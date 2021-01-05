Додано: Чет 07 січ, 2021 20:48

proftpd66 написав:

почему все продают тогда с дисконтом? или замораживают бетон?

Макс не может продать, он заморозил, пройдет 1-3 года, продаст с дисконтом.



цена стоит большая, потому что нету покупателя. Нету рынка почему все продают тогда с дисконтом? или замораживают бетон?Макс не может продать, он заморозил, пройдет 1-3 года, продаст с дисконтом.цена стоит большая, потому что нету покупателя. Нету рынка

Идёт смена понятий и ценностей. Рынок жилья был, есть и будет. Но шлак явно переоценен. Листаю объявления на олх... бабушатники по 50-60к, эти бабушки за всю жизнь бы не заработали такие суммы, за сколько оценивают свой шлак.Хорошее жильё будет дорожать и стоить дорого потому что его не так уж и много. А шлаку и человейникам падать и падать, потому что его ЦА беднеет и одновременно умнеет.Приговор совкошлаку подписала упавшая аренда, нормальный человек не купит для себя хрущ или панель за 60-80к, если раньше такое ещё брали для аренды, то сейчас и для аренды не берут - ожидаемая доходность 6%-8% с тенденцией вниз.