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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6139614061416142

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 85
1. Зросли більш, як на 30%
29%
25
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
3
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
18%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
6
7. Впали на 10 - 20%
7%
6
8. Впали на 20 - 30%
4%
3
9. Впали більш, як на 30%
27%
23
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 21:26

  UA написав:https://news.obozrevatel.com/economics/ukraintsam-otmenili-lgotnyij-tarif-na-elektrootoplenie-tsenyi-vyirastut-vdvoe.htm
Отопление электроэнергией подорожает вдвое: украинцам показали новые тарифы.

Якщо в Штатах почнеться гром.війна, то українцям можна владу на наступний день люструвати!!! За тарифи, корупцію і нац.геноцид!
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 21:42

https://m.olx.ua/obyavlenie/novaya-kvar ... K4Xwt.html
Что это за труба в гардеробной комнате?
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 21:46

  change_pm написав:
Живий репортаж...
Захват Капітолія!!!!



Одноэтажная Америка против мегаполисов.
"Беркут" не поможет
Более 400 000 000 стволов оружия у населения))
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 21:47

  change_pm написав:
  UA написав:https://news.obozrevatel.com/economics/ukraintsam-otmenili-lgotnyij-tarif-na-elektrootoplenie-tsenyi-vyirastut-vdvoe.htm
Отопление электроэнергией подорожает вдвое: украинцам показали новые тарифы.

Якщо в Штатах почнеться гром.війна, то українцям можна владу на наступний день люструвати!!! За тарифи, корупцію і нац.геноцид!


3-кратное удорожание обеспечено :lol:
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 21:48

Капітолій евакуйвано...

Слізогінний газ + постріли в Капітолії.

зі. Чуваки, ховайте бабки...

ззі. Маю на увазі, завтра витягуйте баксо кеш з укробанків...
Востаннє редагувалось change_pm в Сер 06 січ, 2021 21:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 21:49

  change_pm написав:Капітолій евакуйвано...

Слізогінний газ + постріли в Капітолії.

зі. Чуваки, ховайте бабки...


нифига, евро не реагирует. Индекс доллара растет! :!: (после падения и растет фонда!)
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 21:50

  hume написав:https://m.olx.ua/obyavlenie/novaya-kvartira-lukyanovka-podol-lvovskiy-kvartal-pokrovskiy-torg-IDK4Xwt.html
Что это за труба в гардеробной комнате?

Картина художника АМНЕТАКУДОБНО "Газ и долбойобы"
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 22:28

  change_pm написав:Капітолій евакуйвано...

Слізогінний газ + постріли в Капітолії.

зі. Чуваки, ховайте бабки...

ззі. Маю на увазі, завтра витягуйте баксо кеш з укробанків...


Різдво, які банки :?:

гривню лишаєм:
https://fi202x.blogspot.com/2021/01/2015-2020.html
хто тримав з 2015 року гривню в БСУ, той примножив більше чим в 2,6 рази свої маєтки.
Цікаво, скільки прибавив КРЖН?
https://fi202x.blogspot.com/
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  #<1 ... 6139614061416142
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