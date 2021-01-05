Додано: Чет 07 січ, 2021 19:52

BIGor всегда есть шанс поймать дурака с деньгами и впарить ему что то втридорога.

верю в евро... по 1,4

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