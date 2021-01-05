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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 61486149615061516152>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 87
1. Зросли більш, як на 30%
29%
25
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
3
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
17%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
6
7. Впали на 10 - 20%
7%
6
8. Впали на 20 - 30%
5%
4
9. Впали більш, як на 30%
28%
24
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 22:14

  Долярчик написав:
ЧУЖИМИ коштами потрібно загрібати бетон! ;)
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ЗАЧЕМ, ЗАЧЕМ ТЫ ЭТО ДЕЛАЕШЬ? Зачем ты сюда все это тащишь? У тебя же есть своя ветка.
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 22:16

  Libo написав:
  vitaliian написав:знаешь кто громче всех кричит «держи вора?».


Опаньки, тогда всё ясно. Очередной проффесор или крепкий хозяйственник русскоязычного востока. :wink:

С тобой тоже все ясно, украиноязычный ты наш)
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 07 січ, 2021 22:16, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 22:16

  hume написав:Содержать квартиру в которой постоянно не проживаешь это до 1 кгрн. Как бы не нужно быть сильно зажиточным.


Согласен. Вы пропиваете и тратите на проституток намного больше и это нормально.
А вот пару тысяч за чистоту, комфорт, порядок и охрану, так сразу караул, рятуйте. Так нельзя. Пора менять свое отношение. :!:
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 22:17

  Унуноктий написав:airmax78 привет, думаю начать строить дом, что скажешь?

Прохожего надо спрашивать. Я теперь только специалист по плинтусам скрытого монтажа.
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 22:18

  Долярчик написав:vitaliian, так он вгорі кинув відео, де Наталя Закхайм і за Україну згадує!
І каже, що треба шукати "вигідні" об'єкти, наприклад, з горищами, де можна ще зо дві студії впихнути!
Купили, наче, за 60К 60м2 жилої, але ще горище має 40м2!- ітогО - 100м2 за 60К!
Просто треба шукати ;) і вивчати фінансову грамотність! ;)


Феерический Дeбил
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 22:22

  Frant написав:
  vitaliian написав:отсутствием леса в шаговой доступности.

забули згадати про свіже повітря, білочок, озера, гриби ))) і витрати 2-3 години на щоденну їзду в Київ і назад.

Купите машину и добирайтесь в 3 раза быстрее чем на любимом велосипеде.))
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 07 січ, 2021 22:22, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 22:22

  hume написав:
  Долярчик написав:
ЧУЖИМИ коштами потрібно загрібати бетон! ;)
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ЗАЧЕМ, ЗАЧЕМ ТЫ ЭТО ДЕЛАЕШЬ? Зачем ты сюда все это тащишь? У тебя же есть своя ветка.

ХОЧУ, ХОЧУ, ХОЧУ КОМЕНТІВ, ЩО-ДО ОТАКИХ ГУРУ-ВЧИТЕЛІВ ІНВЕСТУВАННЯ! :mrgreen:
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
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  Унуноктий написав:airmax78 привет, думаю начать строить дом, что скажешь?

В Киеве или в 20 км от него?
В последнем случаи это дача.
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 22:23

Модер, забань флудьора!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 22:26

:arrow:
Востаннє редагувалось Frant в Чет 07 січ, 2021 22:28, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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