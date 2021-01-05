Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Как обычно, смотрим в книгу - видим только название. Там же в тексте написано, что курс 15,7685 на 1/01/2015. Далее в тексте доходность за 6ть лет - 46%. Но как часто, все видя графики знают что надо было делать. Данные сравнения еще интересны интервалом. Взял бы с 1/04/15 и уже доходность и валюте была бы 250%.
Не согласен со сценарием апокалипсиса, но многое верно, просто думаю будут кризисные явления нарастать, не исключаю обвал гривны, и сильную коррекцию РН. Просто олигархическая экономика на фоне раскола общества обречена.
............Есть мелкие последствия , вторичные , когда квартир будет много - недвижимость не будет иметь ценности - не инвестируйте , точно так же инвестиции в украинские предприятия бессмысленны , они будут лишены сотрудников , и будут закрываться . Темпы деиндустриализации за последние 10 лет - минус 30% . ....
Верно частично. Не будет ценно барахло , часть старого фонда и все эти свечки, которые тут расхваливают, ну не все конечно, а самые конченные, их треть наверное, также немало.
Он не учитывает фактор избытка денег в мире, и то, что новые рынки - спасение для всех крупных игроков планеты, а страна в любом случае останется новым рынком.
Насчет около 30 млн.населения сейчас, ну чуть больше,но никак не то,что Дубилет показал, правда посредине вероятно,возможно 33-34 млн., с учетом гастеров.
Ну и это, много конечно начудили, наслушались олигархических каналов, а они все у нас 100% такие и разгромили собственную квартиру. На хрена спрашивается ? Столько лет из развития вычеркнули собственными руками, меньше олигархов надо было слушать, и немножко соображалку включать. А так 10% правды там есть у него,что совсем немало, учитывая бессмысленную жвачку по ТВ ежедневную
Прочел. Касательно демографии много лет уже писал подобное.Только на тот момент оценивал 28-32 млн. Да, точку невозврата мы давно прошли. По войне в Карабахе, не следил, но у меня сложилось впечатление, что рп не вмешивалось потому что Турция как раз дала понять, что в этом случае не останется в стороне. И они не раз показали свою готовность дать по рогам рп. А это вторая по мощи армия в НАТО. Да и высокоточное оружие Азербайджан не сам склепав. Про пенсии - полностью согласен и давно и более развернуто на эту тему писал. Так получилось, что пришлось узнать эту ситуацию как с внешней стороны так и изнутри ПФУ. Касательно темы этой ветки, собственно все мои действия построены на подобном понимании реальности, я оставляю надежду на заселение Украины переселенцами из еще более нищих стран Африки и Юго-Восточной Азии. Что уже идет полным ходом. Уже можно прикинуть, что Лыбидьська станет арабским районом, а Шулявка африканским. Касательно будущего Украины, шанс есть. Государство - это территория и народ. Демографию восполним афроукраинцами, а территория...Азербайджан показал как это можно сделать и через 30 лет. Есть еще один фактор. Глобальное потепление приведет к тому, что жить на значительной территории Земли станет невозможгл или менее комфортно. В Украине-же климат останется приемлемым +/- нынешеяя Турция.
Дивись, маю спадщину на Поліссі, в сторону Коростеня, так більше півтора року, в криниці майже нема води. Сусіди поробили собі скважини. Я як "виживальщик" колись зробив запас питної води, то при відвідинах дачі користуюся нею, і трохи добираю дощової для технічних потреб. Цього року зима знову безсніжна. І щодо води знову повториться минулорічна історія.
А ще років 10 тому, регулярно затоплювало зимою неглибокий підвал. Потім лише 1 раз за 5 років. Останніх 5 років він сухий.
І якщо далі продовжиться така тенденція, думаю, що літню дачу прийдеться купувати або в Польщі або в країнах Балтії або Скандинавії.
Навіть там можна взяти дешево.
Востаннє редагувалось flyman в Чет 07 січ, 2021 11:31, всього редагувалось 1 раз.
Investor_K написав:хіба у пригороді не сожна жити та здавата в оренду?
Смотря где, пригород пригороду рознь, в Ирпене проблема с детсадами, школами и больницами. Цены на аренду равны трое или борщаге, правда Ирпень - молодой современный город, потому я считаю что он недооценен в отличии от перечисленных районов столицы. На борщаге из цивилизации нет вообще ни-че-го. Некоторые областные центры выглядят намного привлекательнее. А такого парка как в Буче нет даже в Киеве. Бровары и Борисполь - махровый совок. Но в Броварах хотя бы аквапарк есть...
верю в евро... по 1,4 минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$