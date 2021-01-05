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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6143614461456146>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 86
1. Зросли більш, як на 30%
29%
25
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
3
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
17%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
6
7. Впали на 10 - 20%
7%
6
8. Впали на 20 - 30%
5%
4
9. Впали більш, як на 30%
27%
23
Всього голосів : 86
Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 18:54

  rjkz написав:
Справедливости ради, могу привести в пример 2 знакомых, которые предпочли Ирпень тому что имели в Киеве (одни) и аренда (вторые). Работают оба в районе м.Святошино. 15 мин до работы у одного (есть машина) на электричке и около получаса у второй.
Не все-ж работают на Крещатике.
Про жить в Киеве слышать не хотят.
Каждому свое.

Я не хотел поднимать спор на эту тему с человеком который пользуется штампами вместо личного опыта.

Я жил в ирпене а работал на музейном (Хрещатик) ни разу не добирался дольше чем за 1 час и 10 минут, поскольку люблю поспать это время было вымеряно как Отче Наш. Кому машиной дорого может брать попутчиков в обе стороны, соответствующая группа есть в телеге.

В Ирпене в районе парка Центральный 4 супермаркета и десяток мелких магазинов, маршрутка 379 идёт на академ каждые 8 минут время в пути по новой трассе - 25 минут.

Все мои знакомые живущие в Броварах, Борисполе, Троещине и по новообуховской трассе добираются до метро дольше. Бонусы Ирпеня лес, 7 парков, набережная 8 км, красивый центр с фонтанами, новые спортплощадки, строится бассейн и роддом.

Если у меня будет выбор жить в 50м2 хруще в любом районе Киева или аналогичной квартиры в Версаль парке (жк в Ирпене) я не задумываясь выберу Версаль. Ни на борщаге ни на трое ничего подобного Версалю нет. Лучше только Оболонь со стороны набережной, но и там нет фонтанов прямо во дворе.

https://versalpark.com/#gallery

Ирпень остаётся недооцененым, цена в Версале должна быть на уровне новостроев Оболоня.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 19:08

  proftpd66 написав:Давайте подведем итоги 2020 года.

Я был прав, когда советовал бетон не брать?

выпишите мне медаль?

а цього року бетон уже можна брати, чи ще рано?
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 19:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Извиняюсь за оффтоп, но в 2021 году реальность уже такова:
Двуха в Эврике 122 куе.
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodam ... KgSeC.html
Продам 2-х комнатную квартиру по ул. Маршала Конева, 5д. 122 000 $
Продажа 2 ком.кв., на 22/24 эт. дома, 57/31/11 кв.м. по ул. Маршала Конева, 5д. В квартире сделан евроремонт, меблирована с бытовой техникой (диван/мягкий уголок, кухонный уголок, посудомоечная машина, электроплита, холодильник). Стоят счетчики на воду и электричество. Индивидуальное отопление. Район очень зеленый, инфраструктура развита. Станция метро: Теремки, Ипподром в пешей доступности.


Больше 2,1 куе за метр.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 19:20

Re: Ко

  vitaliian написав:Ирпень остаётся недооцененым, цена в Версале должна быть на уровне новостроев Оболоня.
ціна же Версаль повинна бути такою, як в справжньому Версалі! Навіть дорожче!
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Frant
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 19:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:Лучше только Оболонь со стороны набережной, но и там нет фонтанов прямо во дворе.
https://versalpark.com/#gallery
Ирпень остаётся недооцененым, цена в Версале должна быть на уровне новостроев Оболоня.

Зашел по ссылке посмотреть что такое Версаль Парк - не проникся. Нет во мне крови французских дворян и даже Пшонки.
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 19:31

  rjkz написав:Справедливости ради, могу привести в пример 2 знакомых, которые предпочли Ирпень тому что имели в Киеве (одни) и аренда (вторые).
Про жить в Киеве слышать не хотят.
Каждому свое.


Я бы при определенных обстоятельствах тоже бы предпочел жить в Ирпене.
При каких обстоятельствах?
1. Как любителю утром поспать не надо каждый день в час пик в Киев и потом обратно.
2. Добротная дача в том же направлении.
3. На всякий случай в полной готовности квартира в центре Киева, чтоб всегда можно было остаться там на романтический ужин при свечах и сладко переспать. :oops:
4. Квартира в Ирпене должна быть просторной и по уровню не ниже элитки в Киеве.
И можно жить.
Даже нужно.
Наша урбанистика будет двигаться именно в комфортные, уютные, экологически чистые, тихие, бессуетные пригороды. Как это сейчас в Америке.
Очертите циркулем 50 км вокруг центра Киева. Это границы будущего Киева. Киев через 10 лет будет там. И можете со спокойной душой туда двигать уже прямо сейчас. Но ни в коем случае не продавайте свою квартиру в центре Киева. Две такие разноплановые квартиры всегда лучше, чем одна.
8) 8) 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 19:34

Libo ради романтических ужинаюов содержать квартиру в центре? Н-да батенька вы гурман. Центр Киева впечатляет только молодых провинциалок. Человек побывавший хотя бы в Спб вряд ли впечатлится Киевом...
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 07 січ, 2021 19:39, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 19:35

  sergikkc007 написав:
  proftpd66 написав:Давайте подведем итоги 2020 года.

Я был прав, когда советовал бетон не брать?

выпишите мне медаль?

а цього року бетон уже можна брати, чи ще рано?

Якщо сидите більшою половиною дупи на долярі, то й може сидіть і далі(ну хіба що дуже "ляшку пече"), а якщо ви повуха в гривні - то або в бетон, або в доляр!

Я, наприклад, вибрав бетон!
(з подачею в 2022 році)
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 19:37

  BIGor написав:Извиняюсь за оффтоп, но в 2021 году реальность уже такова:
Двуха в Эврике 122 куе.
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodam ... KgSeC.html
Продам 2-х комнатную квартиру по ул. Маршала Конева, 5д. 122 000 $
Продажа 2 ком.кв., на 22/24 эт. дома, 57/31/11 кв.м. по ул. Маршала Конева, 5д. В квартире сделан евроремонт, меблирована с бытовой техникой (диван/мягкий уголок, кухонный уголок, посудомоечная машина, электроплита, холодильник). Стоят счетчики на воду и электричество. Индивидуальное отопление. Район очень зеленый, инфраструктура развита. Станция метро: Теремки, Ипподром в пешей доступности.


Больше 2,1 куе за метр.

Это не реальность. Это неадекватные хотелки за 57 метров с ремонтом от застройщика. Для контроля двуха 67 метров в соседнем доме с намного более качественным ремонтом за 106, на которую тоже очередь не стоит.
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/2-k-zh ... ee53366593
Интересно, сколько стоит сделать такой ремонт?
Востаннє редагувалось Vlad442 в Чет 07 січ, 2021 19:39, всього редагувалось 1 раз.
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Позняки очень комфортно жить. Все есть.
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Investor_K
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