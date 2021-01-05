|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 07 січ, 2021 13:09
Когда будут фото очередей обосравшихся долларовых хомяков у входов в ОП? Подскажите, кто там из ритуальной службы зеленого (вроде кроме hxbbgaf еще Влад, Максим, Прохожий и Хьюм оттуда) - с понедельника, или уже завтра?
Додано: Чет 07 січ, 2021 13:13
Причем в Польше Макдональдс работает в условиях жесткой конкуренции, а к нам не идут даже Бургер Кинг со Старбаксом - 3 десятка заведений KFC на всю страну, да загнивающие Крила...
Додано: Чет 07 січ, 2021 13:20
Завтра починається локдаун.
Тому хом'яки стануть розкупляти повітря над котлованом на периферії міста - після 22 січня
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Чет 07 січ, 2021 13:25
Христос рождається!
Вибір невеликий: доляри - або в бетон, або фтопку!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|