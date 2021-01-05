Vlad442 написав:

Вы слишком давно не пересдавали. Может лет 10. Или попадали с пересдачами в разгар сезона. Проблемы начались не сейчас и не пару лет назад. Они поступательно накапливаются уже более 10 лет и связаны с перенасыщением рынка.Если раньше был негатив от пересдачи в виде сотни звонков за полдня и необходимостью организовывать очереди на просмотр, то сейчас в виде необходимости мотаться на показы редким "туристам".В 16-ом я писал, что тема депозитов себя отжила, тема котлованов тоже, тема аренды еще задержится, но тоже не вечно. Что в перспективе 5-10 лет, когда вырастут цены, нужно будет частично выходить, оставив только самые удачные проекты. Ждем.