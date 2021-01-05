RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 614761486149615061516152>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 87
1. Зросли більш, як на 30%
29%
25
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
3
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
17%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
6
7. Впали на 10 - 20%
7%
6
8. Впали на 20 - 30%
5%
4
9. Впали більш, як на 30%
28%
24
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 21:57

  vitaliian написав:
В 2009 когда я переехал в Киев


А ты часом не из лугандонских будешь? :shock: Этого ватного отребья тогда в Киев из тех краёв много заехало. :?
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 9190
З нами з: 14.11.11
Подякував: 366 раз.
Подякували: 4150 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 22:00

  vitaliian написав:Арендаторы умнеют, уже не хотят платить за бабушатники
і за оренду новобудів не хочуть дорого платити.

Тому що квартир все більше,а квартирантів - все меньше!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21791
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1284 раз.
Подякували: 2244 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 22:00

  Libo написав:
  vitaliian написав:
В 2009 когда я переехал в Киев


А ты часом не из лугандонских будешь? :shock: Этого ватного отребья тогда в Киев из тех краёв много заехало. :?

знаешь кто громче всех кричит «держи вора?».
И да эта ветка не о твоих личных комплексах.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5523
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1138 раз.
Подякували: 1586 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 22:02

  BIGor написав:
  vitaliian написав:Если у меня будет выбор жить в 50м2 хруще в любом районе Киева или аналогичной квартиры в Версаль парке (жк в Ирпене) я не задумываясь выберу Версаль. Ни на борщаге ни на трое ничего подобного Версалю нет. Лучше только Оболонь со стороны набережной, но и там нет фонтанов прямо во дворе.

https://versalpark.com/#gallery

Ирпень остаётся недооцененым, цена в Версале должна быть на уровне новостроев Оболоня.

Судя по панорамам - шлачелово этот недо-версаль https://www.google.com/maps/@50.5278947 ... 680!8i3840

Этот стиль называется "постсоветское добротно с элементами шика". Для 2001 года - збс. Для 2021-го - УГ.
airmax78
 
Повідомлень: 37205
З нами з: 25.10.12
Подякував: 897 раз.
Подякували: 4457 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 22:04

  vitaliian написав:знаешь кто громче всех кричит «держи вора?».
той фрукт, що працює у відділі продаж жк "ірпіньсьский версаль біля лісу і грибів"?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21791
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1284 раз.
Подякували: 2244 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 22:06

  vitaliian написав:Libo ради романтических ужинаюов содержать квартиру в центре? Н-да батенька вы гурман. Центр Киева впечатляет только молодых провинциалок. Человек побывавший хотя бы в Спб вряд ли впечатлится Киевом...

Субъективное мнение, не имеет ничего общего с реальностью. Есть цена продажи и аренды, которая и показывает реальное положение дел. Пригород есть пригород, на данный момент у него больше недостатков.

Содержать квартиру в которой постоянно не проживаешь это до 1 кгрн. Как бы не нужно быть сильно зажиточным.
hume
 
Повідомлень: 7091
З нами з: 27.12.12
Подякував: 711 раз.
Подякували: 1271 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 22:08

  Frant написав:
  vitaliian написав:Арендаторы умнеют, уже не хотят платить за бабушатники
і за оренду новобудів не хочуть дорого платити.

Тому що квартир все більше,а квартирантів - все меньше!

В том доме где я живу 80% квартир сдаётся в аренду. Я специально выяснял потому что хотел чтобы бесплатные паркоместа были закреплены за живущими в доме хозяевами , (которые за них заплатили застройщику при покупке квартиры), а не за арендаторами которые паркоместо (иногда два если в семье две машины) получают неизвестно за что бесплатным бонусом. Квартирантов и их машин увы меньше не становится.. все это фантазии. Это видно по киевским пробкам и проблемам с парковкой, или что машин в Киеве стало меньше? Могли бы парковались даже на крышах, так все запарковано.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5523
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1138 раз.
Подякували: 1586 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 22:10

  vitaliian написав:знаешь кто громче всех кричит «держи вора?».


Опаньки, тогда всё ясно. Очередной проффесор или крепкий хозяйственник русскоязычного востока. :wink:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 9190
З нами з: 14.11.11
Подякував: 366 раз.
Подякували: 4150 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 22:11

airmax78 привет, думаю начать строить дом, что скажешь?
https://omegatv.ua/ Омега ТВ интерактивное телевидение промокод для бесплатного просмотра mediaexpert
Унуноктий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21369
З нами з: 20.04.08
Подякував: 371 раз.
Подякували: 547 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 22:12

  Frant написав:
  vitaliian написав:знаешь кто громче всех кричит «держи вора?».
той фрукт, що працює у відділі продаж жк "ірпіньсьский версаль біля лісу і грибів"?

я никого ни в чем не обличаю и считаю низким уровнем интеллекта попытки обличить в чем то меня, в версале давно все продано если кто не в курсе, поэтому никакого отдела продаж «версаль парк» не существует.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 07 січ, 2021 22:14, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5523
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1138 раз.
Подякували: 1586 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 614761486149615061516152>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Автор77, zРадио і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1968, 1969, 1970
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
19691 3331970
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 січ, 2021 22:24
antonivs3
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 12, 13, 14
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
134 233907
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 січ, 2021 15:54
Faceless
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
8 20584
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лис, 2020 12:12
Долярчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.