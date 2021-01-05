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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 06 січ, 2021 18:02
hume написав:Развязка отвратительная, с двух сторон упирается в мосты, а со стороны метро в убогую развязку. Из района на машине с трудом можно выехать и с новой застройкой станет только хуже
Люди не допускають навіть думки що заз 969 (чешка) просто не цікавий, навіть якщо у нього поставити руль від мерседесу....
Заходиш в тісний обшарпаний під’їзд із стійким запахом і починаєш думати.
Востаннє редагувалось Первый
в Сер 06 січ, 2021 18:07, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 06 січ, 2021 18:07
Первый написав:
hume написав:Развязка отвратительная, с двух сторон упирается в мосты, а со стороны метро в убогую развязку. Из района на машине с трудом можно выехать и с новой застройкой станет только хуже
Люди не допускають навіть думки що заз 969 (чешка) просто не цікавий, навіть якщо у нього поставити руль від мерседесу....
комусь шашечки, а комусь їхати
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Додано: Сер 06 січ, 2021 18:09
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
hume написав:
Развязка отвратительная, с двух сторон упирается в мосты, а со стороны метро в убогую развязку. Из района на машине с трудом можно выехать и с новой застройкой станет только хуже
"Наши люди в булочную на такси не ездят"
Вопрос был о пенсионерах,пенсионерам как то развязка по барабану.
Метро главное удобное.
Большинство домов конечно не очень, но есть и вполне-вполне, у нас ,к примеру - никакого запаха старости дома в подъезде,чистенько, соседи все приличные,лифт после ремонта,пластиковые окна на лестничной, козырек новый,магнитный замок,внешне также очень даже ничего,ну и ценник не новостройки конечно.
А застройка да,2.5 тысячи свежих новых квартир-и это только по одному комплексу, и там еще есть куда паковать.Это не Арсенальная, а просто релаксовый спальник, престижный еще со старых времен,в любом случае лучшая локация левого берега, ну и ценник на любой вкус -хочешь новый дом,хочешь старый фонд,все от кошелька.
Востаннє редагувалось Автор77
в Сер 06 січ, 2021 18:14, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 06 січ, 2021 18:14
flyman написав: Первый написав:
hume написав:Развязка отвратительная, с двух сторон упирается в мосты, а со стороны метро в убогую развязку. Из района на машине с трудом можно выехать и с новой застройкой станет только хуже
Люди не допускають навіть думки що заз 969 (чешка) просто не цікавий, навіть якщо у нього поставити руль від мерседесу....
комусь шашечки, а комусь їхати
Так і є. Їхати можна і на вухастому зазі і новенькому хундаї акценті.
Хз чому за хундай просять і платять грошей в рази більше ніж за напомажений і капітально напомажений вухастий.
Мабудь жертви маркетинг чи соцмереж, адже і там і там 4 колеса, двигун, і двері.....
Але це факт
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Додано: Сер 06 січ, 2021 18:21
Первый написав:
hume написав:Развязка отвратительная, с двух сторон упирается в мосты, а со стороны метро в убогую развязку. Из района на машине с трудом можно выехать и с новой застройкой станет только хуже
Люди не допускають навіть думки що заз 969 (чешка) просто не цікавий, навіть якщо у нього поставити руль від мерседесу....
Заходиш в тісний обшарпаний під’їзд із стійким запахом і починаєш думати.
Для многих людей, особенно в регионах, где не так избалованы новостроями, чешка вполне нормальное жилье. Обшарпанные подъезды это не правило. Зависит от людей и местных властей. Если мы говорим о массовом жилье, а не о узком круге, то чешка обеспечивает достаточный комфорт. Не думаю, что участники этой темы выросли в более комфортном жилье, или вспоминают свое детство с ужасом. Сравнивать с ЗАЗ 968 это перегиб.
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Vlad442
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Додано: Сер 06 січ, 2021 18:25
Автор77 написав:
[ любом случае лучшая локация левого берега, ну и ценник на любой вкус -хочешь новый дом,хочешь старый фонд,все от кошелька.
До метро из 80% Русановки не добраться пешком. Из плюсов: мега зелёный, есть очень достойная набережная и канал, контингент тоже вроде не сильно испорченный, кому попало не выдавали. Ну и вы правы, что более удобного района на левом берегу скорее всего нет. Как уже говорил, что дорога в центр занимает меньше времени, чем из большинства спальников Киева (для сравнения использован личный опыт)
Но Первый прав, даже более лучшими локациями жертвуют ради смены дома на новострой. Сам становился не раз свиделем таких перемещений. В большинстве случаев в таком передвижении замечена молодежь, ну не хотят они жить с контингентом проживающим в условных бабушатниках. За последние 5 лет продал два бабушатника. Единственное старое жилье в собственности, поменял на новострой с доплатой. Считаю, что разница в цене будет только увеличиваться с каждым новым кризисом
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Додано: Сер 06 січ, 2021 18:32
viewtopic.php?f=27&t=222870&p=5140117#p5140117
Vlad442 написав: Первый написав:
hume написав:Развязка отвратительная, с двух сторон упирается в мосты, а со стороны метро в убогую развязку. Из района на машине с трудом можно выехать и с новой застройкой станет только хуже
Люди не допускають навіть думки що заз 969 (чешка) просто не цікавий, навіть якщо у нього поставити руль від мерседесу....
Заходиш в тісний обшарпаний під’їзд із стійким запахом і починаєш думати.
Для многих людей, особенно в регионах, где не так избалованы новостроями, чешка вполне нормальное жилье. Обшарпанные подъезды это не правило. Зависит от людей и местных властей. Если мы говорим о массовом жилье, а не о узком круге, то чешка обеспечивает достаточный комфорт. Не думаю, что участники этой темы выросли в более комфортном жилье, или вспоминают свое детство с ужасом. Сравнивать с ЗАЗ 968 это перегиб.
Это украинские понты просто.
Я лично многие годы прожил в чешке,не в Киеве, наш подъезд на 10 квартир (5-этажка),
в подъезде скинулись и на плитку,и на новый козырек с водоотводом, и на новые двери, все чистенько,свежая краска,одна сушилка на две квартиры выходит,ну и с соседями более менее.
Зато в другой квартире,новострой в центре города, соседи -таможенник,делец с госпредприятия переселенец с Востока, делец по лесу, делец с темным настоящим и прошлым,связанный с местной политикой, та ну его на хрен,уже сто раз пожалел ,что там купил, лучше соседа тихого алкоголика иметь.
Не нравятся мне ни понтовики,ни дельцы,ни госчиновники,ни правоохранители, вообще все кто на подсосе у кормухи.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
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Додано: Сер 06 січ, 2021 18:34
Автор77 написав:
Метро главное удобное.
Большинство домов конечно не очень, но есть и вполне-вполне, у нас ,к примеру - никакого запаха старости дома в подъезде,чистенько, соседи все приличные,лифт после ремонта,пластиковые окна на лестничной, козырек новый,магнитный замок,внешне также очень даже ничего,ну и ценник не новостройки конечно.
А не смущает ли приглашать в такой дом современную статусную девушку?
Подумает, что какой-то старорежимный кавалер, времен Брежнева, наверно еще при исполкомах служил, обнищавшая и деградировавшая номенклатура. Как пить дать, там на вешалке увижу пыжиковую шапку, как в старом кине.
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Додано: Сер 06 січ, 2021 18:34
hume написав:
В большинстве случаев в таком передвижении замечена молодежь, ну не хотят они жить с контингентом проживающим в условных бабушатниках.
Молодежь любит понты. Молодежь не всегда адекватно оценивает риски вложений в котлован, не всегда ценит время. На выходе получает запаркованный двор, хуже локацию, стены из газоблока.
Новострой, по моему мнению, обеспечивает более качественный уровень жизни только с какой-то цифры. Плохой готовый новострой хуже хорошей советской вторички за те же деньги. Это же касается и дилеммы квартира-дом.
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Vlad442
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Додано: Сер 06 січ, 2021 18:39
2 Влад
Однозначно є категорія для якої чешка має цінність. Однозначно, що у багато кого є приємні спогади.
Я описую виключно свої думки і те що знаю і не роблю висновки.
Коли у людей є вибір підкріплений грошовими знаками, чешка, як і вухастий то не їх вибір.
Серед знайомих любителів русанівки жоден не розглядав для життя чешку на русанівці, але розглядали і купували галактику і новобудови на сагайдака.
Жоден, це в сенсі навіть не відкривали оголошення для подивитися який там ремонт чи яка там стоїть мілє і паркетна підлога, який вид з вікна чи ....
Це на на кшалт придбання авто. Є 15 куе. Дивляться і нові, і битки, проте зовсім не дивляться Жигулі і вухасті. Їх ціна і стан для власника 15 куе взагалі не важлива - їх не існує.
Всім процвітання!
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