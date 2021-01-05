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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6141614261436144

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 85
1. Зросли більш, як на 30%
29%
25
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
3
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
18%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
6
7. Впали на 10 - 20%
7%
6
8. Впали на 20 - 30%
4%
3
9. Впали більш, як на 30%
27%
23
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 17:29

  vitaliian написав:
  Investor_K написав:хіба у пригороді не сожна жити та здавата в оренду?

Смотря где, пригород пригороду рознь, в Ирпене проблема с детсадами, школами и больницами. Цены на аренду равны трое или борщаге, правда Ирпень - молодой современный город, потому я считаю что он недооценен в отличии от перечисленных районов столицы. На борщаге из цивилизации нет вообще ни-че-го. Некоторые областные центры выглядят намного привлекательнее. А такого парка как в Буче нет даже в Киеве. Бровары и Борисполь - махровый совок. Но в Броварах хотя бы аквапарк есть...

Ірпінь - банальний пригород Києва.
На любителів щоденно витрачати 2-3 години свого життя в автокорках або ж кататись в Київ рейковим транспортом.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 17:58

Спочатку Думаємо, тоді - Діємо, а тоді вже - Багатіємо! ©

  Frant написав:
  vitaliian написав:
  Investor_K написав:хіба у пригороді не сожна жити та здавата в оренду?

Смотря где, пригород пригороду рознь, в Ирпене проблема с детсадами, школами и больницами. Цены на аренду равны трое или борщаге, правда Ирпень - молодой современный город, потому я считаю что он недооценен в отличии от перечисленных районов столицы. На борщаге из цивилизации нет вообще ни-че-го. Некоторые областные центры выглядят намного привлекательнее. А такого парка как в Буче нет даже в Киеве. Бровары и Борисполь - махровый совок. Но в Броварах хотя бы аквапарк есть...

Ірпінь - банальний пригород Києва.
На любителів щоденно витрачати 2-3 години свого життя в автокорках або ж кататись в Київ рейковим транспортом.

Так не можуть всі жити поблизу центра!
Хтось же вимушений бучівські підвали обживати! :)

п. с.
От я, навіть, для своїх майбутніх орендарів попіклувався, щоб їм було і до центру НЕ далеко(5,3км), і до ЖД Вокзалу(4,1км),і до Аеропорту(5,9км), і до транспортної розв'язки(300м), і до АТБ(300м), і до чужих садочків/шкіл(300-500м) - хоч і своя початкова школа і садочок буде в цьому ЖК!
Коротше - Рай для моїх майбутніх орендарів! :D
І, взагалі, це Райське місце - на другому місці на Землі, після Анталії! :D
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 18:00

Модератор, це гілка про Київську нерухомість??
Прохання забанити флудьора!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 18:11

  Frant написав:
  vitaliian написав:
  Investor_K написав:хіба у пригороді не сожна жити та здавата в оренду?

Смотря где, пригород пригороду рознь, в Ирпене проблема с детсадами, школами и больницами. Цены на аренду равны трое или борщаге, правда Ирпень - молодой современный город, потому я считаю что он недооценен в отличии от перечисленных районов столицы. На борщаге из цивилизации нет вообще ни-че-го. Некоторые областные центры выглядят намного привлекательнее. А такого парка как в Буче нет даже в Киеве. Бровары и Борисполь - махровый совок. Но в Броварах хотя бы аквапарк есть...

Ірпінь - банальний пригород Києва.
На любителів щоденно витрачати 2-3 години свого життя в автокорках або ж кататись в Київ рейковим транспортом.


Справедливости ради, могу привести в пример 2 знакомых, которые предпочли Ирпень тому что имели в Киеве (одни) и аренда (вторые). Работают оба в районе м.Святошино. 15 мин до работы у одного (есть машина) на электричке и около получаса у второй.
Не все-ж работают на Крещатике.
Про жить в Киеве слышать не хотят.
Каждому свое.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 18:20

  Frant написав:Модератор, це гілка про Київську нерухомість??
Прохання забанити флудьора!

З - заздрість! :lol:

То тобі не бабушатніки здавати за 2 000грн/міс :lol:

Скільки їх в тебе - 1,чи 2? - чи вже нікуя? :mrgreen:
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 18:23

  Долярчик написав:бабушатніки здавати за 2 000грн/міс

В Києві немає таких цін! Мінімум втричі дорожче за квартиру!

Хіба що ліжко-місця в хостелах за 2000 грн, для рагулів-приймаків!
Востаннє редагувалось Frant в Чет 07 січ, 2021 18:28, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 18:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Аааааа, то в тебе вже, навіть, і бабушатніка нема!
ПЄчалька :D (проср@в усьо)))
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 18:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Народ, завязывайте.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 18:31

  rjkz написав:Народ, завязывайте.


завязывать еще рано , уже 39.2к
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Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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