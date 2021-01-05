Интересно, кому нужен рынок неплатежеспособных и пенсионеров? Сравните тот же Макдонадс - в Украине 93 заведения. В Польше - 435. Меньше слушайте Либо
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Додано: Чет 07 січ, 2021 08:27
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Интересно, кому нужен рынок неплатежеспособных и пенсионеров? Сравните тот же Макдонадс - в Украине 93 заведения. В Польше - 435. Меньше слушайте Либо
Додано: Чет 07 січ, 2021 09:54
Как обычно, смотрим в книгу - видим только название.
Там же в тексте написано, что курс 15,7685 на 1/01/2015. Далее в тексте доходность за 6ть лет - 46%.
Но как часто, все видя графики знают что надо было делать. Данные сравнения еще интересны интервалом. Взял бы с 1/04/15 и уже доходность и валюте была бы 250%.
Додано: Чет 07 січ, 2021 10:44
Флай, это же твой личный блог?
Додано: Чет 07 січ, 2021 10:53
Люди говорят, что на Русановке нет достойных домов для проживания пенсионеров
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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