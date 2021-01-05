Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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rjkz написав: Справедливости ради, могу привести в пример 2 знакомых, которые предпочли Ирпень тому что имели в Киеве (одни) и аренда (вторые). Работают оба в районе м.Святошино. 15 мин до работы у одного (есть машина) на электричке и около получаса у второй. Не все-ж работают на Крещатике. Про жить в Киеве слышать не хотят. Каждому свое.
Я не хотел поднимать спор на эту тему с человеком который пользуется штампами вместо личного опыта.
Я жил в ирпене а работал на музейном (Хрещатик) ни разу не добирался дольше чем за 1 час и 10 минут, поскольку люблю поспать это время было вымеряно как Отче Наш. Кому машиной дорого может брать попутчиков в обе стороны, соответствующая группа есть в телеге.
В Ирпене в районе парка Центральный 4 супермаркета и десяток мелких магазинов, маршрутка 379 идёт на академ каждые 8 минут время в пути по новой трассе - 25 минут.
Все мои знакомые живущие в Броварах, Борисполе, Троещине и по новообуховской трассе добираются до метро дольше. Бонусы Ирпеня лес, 7 парков, набережная 8 км, красивый центр с фонтанами, новые спортплощадки, строится бассейн и роддом.
Если у меня будет выбор жить в 50м2 хруще в любом районе Киева или аналогичной квартиры в Версаль парке (жк в Ирпене) я не задумываясь выберу Версаль. Ни на борщаге ни на трое ничего подобного Версалю нет. Лучше только Оболонь со стороны набережной, но и там нет фонтанов прямо во дворе.
Продам 2-х комнатную квартиру по ул. Маршала Конева, 5д. 122 000 $ Продажа 2 ком.кв., на 22/24 эт. дома, 57/31/11 кв.м. по ул. Маршала Конева, 5д. В квартире сделан евроремонт, меблирована с бытовой техникой (диван/мягкий уголок, кухонный уголок, посудомоечная машина, электроплита, холодильник). Стоят счетчики на воду и электричество. Индивидуальное отопление. Район очень зеленый, инфраструктура развита. Станция метро: Теремки, Ипподром в пешей доступности.
vitaliian написав:Лучше только Оболонь со стороны набережной, но и там нет фонтанов прямо во дворе. https://versalpark.com/#gallery Ирпень остаётся недооцененым, цена в Версале должна быть на уровне новостроев Оболоня.
Зашел по ссылке посмотреть что такое Версаль Парк - не проникся. Нет во мне крови французских дворян и даже Пшонки.
rjkz написав:Справедливости ради, могу привести в пример 2 знакомых, которые предпочли Ирпень тому что имели в Киеве (одни) и аренда (вторые). Про жить в Киеве слышать не хотят. Каждому свое.
Я бы при определенных обстоятельствах тоже бы предпочел жить в Ирпене. При каких обстоятельствах? 1. Как любителю утром поспать не надо каждый день в час пик в Киев и потом обратно. 2. Добротная дача в том же направлении. 3. На всякий случай в полной готовности квартира в центре Киева, чтоб всегда можно было остаться там на романтический ужин при свечах и сладко переспать. 4. Квартира в Ирпене должна быть просторной и по уровню не ниже элитки в Киеве. И можно жить. Даже нужно. Наша урбанистика будет двигаться именно в комфортные, уютные, экологически чистые, тихие, бессуетные пригороды. Как это сейчас в Америке. Очертите циркулем 50 км вокруг центра Киева. Это границы будущего Киева. Киев через 10 лет будет там. И можете со спокойной душой туда двигать уже прямо сейчас. Но ни в коем случае не продавайте свою квартиру в центре Киева. Две такие разноплановые квартиры всегда лучше, чем одна.
Libo ради романтических ужинаюов содержать квартиру в центре? Н-да батенька вы гурман. Центр Киева впечатляет только молодых провинциалок. Человек побывавший хотя бы в Спб вряд ли впечатлится Киевом...
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 07 січ, 2021 19:39, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4 минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
Продам 2-х комнатную квартиру по ул. Маршала Конева, 5д. 122 000 $ Продажа 2 ком.кв., на 22/24 эт. дома, 57/31/11 кв.м. по ул. Маршала Конева, 5д. В квартире сделан евроремонт, меблирована с бытовой техникой (диван/мягкий уголок, кухонный уголок, посудомоечная машина, электроплита, холодильник). Стоят счетчики на воду и электричество. Индивидуальное отопление. Район очень зеленый, инфраструктура развита. Станция метро: Теремки, Ипподром в пешей доступности.
Больше 2,1 куе за метр.
Это не реальность. Это неадекватные хотелки за 57 метров с ремонтом от застройщика. Для контроля двуха 67 метров в соседнем доме с намного более качественным ремонтом за 106, на которую тоже очередь не стоит. https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/2-k-zh ... ee53366593 Интересно, сколько стоит сделать такой ремонт?
Востаннє редагувалось Vlad442 в Чет 07 січ, 2021 19:39, всього редагувалось 1 раз.