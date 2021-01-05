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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6140614161426143

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 85
1. Зросли більш, як на 30%
29%
25
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
3
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
18%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
6
7. Впали на 10 - 20%
7%
6
8. Впали на 20 - 30%
4%
3
9. Впали більш, як на 30%
27%
23
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 22:49

.

:arrow:
Востаннє редагувалось Долярчик в Сер 06 січ, 2021 23:29, всього редагувалось 1 раз.
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 23:10

  flyman написав:
  change_pm написав:Капітолій евакуйвано...

Слізогінний газ + постріли в Капітолії.

зі. Чуваки, ховайте бабки...

ззі. Маю на увазі, завтра витягуйте баксо кеш з укробанків...


Різдво, які банки :?:

гривню лишаєм:
https://fi202x.blogspot.com/2021/01/2015-2020.html
хто тримав з 2015 року гривню в БСУ, той примножив більше чим в 2,6 рази свої маєтки.
Цікаво, скільки прибавив КРЖН?


Муха, ты еще не понял, что нужно было и сейчас держать БИТКОИН, а не слушать клоунов-риелторов.
xio13
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 23:12

  xio13 написав: нужно было и сейчас держать БИТКОИН, а не слушать клоунов-риелторов.

в мене тришки ріпла наразі, спекульнув і за останній тиждень на 10% маю більше в перерахунку на USD, але там мізер, ще навіть затрати на майнінг не повернуті повністю.
Але там трохи кріпти, трохи віртуального долара, для гри на біржі.
На мою думку, скоро криптошизікам прийдеться побачити звиклі 3Куе за ВТС і 200 уе за ефір.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 23:20

  flyman написав:
  xio13 написав: нужно было и сейчас держать БИТКОИН, а не слушать клоунов-риелторов.

в мене тришки ріпла наразі, спекульнув і за останній тиждень на 10% маю більше в перерахунку на USD, але там мізер, ще навіть затрати на майнінг не повернуті повністю.
Але там трохи кріпти, трохи віртуального долара, для гри на біржі.
На мою думку, скоро криптошизікам прийдеться побачити звиклі 3Куе за ВТС і 200 уе за ефір.


Рипл мусор, как и другие альты. Я тебе говорю только за биткоин, который уже в этом году перешагнет цену в 100000$ . Это лучше золота и фиата. Я днровскосюму трибеке говорил при 8000$ за бтс, продавать шлако круши и брать бтс. Он может последовал совету, так как пропал с этой ветки. Так что делайте выводы.
xio13
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 23:24

  xio13 написав:
  flyman написав:
  xio13 написав: нужно было и сейчас держать БИТКОИН, а не слушать клоунов-риелторов.

в мене тришки ріпла наразі, спекульнув і за останній тиждень на 10% маю більше в перерахунку на USD, але там мізер, ще навіть затрати на майнінг не повернуті повністю.
Але там трохи кріпти, трохи віртуального долара, для гри на біржі.
На мою думку, скоро криптошизікам прийдеться побачити звиклі 3Куе за ВТС і 200 уе за ефір.


Рипл мусор, как и другие альты. Я тебе говорю только за биткоин, который уже в этом году перешагнет цену в 100000$ . Это лучше золота и фиата. Я днровскосюму трибеке говорил при 8000$ за бтс, продавать шлако круши и брать бтс. Он может последовал совету, так как пропал с этой ветки. Так что делайте выводы.


карбо из 0.035$ дорожала до 0.084$.

5млн$ вложи, взлетит в 50 раз. А бетховину надо 150млрд$

есть тема специальная:
Криптовалюты , рынок криптовалют
20% за 2 дня!
Востаннє редагувалось proftpd66 в Сер 06 січ, 2021 23:30, всього редагувалось 2 разів.
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Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 23:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:Ну вот у меня пару раз так и купили. Причем в одном бабушатника лифт не работал все время пока шли показы. Лестничные марши отвратительные с вырванными мусоропроводами на двух этажах (кстати, мусоропровод рабочий) и отвалившийся от влаги штукатуркой. То есть люди три раза прошедшие мимо всего этого гвна пешком купили квартиру. Я хз чем они руководствовались, подозреваю тем, что она продалась с арендаторами вместе. Короче, могу только порадоваться, что есть длбойобы

У меня вся вторичка в отличном состоянии. В разных комбинациях отремонтированные подъезды, новые кабины лифтов, МПО в службах. Никаких запахов и крашеных масляной краской стен. Общедомовой счетчик на тепло и норма начисления не менее чем половины среднего нивелирует основное преимущество новостроев в энергоэффективности.
Может в Киеве коммунальный коллапс и ужас по совкошлаку, но я не вижу реальных преимущество "эврик" против "чешек". Да, есть мода, есть понты, но когда накипь уйдет, коллективное сознание расставит все по местам. Эконом есть эконом. Поэтому у меня в первую очередь на продажу "эврики", пока они в цене, а не "чешки".
Хрущевки это путь вниз. Возраст, не высокое качество, отсутствие лифта, безденежный контингент.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 23:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

хто шукав одкровення Аляка?
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5140155#p5140155
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 00:01

  flyman написав:хто шукав одкровення Аляка?
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5140155#p5140155


Сподобався вираз:

Есть мелкие последствия , вторичные , когда квартир будет много - недвижимость не будет иметь ценности - не инвестируйте , точно так же инвестиции в украинские предприятия бессмысленны , они будут лишены
сотрудников , и будут закрываться . Темпы деиндустриализации за последние 10 лет - минус 30% .

Флай, готуйся, переїдеш с бомбосховища на Хрещатик. Будеш дулі тикати з балкона Конгівцю який буде досками забивати вікна в своїх магазинах :lol:
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 00:06

flyman
https://news.finance.ua/ua/news/-/48495 ... 2021-rotsi
Спасибо.
Почитал.

Там есть контекст насчет РН.

Не согласен со сценарием апокалипсиса, но многое верно, просто думаю будут кризисные явления нарастать, не исключаю обвал гривны, и сильную коррекцию РН.
Просто олигархическая экономика на фоне раскола общества обречена.

............Есть мелкие последствия , вторичные , когда квартир будет много - недвижимость не будет иметь ценности - не инвестируйте , точно так же инвестиции в украинские предприятия бессмысленны , они будут лишены
сотрудников , и будут закрываться . Темпы деиндустриализации за последние 10 лет - минус 30% . ....

Верно частично.
Не будет ценно барахло , часть старого фонда и все эти свечки, которые тут расхваливают, ну не все конечно, а самые конченные, их треть наверное, также немало.

Он не учитывает фактор избытка денег в мире, и то, что новые рынки - спасение для всех крупных игроков планеты, а страна в любом случае останется новым рынком.

Насчет около 30 млн.населения сейчас, ну чуть больше,но никак не то,что Дубилет показал, правда посредине вероятно,возможно 33-34 млн., с учетом гастеров.

Ну и это, много конечно начудили, наслушались олигархических каналов, а они все у нас 100% такие и разгромили собственную квартиру.
На хрена спрашивается ?
Столько лет из развития вычеркнули собственными руками, меньше олигархов надо было слушать, и немножко соображалку включать.
А так 10% правды там есть у него,что совсем немало, учитывая бессмысленную жвачку по ТВ ежедневную
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ... :!: :idea:
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