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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 07 січ, 2021 17:29
vitaliian написав: Investor_K написав:
хіба у пригороді не сожна жити та здавата в оренду?
Смотря где, пригород пригороду рознь, в Ирпене проблема с детсадами, школами и больницами. Цены на аренду равны трое или борщаге, правда Ирпень - молодой современный город, потому я считаю что он недооценен в отличии от перечисленных районов столицы. На борщаге из цивилизации нет вообще ни-че-го. Некоторые областные центры выглядят намного привлекательнее. А такого парка как в Буче нет даже в Киеве. Бровары и Борисполь - махровый совок. Но в Броварах хотя бы аквапарк есть...
Ірпінь - банальний пригород Києва.
На любителів щоденно витрачати 2-3 години свого життя в автокорках або ж кататись в Київ рейковим транспортом.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Чет 07 січ, 2021 17:58
Frant написав: vitaliian написав: Investor_K написав:
хіба у пригороді не сожна жити та здавата в оренду?
Смотря где, пригород пригороду рознь, в Ирпене проблема с детсадами, школами и больницами. Цены на аренду равны трое или борщаге, правда Ирпень - молодой современный город, потому я считаю что он недооценен в отличии от перечисленных районов столицы. На борщаге из цивилизации нет вообще ни-че-го. Некоторые областные центры выглядят намного привлекательнее. А такого парка как в Буче нет даже в Киеве. Бровары и Борисполь - махровый совок. Но в Броварах хотя бы аквапарк есть...
Ірпінь - банальний пригород Києва.
На любителів щоденно витрачати 2-3 години свого життя в автокорках або ж кататись в Київ рейковим транспортом.
Так не можуть всі жити поблизу центра!
Хтось же вимушений бучівські підвали обживати!
п. с.
От я, навіть, для своїх майбутніх орендарів попіклувався, щоб їм було і до центру НЕ далеко(5,3км), і до ЖД Вокзалу(4,1км),і до Аеропорту(5,9км), і до транспортної розв'язки(300м), і до АТБ(300м), і до чужих садочків/шкіл(300-500м) - хоч і своя початкова школа і садочок буде в цьому ЖК!
Коротше - Рай для моїх майбутніх орендарів!
І, взагалі, це Райське місце - на другому місці на Землі, після Анталії!
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Додано: Чет 07 січ, 2021 18:00
Модератор, це гілка про Київську нерухомість??
Прохання забанити флудьора!
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Додано: Чет 07 січ, 2021 18:11
Frant написав: vitaliian написав: Investor_K написав:
хіба у пригороді не сожна жити та здавата в оренду?
Смотря где, пригород пригороду рознь, в Ирпене проблема с детсадами, школами и больницами. Цены на аренду равны трое или борщаге, правда Ирпень - молодой современный город, потому я считаю что он недооценен в отличии от перечисленных районов столицы. На борщаге из цивилизации нет вообще ни-че-го. Некоторые областные центры выглядят намного привлекательнее. А такого парка как в Буче нет даже в Киеве. Бровары и Борисполь - махровый совок. Но в Броварах хотя бы аквапарк есть...
Ірпінь - банальний пригород Києва.
На любителів щоденно витрачати 2-3 години свого життя в автокорках або ж кататись в Київ рейковим транспортом.
Справедливости ради, могу привести в пример 2 знакомых, которые предпочли Ирпень тому что имели в Киеве (одни) и аренда (вторые). Работают оба в районе м.Святошино. 15 мин до работы у одного (есть машина) на электричке и около получаса у второй.
Не все-ж работают на Крещатике.
Про жить в Киеве слышать не хотят.
Каждому свое.
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Додано: Чет 07 січ, 2021 18:20
Frant написав:
Модератор, це гілка про Київську нерухомість??
Прохання забанити флудьора!
З - заздрість!
То тобі не бабушатніки здавати за 2 000грн/міс
Скільки їх в тебе - 1,чи 2? - чи вже нікуя?
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Додано: Чет 07 січ, 2021 18:23
Долярчик написав:
бабушатніки здавати за 2 000грн/міс
В Києві немає таких цін! Мінімум втричі дорожче за квартиру!
Хіба що ліжко-місця в хостелах за 2000 грн, для рагулів-приймаків!
Востаннє редагувалось Frant
в Чет 07 січ, 2021 18:28, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Чет 07 січ, 2021 18:25
Аааааа, то в тебе вже, навіть, і бабушатніка нема!
ПЄчалька
(проср@в усьо)))
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Додано: Чет 07 січ, 2021 18:29
Народ, завязывайте.
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Додано: Чет 07 січ, 2021 18:31
rjkz написав:
Народ, завязывайте.
завязывать еще рано , уже 39.2к
Номер SIP
/VoIP 8(800)
Украина - 0 грн
/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT
в Альфа-Банке
через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/
Хозяин системы.
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