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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 61466147614861496150 ... 6152>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 87
1. Зросли більш, як на 30%
29%
25
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
3
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
17%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
6
7. Впали на 10 - 20%
7%
6
8. Впали на 20 - 30%
5%
4
9. Впали більш, як на 30%
28%
24
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 21:36

  airmax78 написав:
  foxluck написав:
  vitaliian написав:Лучше только Оболонь со стороны набережной, но и там нет фонтанов прямо во дворе.
https://versalpark.com/#gallery
Ирпень остаётся недооцененым, цена в Версале должна быть на уровне новостроев Оболоня.

Зашел по ссылке посмотреть что такое Версаль Парк - не проникся. Нет во мне крови французских дворян и даже Пшонки.

Гномов бы дачных еще расставили по периметру парка.


Я думаю, що означений пан є рилом з відділу продаж цього Версалю.

Я довго сміявся, коли переглядав картинки))) згадав Мольєра "Міщанин у дворянстві".

Рол-Ройсів біля ірпінського Версалю - ніхто не бачив?
Мають бути!!!
Востаннє редагувалось Frant в Чет 07 січ, 2021 21:39, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 21:38

  zРадио написав:
  Frant написав:
  vitaliian написав:ожидаемая доходность 6%-8% с тенденцией вниз.

це чудова дохідність!!!
Не факт, що новобуди дадуть ці ж 6-8%!
Тендція вниз - стосується всіх орендних квартир.

Тому що квартир все більше, а квартирантів - все меньше!


Кстати, что парадоксально - бетоно-оптимисты хотят, чтобы массовая дешевая ипотека взвинтила цену их прелестей до небес одновременно с тем, чтобы доходность аренды осталась высокой. О взаимоисключаемости явлений большинство из них даже не догадывается, по-детски наивно вспоминая теплые ламповые 2000-2008 гг, когда украинская экономика росла быстрее китайской, да и то - за счет сверхнизкой базы 90-х, а не каких-то особо успешных рыночных преобразований...

Никто о том, что при появлении доступной ипотеки, доходность аренды останется в дабл диджитс, не пишет. Доходность упадет. За счет роста цены актива.
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 21:39

  promyshlennik написав:А чем тогда хуже французский квартал или бульвар фонтанов? Зато живешь себе в центральной части Киева...

Ценой) за 30м2 на бульваре фонтанов можно купить (примерно +/- ) 90м2 в версале... и отсутствием леса в шаговой доступности.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 21:42

  vitaliian написав:отсутствием леса в шаговой доступности.

забули згадати про свіже повітря, білочок, озера, гриби ))) і витрати 2-3 години на щоденну їзду в Київ і назад.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 21:44

  Investor_K написав:Позняки очень комфортно жить. Все есть.

Живущие там люди пишут что "их район превращается в гетто". Но, наверное, сильно привередливые.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 21:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:Если у меня будет выбор жить в 50м2 хруще в любом районе Киева или аналогичной квартиры в Версаль парке (жк в Ирпене) я не задумываясь выберу Версаль. Ни на борщаге ни на трое ничего подобного Версалю нет. Лучше только Оболонь со стороны набережной, но и там нет фонтанов прямо во дворе.

https://versalpark.com/#gallery

Ирпень остаётся недооцененым, цена в Версале должна быть на уровне новостроев Оболоня.

Судя по панорамам - шлачелово этот недо-версаль https://www.google.com/maps/@50.5278947 ... 680!8i3840
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 21:48

  Frant написав:
  Libo написав:Я впервые в жизни там увидел вечером очереди на лифт аж на улицу!


Простакам корисно почекати ліфта 15-20 хв.
Або ж пішки клепати на 25-й поверх.

Население к счастью не вымирает и не богатеет такими темпами, чтобы кржн остался без арендаторов. Арендаторы умнеют, уже не хотят платить за бабушатники с кухнями по 6м2 и разбитыми дворами. Конечно цена на то, что людям не нравится будет падать. Или как должно быть?

В 2009 когда я переехал в Киев не было столько новостроев и 90% предлагаемого к аренде жилья был совкошлак в разном состоянии убитости, новострои были на позняках и на оболони. За двушку на позняках хотели 10 тыс, (её цена так и осталась +/- на сегодня), а совкошлак должен упасть к 2011 на 30-40% поскольку морально устарел и физически подизносился.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 21:51

  airmax78 написав:Никто о том, что при появлении доступной ипотеки, доходность аренды останется в дабл диджитс, не пишет. Доходность упадет. За счет роста цены актива.


Прям так никто... А доходность аренды падала бы далеко не только за счет роста цены актива, а и за счет уменьшения базы арендаторов, плюс падения доходности капитала как такового. Сложи это все вместе, и станет очевидным, что даже с дешевой ипотекой (предпосылки появления которой остаются загадочными), на плохой демографии и низких доходах населения никакого взлета цен на бетон не бу-дет - для того, чтобы недвижимость была дорогой, должен быть стабильный высокий спрос на ее покупку, которому неоткуда взяться в условиях дешевой относительно цены недвижимости аренды, которая в свою очередь не может быть дорогой в условиях низких доходов населения. Именно поэтому в странах с высокой стоимостью труда недвижимость дорогая, а в странах с низкой - дешевая
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 21:54

  BIGor написав:
  vitaliian написав:Если у меня будет выбор жить в 50м2 хруще в любом районе Киева или аналогичной квартиры в Версаль парке (жк в Ирпене) я не задумываясь выберу Версаль. Ни на борщаге ни на трое ничего подобного Версалю нет. Лучше только Оболонь со стороны набережной, но и там нет фонтанов прямо во дворе.

https://versalpark.com/#gallery

Ирпень остаётся недооцененым, цена в Версале должна быть на уровне новостроев Оболоня.

Судя по панорамам - шлачелово этот недо-версаль https://www.google.com/maps/@50.5278947 ... 680!8i3840

Не судите о сексе по порнофильмам...
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верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 21:55

  airmax78 написав:
  rjkz написав:
  vitaliian написав:Идёт смена понятий и ценностей. Рынок жилья был, есть и будет. Но шлак явно переоценен. Листаю объявления на олх... бабушатники по 50-60к, эти бабушки за всю жизнь бы не заработали такие суммы, за сколько оценивают свой шлак.

Хорошее жильё будет дорожать и стоить дорого потому что его не так уж и много. А шлаку и человейникам падать и падать, потому что его ЦА беднеет и одновременно умнеет.

Приговор совкошлаку подписала упавшая аренда, нормальный человек не купит для себя хрущ или панель за 60-80к, если раньше такое ещё брали для аренды, то сейчас и для аренды не берут - ожидаемая доходность 6%-8% с тенденцией вниз.


Макс вскрыл аккаунт?
МОПы, панорамные окна, етс. :lol:

Да, надоело читать про все пропало: купил права редактора и теперь могу писать под любым ником на форуме.


Шо-ж так мелко?
У нас сейчас хаос? Может за 7 дней порядок на Ёрthе наведеТЕ?
rjkz
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