А ты часом не из лугандонских будешь? Этого ватного отребья тогда в Киев из тех краёв много заехало.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 07 січ, 2021 21:57
Додано: Чет 07 січ, 2021 22:00
і за оренду новобудів не хочуть дорого платити.
Тому що квартир все більше,а квартирантів - все меньше!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Чет 07 січ, 2021 22:00
знаешь кто громче всех кричит «держи вора?».
И да эта ветка не о твоих личных комплексах.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
Додано: Чет 07 січ, 2021 22:02
Этот стиль называется "постсоветское добротно с элементами шика". Для 2001 года - збс. Для 2021-го - УГ.
Додано: Чет 07 січ, 2021 22:04
той фрукт, що працює у відділі продаж жк "ірпіньсьский версаль біля лісу і грибів"?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Чет 07 січ, 2021 22:06
Субъективное мнение, не имеет ничего общего с реальностью. Есть цена продажи и аренды, которая и показывает реальное положение дел. Пригород есть пригород, на данный момент у него больше недостатков.
Содержать квартиру в которой постоянно не проживаешь это до 1 кгрн. Как бы не нужно быть сильно зажиточным.
Додано: Чет 07 січ, 2021 22:08
В том доме где я живу 80% квартир сдаётся в аренду. Я специально выяснял потому что хотел чтобы бесплатные паркоместа были закреплены за живущими в доме хозяевами , (которые за них заплатили застройщику при покупке квартиры), а не за арендаторами которые паркоместо (иногда два если в семье две машины) получают неизвестно за что бесплатным бонусом. Квартирантов и их машин увы меньше не становится.. все это фантазии. Это видно по киевским пробкам и проблемам с парковкой, или что машин в Киеве стало меньше? Могли бы парковались даже на крышах, так все запарковано.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
Додано: Чет 07 січ, 2021 22:10
Додано: Чет 07 січ, 2021 22:11
airmax78 привет, думаю начать строить дом, что скажешь?
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Додано: Чет 07 січ, 2021 22:12
я никого ни в чем не обличаю и считаю низким уровнем интеллекта попытки обличить в чем то меня, в версале давно все продано если кто не в курсе, поэтому никакого отдела продаж «версаль парк» не существует.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 07 січ, 2021 22:14, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
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