Додано: Чет 07 січ, 2021 19:31

rjkz написав: Справедливости ради, могу привести в пример 2 знакомых, которые предпочли Ирпень тому что имели в Киеве (одни) и аренда (вторые).

Про жить в Киеве слышать не хотят.

Каждому свое. Справедливости ради, могу привести в пример 2 знакомых, которые предпочли Ирпень тому что имели в Киеве (одни) и аренда (вторые).Про жить в Киеве слышать не хотят.Каждому свое.

Я бы при определенных обстоятельствах тоже бы предпочел жить в Ирпене.При каких обстоятельствах?1. Как любителю утром поспать не надо каждый день в час пик в Киев и потом обратно.2. Добротная дача в том же направлении.3. На всякий случай в полной готовности квартира в центре Киева, чтоб всегда можно было остаться там на романтический ужин при свечах и сладко переспать.4. Квартира в Ирпене должна быть просторной и по уровню не ниже элитки в Киеве.И можно жить.Даже нужно.Наша урбанистика будет двигаться именно в комфортные, уютные, экологически чистые, тихие, бессуетные пригороды. Как это сейчас в Америке.Очертите циркулем 50 км вокруг центра Киева. Это границы будущего Киева. Киев через 10 лет будет там. И можете со спокойной душой туда двигать уже прямо сейчас. Но ни в коем случае не продавайте свою квартиру в центре Киева. Две такие разноплановые квартиры всегда лучше, чем одна.