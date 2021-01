Додано: Сер 06 січ, 2021 19:22

hume написав: Развязка отвратительная, с двух сторон упирается в мосты, а со стороны метро в убогую развязку. Из района на машине с трудом можно выехать и с новой застройкой станет только хуже Развязка отвратительная, с двух сторон упирается в мосты, а со стороны метро в убогую развязку. Из района на машине с трудом можно выехать и с новой застройкой станет только хуже



в теории после запуска подольского моста и капремонта патона и метро ситуация может улучшиться - так по крайней мере считает мой друг, живущий в ривьере риверсайд

а пока канешна грусть-печаль, впрочем как и на всем левом берегу



зы: у автора хата на окипной 7 имхо в теории после запуска подольского моста и капремонта патона и метро ситуация может улучшиться - так по крайней мере считает мой друг, живущий в ривьере риверсайда пока канешна грусть-печаль, впрочем как и на всем левом берегузы: у автора хата на окипной 7 имхо

