Додано: Чет 07 січ, 2021 22:08

Frant написав: vitaliian написав: Арендаторы умнеют, уже не хотят платить за бабушатники Арендаторы умнеют, уже не хотят платить за бабушатники і за оренду новобудів не хочуть дорого платити.



Тому що квартир все більше,а квартирантів - все меньше! і за оренду новобудів не хочуть дорого платити.Тому що квартир все більше,а квартирантів - все меньше!

В том доме где я живу 80% квартир сдаётся в аренду. Я специально выяснял потому что хотел чтобы бесплатные паркоместа были закреплены за живущими в доме хозяевами , (которые за них заплатили застройщику при покупке квартиры), а не за арендаторами которые паркоместо (иногда два если в семье две машины) получают неизвестно за что бесплатным бонусом. Квартирантов и их машин увы меньше не становится.. все это фантазии. Это видно по киевским пробкам и проблемам с парковкой, или что машин в Киеве стало меньше? Могли бы парковались даже на крышах, так все запарковано.