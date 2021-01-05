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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6143614461456146

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 86
1. Зросли більш, як на 30%
29%
25
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
3
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
17%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
6
7. Впали на 10 - 20%
7%
6
8. Впали на 20 - 30%
5%
4
9. Впали більш, як на 30%
27%
23
Всього голосів : 86
Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 19:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  proftpd66 написав:Давайте подведем итоги 2020 года.

Я был прав, когда советовал бетон не брать?

выпишите мне медаль?

Нет, не прав. Недвига за 9 месяцев сделала +9% в долларе и принесла бы +5% арендой.
Медаль за худший прогноз года можно поставить на голосование.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 19:45

  Investor_K написав:Позняки очень комфортно жить. Все есть.


Красиво. Стильно. Зажиточная публика. Нет люмпена. Но воняет, нет парковок и очень плотно высотные дома. Я впервые в жизни там увидел вечером очереди на лифт аж на улицу!
:shock: Ну и мосты, набережная, пробки. :(
Но соглашусь, что намного лучше, чем с люмпеном где-то ближе к центру. :!:
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 19:49

  Vlad442 написав:
  BIGor написав:Извиняюсь за оффтоп, но в 2021 году реальность уже такова:
Двуха в Эврике 122 куе.
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodam ... KgSeC.html
Продам 2-х комнатную квартиру по ул. Маршала Конева, 5д. 122 000 $
Продажа 2 ком.кв., на 22/24 эт. дома, 57/31/11 кв.м. по ул. Маршала Конева, 5д. В квартире сделан евроремонт, меблирована с бытовой техникой (диван/мягкий уголок, кухонный уголок, посудомоечная машина, электроплита, холодильник). Стоят счетчики на воду и электричество. Индивидуальное отопление. Район очень зеленый, инфраструктура развита. Станция метро: Теремки, Ипподром в пешей доступности.


Больше 2,1 куе за метр.

Это не реальность. Это неадекватные хотелки за 57 метров с ремонтом от застройщика. Для контроля двуха 67 метров в соседнем доме с намного более качественным ремонтом за 106, на которую тоже очередь не стоит.
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/2-k-zh ... ee53366593
Интересно, сколько стоит сделать такой ремонт?

Ведь верно, вот интересно чем люди думают, если такое по таким ценам выкладывают? Или клоны заманухи, что бы похожее свое выглядело не таким уже дорогим?
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 19:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Недавнобыл в Busov Hill.Пипец. ни добраться туда. Ни погулять.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 19:52

BIGor всегда есть шанс поймать дурака с деньгами и впарить ему что то втридорога.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 19:58

  Vlad442 написав:Недвига за 9 месяцев сделала +9% в долларе


И вы, конечно же, можете показать пруф? :roll: Или только выковырянный из носа кейс с пресловутой трешкой, который невозможно проверить?

Потому что оба индекса - Домик и Бомбер - за 9 месяцев показали нулевой прирост, и это с учетом изменения структуры предложения первички в пользу комфорт- и бизнес-сегмента, чем сами застройщики козыряют, а также исчезновения из баз объявлений вторички переуступок аркадовского шлака...

PS: 5% за 9 месяцев на аренде в условиях обвала спроса и цен весной-летом тоже больше походят на НЛП, чем на реальность
zРадио
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  #<1 ... 6143614461456146
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