|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 06 січ, 2021 22:49
.
Востаннє редагувалось Долярчик в Сер 06 січ, 2021 23:29, всього редагувалось 1 раз.
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Сер 06 січ, 2021 23:10
Муха, ты еще не понял, что нужно было и сейчас держать БИТКОИН, а не слушать клоунов-риелторов.
Додано: Сер 06 січ, 2021 23:12
в мене тришки ріпла наразі, спекульнув і за останній тиждень на 10% маю більше в перерахунку на USD, але там мізер, ще навіть затрати на майнінг не повернуті повністю.
Але там трохи кріпти, трохи віртуального долара, для гри на біржі.
На мою думку, скоро криптошизікам прийдеться побачити звиклі 3Куе за ВТС і 200 уе за ефір.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Сер 06 січ, 2021 23:20
Рипл мусор, как и другие альты. Я тебе говорю только за биткоин, который уже в этом году перешагнет цену в 100000$ . Это лучше золота и фиата. Я днровскосюму трибеке говорил при 8000$ за бтс, продавать шлако круши и брать бтс. Он может последовал совету, так как пропал с этой ветки. Так что делайте выводы.
Додано: Сер 06 січ, 2021 23:24
карбо из 0.035$ дорожала до 0.084$.
5млн$ вложи, взлетит в 50 раз. А бетховину надо 150млрд$
есть тема специальная:
Криптовалюты , рынок криптовалют
20% за 2 дня!
Востаннє редагувалось proftpd66 в Сер 06 січ, 2021 23:30, всього редагувалось 2 разів.
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ Хозяин системы.
Додано: Сер 06 січ, 2021 23:25
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
У меня вся вторичка в отличном состоянии. В разных комбинациях отремонтированные подъезды, новые кабины лифтов, МПО в службах. Никаких запахов и крашеных масляной краской стен. Общедомовой счетчик на тепло и норма начисления не менее чем половины среднего нивелирует основное преимущество новостроев в энергоэффективности.
Может в Киеве коммунальный коллапс и ужас по совкошлаку, но я не вижу реальных преимущество "эврик" против "чешек". Да, есть мода, есть понты, но когда накипь уйдет, коллективное сознание расставит все по местам. Эконом есть эконом. Поэтому у меня в первую очередь на продажу "эврики", пока они в цене, а не "чешки".
Хрущевки это путь вниз. Возраст, не высокое качество, отсутствие лифта, безденежный контингент.
Додано: Сер 06 січ, 2021 23:26
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
хто шукав одкровення Аляка?
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5140155#p5140155
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Чет 07 січ, 2021 00:01
Сподобався вираз:
Есть мелкие последствия , вторичные , когда квартир будет много - недвижимость не будет иметь ценности - не инвестируйте , точно так же инвестиции в украинские предприятия бессмысленны , они будут лишены
сотрудников , и будут закрываться . Темпы деиндустриализации за последние 10 лет - минус 30% .
Флай, готуйся, переїдеш с бомбосховища на Хрещатик. Будеш дулі тикати з балкона Конгівцю який буде досками забивати вікна в своїх магазинах
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Додано: Чет 07 січ, 2021 00:06
flyman
https://news.finance.ua/ua/news/-/48495 ... 2021-rotsi
Спасибо.
Почитал.
Там есть контекст насчет РН.
Не согласен со сценарием апокалипсиса, но многое верно, просто думаю будут кризисные явления нарастать, не исключаю обвал гривны, и сильную коррекцию РН.
Просто олигархическая экономика на фоне раскола общества обречена.
............Есть мелкие последствия , вторичные , когда квартир будет много - недвижимость не будет иметь ценности - не инвестируйте , точно так же инвестиции в украинские предприятия бессмысленны , они будут лишены
сотрудников , и будут закрываться . Темпы деиндустриализации за последние 10 лет - минус 30% . ....
Верно частично.
Не будет ценно барахло , часть старого фонда и все эти свечки, которые тут расхваливают, ну не все конечно, а самые конченные, их треть наверное, также немало.
Он не учитывает фактор избытка денег в мире, и то, что новые рынки - спасение для всех крупных игроков планеты, а страна в любом случае останется новым рынком.
Насчет около 30 млн.населения сейчас, ну чуть больше,но никак не то,что Дубилет показал, правда посредине вероятно,возможно 33-34 млн., с учетом гастеров.
Ну и это, много конечно начудили, наслушались олигархических каналов, а они все у нас 100% такие и разгромили собственную квартиру.
На хрена спрашивается ?
Столько лет из развития вычеркнули собственными руками, меньше олигархов надо было слушать, и немножко соображалку включать.
А так 10% правды там есть у него,что совсем немало, учитывая бессмысленную жвачку по ТВ ежедневную
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
|