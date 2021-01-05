Додано: Чет 07 січ, 2021 08:20

Автор77 написав: flyman

https://news.finance.ua/ua/news/-/48495 ... 2021-rotsi

Спасибо.

Почитал.



Там есть контекст насчет РН.



Не согласен со сценарием апокалипсиса, но многое верно, просто думаю будут кризисные явления нарастать, не исключаю обвал гривны, и сильную коррекцию РН.

Просто олигархическая экономика на фоне раскола общества обречена.



............Есть мелкие последствия , вторичные , когда квартир будет много - недвижимость не будет иметь ценности - не инвестируйте , точно так же инвестиции в украинские предприятия бессмысленны , они будут лишены

сотрудников , и будут закрываться . Темпы деиндустриализации за последние 10 лет - минус 30% . ....



Верно частично.

Не будет ценно барахло , часть старого фонда и все эти свечки, которые тут расхваливают, ну не все конечно, а самые конченные, их треть наверное, также немало.



Он не учитывает фактор избытка денег в мире, и то, что новые рынки - спасение для всех крупных игроков планеты, а страна в любом случае останется новым рынком.



Насчет около 30 млн.населения сейчас, ну чуть больше,но никак не то,что Дубилет показал, правда посредине вероятно,возможно 33-34 млн., с учетом гастеров.



Ну и это, много конечно начудили, наслушались олигархических каналов, а они все у нас 100% такие и разгромили собственную квартиру.

На хрена спрашивается ?

Столько лет из развития вычеркнули собственными руками, меньше олигархов надо было слушать, и немножко соображалку включать.

А так 10% правды там есть у него,что совсем немало, учитывая бессмысленную жвачку по ТВ ежедневную Спасибо.Почитал.Там есть контекст насчет РН.Не согласен со сценарием апокалипсиса, но многое верно, просто думаю будут кризисные явления нарастать, не исключаю обвал гривны, и сильную коррекцию РН.Просто олигархическая экономика на фоне раскола общества обречена.............Есть мелкие последствия , вторичные , когда квартир будет много - недвижимость не будет иметь ценности - не инвестируйте , точно так же инвестиции в украинские предприятия бессмысленны , они будут лишенысотрудников , и будут закрываться . Темпы деиндустриализации за последние 10 лет - минус 30% . ....Верно частично.Не будет ценно барахло , часть старого фонда и все эти свечки, которые тут расхваливают, ну не все конечно, а самые конченные, их треть наверное, также немало.Он не учитывает фактор избытка денег в мире, и то, что новые рынки - спасение для всех крупных игроков планеты, а страна в любом случае останется новым рынком.Насчет около 30 млн.населения сейчас, ну чуть больше,но никак не то,что Дубилет показал, правда посредине вероятно,возможно 33-34 млн., с учетом гастеров.Ну и это, много конечно начудили, наслушались олигархических каналов, а они все у нас 100% такие и разгромили собственную квартиру.На хрена спрашивается ?Столько лет из развития вычеркнули собственными руками, меньше олигархов надо было слушать, и немножко соображалку включать.А так 10% правды там есть у него,что совсем немало, учитывая бессмысленную жвачку по ТВ ежедневную

Прочел.Касательно демографии много лет уже писал подобное.Только на тот момент оценивал 28-32 млн. Да, точку невозврата мы давно прошли.По войне в Карабахе, не следил, но у меня сложилось впечатление, что рп не вмешивалось потому что Турция как раз дала понять, что в этом случае не останется в стороне. И они не раз показали свою готовность дать по рогам рп. А это вторая по мощи армия в НАТО. Да и высокоточное оружие Азербайджан не сам склепав.Про пенсии - полностью согласен и давно и более развернуто на эту тему писал. Так получилось, что пришлось узнать эту ситуацию как с внешней стороны так и изнутри ПФУ.Касательно темы этой ветки, собственно все мои действия построены на подобном понимании реальности, я оставляю надежду на заселение Украины переселенцами из еще более нищих стран Африки и Юго-Восточной Азии. Что уже идет полным ходом.Уже можно прикинуть, что Лыбидьська станет арабским районом, а Шулявка африканским.Касательно будущего Украины, шанс есть. Государство - это территория и народ. Демографию восполним афроукраинцами, а территория...Азербайджан показал как это можно сделать и через 30 лет. Есть еще один фактор. Глобальное потепление приведет к тому, что жить на значительной территории Земли станет невозможгл или менее комфортно. В Украине-же климат останется приемлемым +/- нынешеяя Турция.