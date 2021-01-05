Нет, не прав. Недвига за 9 месяцев сделала +9% в долларе и принесла бы +5% арендой.
Медаль за худший прогноз года можно поставить на голосование.
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Додано: Чет 07 січ, 2021 19:41
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Чет 07 січ, 2021 19:45
Красиво. Стильно. Зажиточная публика. Нет люмпена. Но воняет, нет парковок и очень плотно высотные дома. Я впервые в жизни там увидел вечером очереди на лифт аж на улицу!
Ну и мосты, набережная, пробки.
Но соглашусь, что намного лучше, чем с люмпеном где-то ближе к центру.
Додано: Чет 07 січ, 2021 19:49
Ведь верно, вот интересно чем люди думают, если такое по таким ценам выкладывают? Или клоны заманухи, что бы похожее свое выглядело не таким уже дорогим?
Додано: Чет 07 січ, 2021 19:52
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Недавнобыл в Busov Hill.Пипец. ни добраться туда. Ни погулять.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Чет 07 січ, 2021 19:52
BIGor всегда есть шанс поймать дурака с деньгами и впарить ему что то втридорога.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
Додано: Чет 07 січ, 2021 19:58
И вы, конечно же, можете показать пруф? Или только выковырянный из носа кейс с пресловутой трешкой, который невозможно проверить?
Потому что оба индекса - Домик и Бомбер - за 9 месяцев показали нулевой прирост, и это с учетом изменения структуры предложения первички в пользу комфорт- и бизнес-сегмента, чем сами застройщики козыряют, а также исчезновения из баз объявлений вторички переуступок аркадовского шлака...
PS: 5% за 9 месяцев на аренде в условиях обвала спроса и цен весной-летом тоже больше походят на НЛП, чем на реальность
Додано: Чет 07 січ, 2021 20:18
почему все продают тогда с дисконтом? или замораживают бетон?
Макс не может продать, он заморозил, пройдет 1-3 года, продаст с дисконтом.
цена стоит большая, потому что нету покупателя. Нету рынка.
Я могу поставить продажу биткоина по цене 150к, а кто его купит если сейчас 40к?
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ Хозяин системы.
Додано: Чет 07 січ, 2021 20:31
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Має бути "правило 2%/міс"
(наприкінці цього відео деталі)
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Чет 07 січ, 2021 20:33
Додано: Чет 07 січ, 2021 20:38
это твой самый информативный камент за лет 5
главное оружие рашистов - ложь
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