Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
proftpd66 написав: почему все продают тогда с дисконтом? или замораживают бетон? Макс не может продать, он заморозил, пройдет 1-3 года, продаст с дисконтом.
цена стоит большая, потому что нету покупателя. Нету рынка
Идёт смена понятий и ценностей. Рынок жилья был, есть и будет. Но шлак явно переоценен. Листаю объявления на олх... бабушатники по 50-60к, эти бабушки за всю жизнь бы не заработали такие суммы, за сколько оценивают свой шлак.
Хорошее жильё будет дорожать и стоить дорого потому что его не так уж и много. А шлаку и человейникам падать и падать, потому что его ЦА беднеет и одновременно умнеет.
Приговор совкошлаку подписала упавшая аренда, нормальный человек не купит для себя хрущ или панель за 60-80к, если раньше такое ещё брали для аренды, то сейчас и для аренды не берут - ожидаемая доходность 6%-8% с тенденцией вниз.
верю в евро... по 1,4 минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
vitaliian, так он вгорі кинув відео, де Наталя Закхайм і за Україну згадує! І каже, що треба шукати "вигідні" об'єкти, наприклад, з горищами, де можна ще зо дві студії впихнути! Купили, наче, за 60К 60м2 жилої, але ще горище має 40м2!- ітогО - 100м2 за 60К! Просто треба шукати і вивчати фінансову грамотність!
vitaliian написав:Лучше только Оболонь со стороны набережной, но и там нет фонтанов прямо во дворе. https://versalpark.com/#gallery Ирпень остаётся недооцененым, цена в Версале должна быть на уровне новостроев Оболоня.
Зашел по ссылке посмотреть что такое Версаль Парк - не проникся. Нет во мне крови французских дворян и даже Пшонки.
Гномов бы дачных еще расставили по периметру парка.
Востаннє редагувалось airmax78 в Чет 07 січ, 2021 21:34, всього редагувалось 1 раз.
proftpd66 написав: почему все продают тогда с дисконтом? или замораживают бетон? Макс не может продать, он заморозил, пройдет 1-3 года, продаст с дисконтом.
цена стоит большая, потому что нету покупателя. Нету рынка
Идёт смена понятий и ценностей. Рынок жилья был, есть и будет. Но шлак явно переоценен. Листаю объявления на олх... бабушатники по 50-60к, эти бабушки за всю жизнь бы не заработали такие суммы, за сколько оценивают свой шлак.
Хорошее жильё будет дорожать и стоить дорого потому что его не так уж и много. А шлаку и человейникам падать и падать, потому что его ЦА беднеет и одновременно умнеет.
Приговор совкошлаку подписала упавшая аренда, нормальный человек не купит для себя хрущ или панель за 60-80к, если раньше такое ещё брали для аренды, то сейчас и для аренды не берут - ожидаемая доходность 6%-8% с тенденцией вниз.
vitaliian написав:ожидаемая доходность 6%-8% с тенденцией вниз.
це чудова дохідність!!! Не факт, що новобуди дадуть ці ж 6-8%! Тендція вниз - стосується всіх орендних квартир.
Тому що квартир все більше, а квартирантів - все меньше!
Кстати, что парадоксально - бетоно-оптимисты хотят, чтобы массовая дешевая ипотека взвинтила цену их прелестей до небес одновременно с тем, чтобы доходность аренды осталась высокой. О взаимоисключаемости явлений большинство из них даже не догадывается, по-детски наивно вспоминая теплые ламповые 2000-2008 гг, когда украинская экономика росла быстрее китайской, да и то - за счет сверхнизкой базы 90-х, а не каких-то особо успешных рыночных преобразований...
vitaliian написав:Лучше только Оболонь со стороны набережной, но и там нет фонтанов прямо во дворе. https://versalpark.com/#gallery Ирпень остаётся недооцененым, цена в Версале должна быть на уровне новостроев Оболоня.
Зашел по ссылке посмотреть что такое Версаль Парк - не проникся. Нет во мне крови французских дворян и даже Пшонки.
А чем тогда хуже французский квартал или бульвар фонтанов? Зато живешь себе в центральной части Киева...
proftpd66 написав: почему все продают тогда с дисконтом? или замораживают бетон? Макс не может продать, он заморозил, пройдет 1-3 года, продаст с дисконтом.
цена стоит большая, потому что нету покупателя. Нету рынка
Идёт смена понятий и ценностей. Рынок жилья был, есть и будет. Но шлак явно переоценен. Листаю объявления на олх... бабушатники по 50-60к, эти бабушки за всю жизнь бы не заработали такие суммы, за сколько оценивают свой шлак.
Хорошее жильё будет дорожать и стоить дорого потому что его не так уж и много. А шлаку и человейникам падать и падать, потому что его ЦА беднеет и одновременно умнеет.
Приговор совкошлаку подписала упавшая аренда, нормальный человек не купит для себя хрущ или панель за 60-80к, если раньше такое ещё брали для аренды, то сейчас и для аренды не берут - ожидаемая доходность 6%-8% с тенденцией вниз.
Макс вскрыл аккаунт? МОПы, панорамные окна, етс.
Да, надоело читать про все пропало: купил права редактора и теперь могу писать под любым ником на форуме.