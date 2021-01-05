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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 06 січ, 2021 20:35
zРадио написав: UA написав:
https://news.obozrevatel.com/economics/ukraintsam-otmenili-lgotnyij-tarif-na-elektrootoplenie-tsenyi-vyirastut-vdvoe.htm
Отопление электроэнергией подорожает вдвое: украинцам показали новые тарифы.
Это только первая итерация повышения на 1-й квартал. Минимальный (типа льготный) тариф планируется на уровне 2,5 грн за кВчт, максимальный (типа коммерческий) - на уровне 4 грн
Буит тока даражать
Вьетнам 0.08. Украина 0.05 была . Кстати, это дешевая цена. Если взять, Тай, например.
В 2021: 0.18$ Украина, но Вьетнам 0.08$
Номер SIP
/VoIP 8(800)
Украина - 0 грн
/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT
в Альфа-Банке
через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/
Хозяин системы.
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Додано: Сер 06 січ, 2021 20:51
zРадио написав: UA написав:
https://news.obozrevatel.com/economics/ukraintsam-otmenili-lgotnyij-tarif-na-elektrootoplenie-tsenyi-vyirastut-vdvoe.htm
Отопление электроэнергией подорожает вдвое: украинцам показали новые тарифы.
Это только первая итерация повышения на 1-й квартал. Минимальный (типа льготный) тариф планируется на уровне 2,5 грн за кВчт, максимальный (типа коммерческий) - на уровне 4 грн
з такими тарифами, можна і МВФ послати (тільки не надовго)
https://fi202x.blogspot.com/
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