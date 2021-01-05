Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
UA написав:https://news.obozrevatel.com/economics/ukraintsam-otmenili-lgotnyij-tarif-na-elektrootoplenie-tsenyi-vyirastut-vdvoe.htm Отопление электроэнергией подорожает вдвое: украинцам показали новые тарифы.
Якщо в Штатах почнеться гром.війна, то українцям можна владу на наступний день люструвати!!! За тарифи, корупцію і нац.геноцид!
UA написав:https://news.obozrevatel.com/economics/ukraintsam-otmenili-lgotnyij-tarif-na-elektrootoplenie-tsenyi-vyirastut-vdvoe.htm Отопление электроэнергией подорожает вдвое: украинцам показали новые тарифы.
Якщо в Штатах почнеться гром.війна, то українцям можна владу на наступний день люструвати!!! За тарифи, корупцію і нац.геноцид!
3-кратное удорожание обеспечено
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грнhttp://goo.gl/XOrCSn Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ Хозяин системы.