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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6145614661476148>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 87
1. Зросли більш, як на 30%
29%
25
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
3
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
17%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
6
7. Впали на 10 - 20%
7%
6
8. Впали на 20 - 30%
5%
4
9. Впали більш, як на 30%
28%
24
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 20:46

ДумайТЕ, ДійТЕ, БагатійТЕ!©


ЧУЖИМИ коштами потрібно загрібати бетон! ;)
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ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 20:48

  proftpd66 написав:
почему все продают тогда с дисконтом? или замораживают бетон?
Макс не может продать, он заморозил, пройдет 1-3 года, продаст с дисконтом.

цена стоит большая, потому что нету покупателя. Нету рынка :?:

Идёт смена понятий и ценностей. Рынок жилья был, есть и будет. Но шлак явно переоценен. Листаю объявления на олх... бабушатники по 50-60к, эти бабушки за всю жизнь бы не заработали такие суммы, за сколько оценивают свой шлак.

Хорошее жильё будет дорожать и стоить дорого потому что его не так уж и много. А шлаку и человейникам падать и падать, потому что его ЦА беднеет и одновременно умнеет.

Приговор совкошлаку подписала упавшая аренда, нормальный человек не купит для себя хрущ или панель за 60-80к, если раньше такое ещё брали для аренды, то сейчас и для аренды не берут - ожидаемая доходность 6%-8% с тенденцией вниз.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 21:05

vitaliian, так он вгорі кинув відео, де Наталя Закхайм і за Україну згадує!
І каже, що треба шукати "вигідні" об'єкти, наприклад, з горищами, де можна ще зо дві студії впихнути!
Купили, наче, за 60К 60м2 жилої, але ще горище має 40м2!- ітогО - 100м2 за 60К!
Просто треба шукати ;) і вивчати фінансову грамотність! ;)
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 21:26

  vitaliian написав:ожидаемая доходность 6%-8% с тенденцией вниз.

це чудова дохідність!!!
Не факт, що новобуди дадуть ці ж 6-8%!
Тендція вниз - стосується всіх орендних квартир.

Тому що квартир все більше, а квартирантів - все меньше!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 21:31

  Libo написав:Я впервые в жизни там увидел вечером очереди на лифт аж на улицу!


Простакам корисно почекати ліфта 15-20 хв.
Або ж пішки клепати на 25-й поверх.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 21:32

  foxluck написав:
  vitaliian написав:Лучше только Оболонь со стороны набережной, но и там нет фонтанов прямо во дворе.
https://versalpark.com/#gallery
Ирпень остаётся недооцененым, цена в Версале должна быть на уровне новостроев Оболоня.

Зашел по ссылке посмотреть что такое Версаль Парк - не проникся. Нет во мне крови французских дворян и даже Пшонки.

Гномов бы дачных еще расставили по периметру парка.
Востаннє редагувалось airmax78 в Чет 07 січ, 2021 21:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 21:32

  vitaliian написав:
  proftpd66 написав:
почему все продают тогда с дисконтом? или замораживают бетон?
Макс не может продать, он заморозил, пройдет 1-3 года, продаст с дисконтом.

цена стоит большая, потому что нету покупателя. Нету рынка :?:

Идёт смена понятий и ценностей. Рынок жилья был, есть и будет. Но шлак явно переоценен. Листаю объявления на олх... бабушатники по 50-60к, эти бабушки за всю жизнь бы не заработали такие суммы, за сколько оценивают свой шлак.

Хорошее жильё будет дорожать и стоить дорого потому что его не так уж и много. А шлаку и человейникам падать и падать, потому что его ЦА беднеет и одновременно умнеет.

Приговор совкошлаку подписала упавшая аренда, нормальный человек не купит для себя хрущ или панель за 60-80к, если раньше такое ещё брали для аренды, то сейчас и для аренды не берут - ожидаемая доходность 6%-8% с тенденцией вниз.


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МОПы, панорамные окна, етс. :lol:
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 21:33

  Frant написав:
  vitaliian написав:ожидаемая доходность 6%-8% с тенденцией вниз.

це чудова дохідність!!!
Не факт, що новобуди дадуть ці ж 6-8%!
Тендція вниз - стосується всіх орендних квартир.

Тому що квартир все більше, а квартирантів - все меньше!


Кстати, что парадоксально - бетоно-оптимисты хотят, чтобы массовая дешевая ипотека взвинтила цену их прелестей до небес одновременно с тем, чтобы доходность аренды осталась высокой. О взаимоисключаемости явлений большинство из них даже не догадывается, по-детски наивно вспоминая теплые ламповые 2000-2008 гг, когда украинская экономика росла быстрее китайской, да и то - за счет сверхнизкой базы 90-х, а не каких-то особо успешных рыночных преобразований...
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 21:35

  airmax78 написав:
  foxluck написав:
  vitaliian написав:Лучше только Оболонь со стороны набережной, но и там нет фонтанов прямо во дворе.
https://versalpark.com/#gallery
Ирпень остаётся недооцененым, цена в Версале должна быть на уровне новостроев Оболоня.

Зашел по ссылке посмотреть что такое Версаль Парк - не проникся. Нет во мне крови французских дворян и даже Пшонки.

А чем тогда хуже французский квартал или бульвар фонтанов? Зато живешь себе в центральной части Киева...
promyshlennik
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 21:36

  rjkz написав:
  vitaliian написав:
  proftpd66 написав:
почему все продают тогда с дисконтом? или замораживают бетон?
Макс не может продать, он заморозил, пройдет 1-3 года, продаст с дисконтом.

цена стоит большая, потому что нету покупателя. Нету рынка :?:

Идёт смена понятий и ценностей. Рынок жилья был, есть и будет. Но шлак явно переоценен. Листаю объявления на олх... бабушатники по 50-60к, эти бабушки за всю жизнь бы не заработали такие суммы, за сколько оценивают свой шлак.

Хорошее жильё будет дорожать и стоить дорого потому что его не так уж и много. А шлаку и человейникам падать и падать, потому что его ЦА беднеет и одновременно умнеет.

Приговор совкошлаку подписала упавшая аренда, нормальный человек не купит для себя хрущ или панель за 60-80к, если раньше такое ещё брали для аренды, то сейчас и для аренды не берут - ожидаемая доходность 6%-8% с тенденцией вниз.


Макс вскрыл аккаунт?
МОПы, панорамные окна, етс. :lol:

Да, надоело читать про все пропало: купил права редактора и теперь могу писать под любым ником на форуме.
airmax78
 
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