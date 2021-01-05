Додано: Сер 06 січ, 2021 18:25

Автор77 написав: [ любом случае лучшая локация левого берега, ну и ценник на любой вкус -хочешь новый дом,хочешь старый фонд,все от кошелька. [ любом случае лучшая локация левого берега, ну и ценник на любой вкус -хочешь новый дом,хочешь старый фонд,все от кошелька.

До метро из 80% Русановки не добраться пешком. Из плюсов: мега зелёный, есть очень достойная набережная и канал, контингент тоже вроде не сильно испорченный, кому попало не выдавали. Ну и вы правы, что более удобного района на левом берегу скорее всего нет. Как уже говорил, что дорога в центр занимает меньше времени, чем из большинства спальников Киева (для сравнения использован личный опыт)Но Первый прав, даже более лучшими локациями жертвуют ради смены дома на новострой. Сам становился не раз свиделем таких перемещений. В большинстве случаев в таком передвижении замечена молодежь, ну не хотят они жить с контингентом проживающим в условных бабушатниках. За последние 5 лет продал два бабушатника. Единственное старое жилье в собственности, поменял на новострой с доплатой. Считаю, что разница в цене будет только увеличиваться с каждым новым кризисом