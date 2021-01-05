Додано: Чет 07 січ, 2021 00:06

Спасибо.Почитал.Там есть контекст насчет РН.Не согласен со сценарием апокалипсиса, но многое верно, просто думаю будут кризисные явления нарастать, не исключаю обвал гривны, и сильную коррекцию РН.Просто олигархическая экономика на фоне раскола общества обречена.............Есть мелкие последствия , вторичные , когда квартир будет много - недвижимость не будет иметь ценности - не инвестируйте , точно так же инвестиции в украинские предприятия бессмысленны , они будут лишенысотрудников , и будут закрываться . Темпы деиндустриализации за последние 10 лет - минус 30% . ....Верно частично.Не будет ценно барахло , часть старого фонда и все эти свечки, которые тут расхваливают, ну не все конечно, а самые конченные, их треть наверное, также немало.Он не учитывает фактор избытка денег в мире, и то, что новые рынки - спасение для всех крупных игроков планеты, а страна в любом случае останется новым рынком.Насчет около 30 млн.населения сейчас, ну чуть больше,но никак не то,что Дубилет показал, правда посредине вероятно,возможно 33-34 млн., с учетом гастеров.Ну и это, много конечно начудили, наслушались олигархических каналов, а они все у нас 100% такие и разгромили собственную квартиру.На хрена спрашивается ?Столько лет из развития вычеркнули собственными руками, меньше олигархов надо было слушать, и немножко соображалку включать.А так 10% правды там есть у него,что совсем немало, учитывая бессмысленную жвачку по ТВ ежедневную