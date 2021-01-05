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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6142614361446145

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 85
1. Зросли більш, як на 30%
29%
25
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
3
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
18%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
6
7. Впали на 10 - 20%
7%
6
8. Впали на 20 - 30%
4%
3
9. Впали більш, як на 30%
27%
23
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 13:09

Когда будут фото очередей обосравшихся долларовых хомяков у входов в ОП? Подскажите, кто там из ритуальной службы зеленого (вроде кроме hxbbgaf еще Влад, Максим, Прохожий и Хьюм оттуда) - с понедельника, или уже завтра?
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 13:13

  BIGor написав:Интересно, кому нужен рынок неплатежеспособных и пенсионеров? Сравните тот же Макдонадс - в Украине 93 заведения. В Польше - 435. Меньше слушайте Либо :)


Причем в Польше Макдональдс работает в условиях жесткой конкуренции, а к нам не идут даже Бургер Кинг со Старбаксом - 3 десятка заведений KFC на всю страну, да загнивающие Крила...
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 13:20

  zРадио написав:Когда будут фото очередей обосравшихся долларовых хомяков у входов в ОП? Подскажите, кто там из ритуальной службы зеленого (вроде кроме hxbbgaf еще Влад, Максим, Прохожий и Хьюм оттуда) - с понедельника, или уже завтра?


Завтра починається локдаун.
Тому хом'яки стануть розкупляти повітря над котлованом на периферії міста - після 22 січня

https://uainfo.org/blognews/1610016810- ... budut.html
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 13:25

  zРадио написав:Когда будут фото очередей обосравшихся долларовых хомяков у входов в ОП? Подскажите, кто там из ритуальной службы зеленого (вроде кроме hxbbgaf еще Влад, Максим, Прохожий и Хьюм оттуда) - с понедельника, или уже завтра?


Христос рождається!

Вибір невеликий: доляри - або в бетон, або фтопку! :mrgreen:
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
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