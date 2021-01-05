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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6142614361446145>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 85
1. Зросли більш, як на 30%
29%
25
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
3
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
18%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
6
7. Впали на 10 - 20%
7%
6
8. Впали на 20 - 30%
4%
3
9. Впали більш, як на 30%
27%
23
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 08:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Автор77 написав:Он не учитывает фактор избытка денег в мире, и то, что новые рынки - спасение для всех крупных игроков планеты, а страна в любом случае останется новым рынком.

Интересно, кому нужен рынок неплатежеспособных и пенсионеров? Сравните тот же Макдонадс - в Украине 93 заведения. В Польше - 435. Меньше слушайте Либо :)
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 09:54

  flyman написав:https://fi202x.blogspot.com/2021/01/2015-2020.html
хто тримав з 2015 року гривню в БСУ, той примножив більше чим в 2,6 рази свої маєтки.
Цікаво, скільки прибавив КРЖН?


Как обычно, смотрим в книгу - видим только название.
Там же в тексте написано, что курс 15,7685 на 1/01/2015. Далее в тексте доходность за 6ть лет - 46%.
Но как часто, все видя графики знают что надо было делать. Данные сравнения еще интересны интервалом. Взял бы с 1/04/15 и уже доходность и валюте была бы 250%.
Бывалый
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 10:44

60$ НА ЕДУ БЕЗ ВКУСНЯШЕК

КАК ПРОЖИТЬ НА $250 В МЕСЯЦ ПРИ ПЕРВИЧНОМ НАКОПЛЕНИИ

как человек с среднестатистической зарплатой за 10 лет может стать собственником двух квартир в европейской столице и стать финансово .


Флай, это же твой личный блог?

https://fi202x.blogspot.com/2020/06/blo ... 3.html?m=1
В кризис 2015 года в близком пригороде покупается жилое помещение за $8600 и $1000 тратится на минимальный ремонт, чтобы можно было перебраться жить.

С этого момента на аренду не надо тратить $100, и откладывается уже не $150, а $250 в месяц или $3000 в год, так как усредненный доход $400 а расходы $150.
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 10:53

Люди говорят, что на Русановке нет достойных домов для проживания пенсионеров
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 11:12

  hume написав:
60$ НА ЕДУ БЕЗ ВКУСНЯШЕК

КАК ПРОЖИТЬ НА $250 В МЕСЯЦ ПРИ ПЕРВИЧНОМ НАКОПЛЕНИИ

как человек с среднестатистической зарплатой за 10 лет может стать собственником двух квартир в европейской столице и стать финансово .


Флай, это же твой личный блог?

https://fi202x.blogspot.com/2020/06/blo ... 3.html?m=1
В кризис 2015 года в близком пригороде покупается жилое помещение за $8600 и $1000 тратится на минимальный ремонт, чтобы можно было перебраться жить.

С этого момента на аренду не надо тратить $100, и откладывается уже не $150, а $250 в месяц или $3000 в год, так как усредненный доход $400 а расходы $150.

Житло в пригороді, тим більше в напівпідвалі чи на горищі - явний неліквід.
В ньому можна при нужді перекантуватись кілька років, проте - не більше .
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 11:30

  rjkz написав:
  Автор77 написав:flyman
https://news.finance.ua/ua/news/-/48495 ... 2021-rotsi
Спасибо.
Почитал.

Там есть контекст насчет РН.

Не согласен со сценарием апокалипсиса, но многое верно, просто думаю будут кризисные явления нарастать, не исключаю обвал гривны, и сильную коррекцию РН.
Просто олигархическая экономика на фоне раскола общества обречена.

............Есть мелкие последствия , вторичные , когда квартир будет много - недвижимость не будет иметь ценности - не инвестируйте , точно так же инвестиции в украинские предприятия бессмысленны , они будут лишены
сотрудников , и будут закрываться . Темпы деиндустриализации за последние 10 лет - минус 30% . ....

Верно частично.
Не будет ценно барахло , часть старого фонда и все эти свечки, которые тут расхваливают, ну не все конечно, а самые конченные, их треть наверное, также немало.

Он не учитывает фактор избытка денег в мире, и то, что новые рынки - спасение для всех крупных игроков планеты, а страна в любом случае останется новым рынком.

Насчет около 30 млн.населения сейчас, ну чуть больше,но никак не то,что Дубилет показал, правда посредине вероятно,возможно 33-34 млн., с учетом гастеров.

Ну и это, много конечно начудили, наслушались олигархических каналов, а они все у нас 100% такие и разгромили собственную квартиру.
На хрена спрашивается ?
Столько лет из развития вычеркнули собственными руками, меньше олигархов надо было слушать, и немножко соображалку включать.
А так 10% правды там есть у него,что совсем немало, учитывая бессмысленную жвачку по ТВ ежедневную


Прочел.
Касательно демографии много лет уже писал подобное.Только на тот момент оценивал 28-32 млн. Да, точку невозврата мы давно прошли.
По войне в Карабахе, не следил, но у меня сложилось впечатление, что рп не вмешивалось потому что Турция как раз дала понять, что в этом случае не останется в стороне. И они не раз показали свою готовность дать по рогам рп. А это вторая по мощи армия в НАТО. Да и высокоточное оружие Азербайджан не сам склепав.
Про пенсии - полностью согласен и давно и более развернуто на эту тему писал. Так получилось, что пришлось узнать эту ситуацию как с внешней стороны так и изнутри ПФУ.
Касательно темы этой ветки, собственно все мои действия построены на подобном понимании реальности, я оставляю надежду на заселение Украины переселенцами из еще более нищих стран Африки и Юго-Восточной Азии. Что уже идет полным ходом.
Уже можно прикинуть, что Лыбидьська станет арабским районом, а Шулявка африканским.
Касательно будущего Украины, шанс есть. Государство - это территория и народ. Демографию восполним афроукраинцами, а территория...Азербайджан показал как это можно сделать и через 30 лет. Есть еще один фактор. Глобальное потепление приведет к тому, что жить на значительной территории Земли станет невозможгл или менее комфортно. В Украине-же климат останется приемлемым +/- нынешеяя Турция.

Дивись, маю спадщину на Поліссі, в сторону Коростеня, так більше півтора року, в криниці майже нема води. Сусіди поробили собі скважини. Я як "виживальщик" колись зробив запас питної води, то при відвідинах дачі користуюся нею, і трохи добираю дощової для технічних потреб.
Цього року зима знову безсніжна. І щодо води знову повториться минулорічна історія.

А ще років 10 тому, регулярно затоплювало зимою неглибокий підвал.
Потім лише 1 раз за 5 років.
Останніх 5 років він сухий.

І якщо далі продовжиться така тенденція, думаю, що літню дачу прийдеться купувати або в Польщі або в країнах Балтії або Скандинавії.



Навіть там можна взяти дешево.
Востаннє редагувалось flyman в Чет 07 січ, 2021 11:31, всього редагувалось 1 раз.
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 11:31

хіба у пригороді не сожна жити та здавата в оренду?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 11:50

  Investor_K написав:хіба у пригороді не сожна жити та здавата в оренду?

Смотря где, пригород пригороду рознь, в Ирпене проблема с детсадами, школами и больницами. Цены на аренду равны трое или борщаге, правда Ирпень - молодой современный город, потому я считаю что он недооценен в отличии от перечисленных районов столицы. На борщаге из цивилизации нет вообще ни-че-го. Некоторые областные центры выглядят намного привлекательнее. А такого парка как в Буче нет даже в Киеве. Бровары и Борисполь - махровый совок. Но в Броварах хотя бы аквапарк есть...
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 12:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:в Броварах хотя бы аквапарк есть...
и лесок рядом,и до городского кладбища ближе всех :D
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 12:52

  Мизантрóп написав:
  vitaliian написав:в Броварах хотя бы аквапарк есть...
и лесок рядом,и до городского кладбища ближе всех :D

В акваріум можна щоденно ходити, обідати, закусювати і дивитись на риб та раків)))
Може, купити собі поблизу підвал чи горище 25-поверхівки???
  vitaliian написав:Ирпень - молодой современный город, потому я считаю что он недооценен в отличии от перечисленных районов Киева

Банальний пригород, хоч і новий. На любителя щоденно кантуватись 2-3 години в автокорках (і витрачати щорічно на бензин і амортизацію автомобіля 2500-3000 Дол) або ж їздити славетними укро-електричками на роботу в Київ.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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