лет живет в недострое без воды и отопления.
https://investors.in.ua/%D0%B6%D0%B8%D1 ... %96%D0%B4/
https://investors.in.ua/%D0%B6%D0%B8%D1 ... %96%D0%B4/


Пздц. :? В назидание всем, кто покупает на котлованах и в прочих без сдачи и без ввода в эксплуатацию.
Доколе будет продолжаться это издевательство над людьми?! :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 16:12

  Vlad442 написав:
  IgA написав:В Европах все просто красят белой краской, во всяком случае лендлорды. А учитывая цены на ремонт такой ремонт как у аирмакса могут себе позволить только миллионеры. Думаю это можно записать в плюсы жизни в Украине.

Аирмакс стопроцентно миллионер. По крайней мере гривневый. Много ли в Украине таких?

Гривневых миллионеров немало. Уровня Айрмакса, конечно, куда меньше
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 16:13

  Vlad442 написав:Вы слишком давно не пересдавали. Может лет 10. Или попадали с пересдачами в разгар сезона. Проблемы начались не сейчас и не пару лет назад. Они поступательно накапливаются уже более 10 лет и связаны с перенасыщением рынка.
Если раньше был негатив от пересдачи в виде сотни звонков за полдня и необходимостью организовывать очереди на просмотр, то сейчас в виде необходимости мотаться на показы редким "туристам".
В 16-ом я писал, что тема депозитов себя отжила, тема котлованов тоже, тема аренды еще задержится, но тоже не вечно. Что в перспективе 5-10 лет, когда вырастут цены, нужно будет частично выходить, оставив только самые удачные проекты. Ждем.

тема не віджила, а "йдемо в Европу", де низька норма віддачі капіталу:
1% - гуд
2% - зер гуд
3% - гуру інвестування
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 16:36

  Faceless написав:
  Vlad442 написав:
  IgA написав:В Европах все просто красят белой краской, во всяком случае лендлорды. А учитывая цены на ремонт такой ремонт как у аирмакса могут себе позволить только миллионеры. Думаю это можно записать в плюсы жизни в Украине.

Аирмакс стопроцентно миллионер. По крайней мере гривневый. Много ли в Украине таких?

Гривневых миллионеров немало. Уровня Айрмакса, конечно, куда меньше

Комрады, у Айрмакса по окончании ремонта останется голый Василий на счету. Поэтому давайте какого-то другого богатея обсудим.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 16:52

пчоловод і 98% готовності,
а далі ПАП і Вєталь
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 16:55

А на Русановке какой именно дом прекрасен для пенсионеров?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 17:38

  Investor_K написав:А на Русановке какой именно дом прекрасен для пенсионеров?

Русановские сады)
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 17:52

  Investor_K написав:А на Русановке какой именно дом прекрасен для пенсионеров?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Да все прекрасны. Район релаксовый.Есть где пробежаться-прогуляться,птичкам на канале хлебушка скормить,развязка неплохая,ну а дом - у кого сколько денег - есть и новые в районе подороже,и чешек и совминов почти весь район.
Только если совмин любой подойдет,то чешка не каждая подойдет.
Писал уже спецсайт КГА есть, по крайней мере был, там оценка каждого дома по всем параметрам, в основном "двоечки", или "троечки", но попадаются и твердые "хорошисты",т.е. 4 балла из 5-ти,несмотря на то,что фонд старый, в основном это бывшие ЖСК (но не обязательно, часто многое от ОСББ зависит),они несравнимо добротнее в основном строились,там и контингент интеллигентный и состояние подъезда и всего дома ОК.
Надо чтобы приятно было вечером домой в район возвращаться,и не давили 25-этажные монстры с минимальными расстояниями.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ... :!: :idea:
Автор77
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 17:56

Развязка отвратительная, с двух сторон упирается в мосты, а со стороны метро в убогую развязку. Из района на машине с трудом можно выехать и с новой застройкой станет только хуже
hume
 
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