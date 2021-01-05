Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Автор77 написав: Это украинские понты просто. Я лично многие годы прожил в чешке,не в Киеве, наш подъезд на 10 квартир (5-этажка), в подъезде скинулись и на плитку,и на новый козырек с водоотводом, и на новые двери, все чистенько,свежая краска,одна сушилка на две квартиры выходит,ну и с соседями более менее.
Зато в другой квартире,новострой в центре города, соседи -таможенник,делец с госпредприятия переселенец с Востока, делец по лесу, делец с темным настоящим и прошлым,связанный с местной политикой, та ну его на хрен,уже сто раз пожалел ,что там купил, лучше соседа тихого алкоголика иметь.
Не нравятся мне ни понтовики,ни дельцы,ни госчиновники,ни правоохранители, вообще все кто на подсосе у кормухи.
Ви спитали якого х... ваша двуха не здається за бажану суму. А тепер знаєте відповідь:-) можете відноситися як до цього як до понтів, казнокрадів, г***, дебілів і т.д. Але ця Ваша особиста позиція не додасть до ціни оренди чешки, а чешка з кожним роком ... ну самі розумієте. Тепер залишилося тільки прийняти цю інформацію і зробити правильні дії з чешечкою. Як у свій час зробили із вухастим... або продовжувати писати ну якого біса!:-)
Так і є. Їхати можна і на вухастому зазі і новенькому хундаї акценті. Хз чому за хундай просять і платять грошей в рази більше ніж за напомажений і капітально напомажений вухастий. Мабудь жертви маркетинг чи соцмереж, адже і там і там 4 колеса, двигун, і двері.....
Але це факт
Яка розрахунокий термін експлуатації авто і будинку? Думаю там різниця на порядок. Приклад притягнутий за вуха.
з.і. в селі дерев"яний туалет, думаю, стоїть не менше як 30 років, тільки один підгнивший стповпчик замінив, на підході другий.
hume написав:Развязка отвратительная, с двух сторон упирается в мосты, а со стороны метро в убогую развязку. Из района на машине с трудом можно выехать и с новой застройкой станет только хуже
в теории после запуска подольского моста и капремонта патона и метро ситуация может улучшиться - так по крайней мере считает мой друг, живущий в ривьере риверсайд а пока канешна грусть-печаль, впрочем как и на всем левом берегу
зы: у автора хата на окипной 7 имхо
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Так і є. Їхати можна і на вухастому зазі і новенькому хундаї акценті. Хз чому за хундай просять і платять грошей в рази більше ніж за напомажений і капітально напомажений вухастий. Мабудь жертви маркетинг чи соцмереж, адже і там і там 4 колеса, двигун, і двері.....
Але це факт
Яка розрахунокий термін експлуатації авто і будинку? Думаю там різниця на порядок. Приклад притягнутий за вуха.
з.і. в селі дерев"яний туалет, думаю, стоїть не менше як 30 років, тільки один підгнивший стповпчик замінив, на підході другий.
будинок, мабуть, років 60, ще дід будував
Це прекрасно що є такі як Ти. Буде кому 77иому продати класну чешечку за дорого. Адже у неї ресурсне огого і там німецькому паркету тльки 20 років, бронедвері-)
hume написав:Развязка отвратительная, с двух сторон упирается в мосты, а со стороны метро в убогую развязку. Из района на машине с трудом можно выехать и с новой застройкой станет только хуже
Люди не допускають навіть думки що заз 969 (чешка) просто не цікавий, навіть якщо у нього поставити руль від мерседесу....
комусь шашечки, а комусь їхати
Ну вот у меня пару раз так и купили. Причем в одном бабушатника лифт не работал все время пока шли показы. Лестничные марши отвратительные с вырванными мусоропроводами на двух этажах (кстати, мусоропровод рабочий) и отвалившийся от влаги штукатуркой. То есть люди три раза прошедшие мимо всего этого гвна пешком купили квартиру. Я хз чем они руководствовались, подозреваю тем, что она продалась с арендаторами вместе. Короче, могу только порадоваться, что есть длбойобы
Автор77 написав:Да все прекрасны. Район релаксовый.Есть где пробежаться-прогуляться,птичкам на канале хлебушка скормить,развязка неплохая,ну а дом - у кого сколько денег - есть и новые в районе подороже,и чешек и совминов почти весь район.
На Русановке на сколько я знаю всего ОДИН относительно новый дом - и то 2004 года постройки. Бульвар Шамо 12. Остальные - построены при СССР. Если знаете более новые - дайте адрес. Только именно Русановка, а не Левобережка, Березняки или другие микрорайоны поблизости.