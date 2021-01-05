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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6139614061416142

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 85
1. Зросли більш, як на 30%
29%
25
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
3
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
18%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
6
7. Впали на 10 - 20%
7%
6
8. Впали на 20 - 30%
4%
3
9. Впали більш, як на 30%
27%
23
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 20:35

  zРадио написав:
  UA написав:https://news.obozrevatel.com/economics/ukraintsam-otmenili-lgotnyij-tarif-na-elektrootoplenie-tsenyi-vyirastut-vdvoe.htm
Отопление электроэнергией подорожает вдвое: украинцам показали новые тарифы.


Это только первая итерация повышения на 1-й квартал. Минимальный (типа льготный) тариф планируется на уровне 2,5 грн за кВчт, максимальный (типа коммерческий) - на уровне 4 грн


Буит тока даражать :lol: :?:

Вьетнам 0.08. Украина 0.05 была . Кстати, это дешевая цена. Если взять, Тай, например.

В 2021: 0.18$ Украина, но Вьетнам 0.08$
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 20:51

  zРадио написав:
  UA написав:https://news.obozrevatel.com/economics/ukraintsam-otmenili-lgotnyij-tarif-na-elektrootoplenie-tsenyi-vyirastut-vdvoe.htm
Отопление электроэнергией подорожает вдвое: украинцам показали новые тарифы.


Это только первая итерация повышения на 1-й квартал. Минимальный (типа льготный) тариф планируется на уровне 2,5 грн за кВчт, максимальный (типа коммерческий) - на уровне 4 грн

з такими тарифами, можна і МВФ послати (тільки не надовго)
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flyman
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  #<1 ... 6139614061416142
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