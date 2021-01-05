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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 07 січ, 2021 22:14
ЗАЧЕМ, ЗАЧЕМ ТЫ ЭТО ДЕЛАЕШЬ? Зачем ты сюда все это тащишь? У тебя же есть своя ветка.
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hume
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Додано: Чет 07 січ, 2021 22:16
Libo написав: vitaliian написав:
знаешь кто громче всех кричит «держи вора?».
Опаньки, тогда всё ясно. Очередной проффесор или крепкий хозяйственник русскоязычного востока.
С тобой тоже все ясно, украиноязычный ты наш)
Востаннє редагувалось vitaliian
в Чет 07 січ, 2021 22:16, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
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Додано: Чет 07 січ, 2021 22:16
hume написав:
Содержать квартиру в которой постоянно не проживаешь это до 1 кгрн. Как бы не нужно быть сильно зажиточным.
Согласен. Вы пропиваете и тратите на проституток намного больше и это нормально.
А вот пару тысяч за чистоту, комфорт, порядок и охрану, так сразу караул, рятуйте. Так нельзя. Пора менять свое отношение.
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Додано: Чет 07 січ, 2021 22:17
Унуноктий написав:airmax78
привет, думаю начать строить дом, что скажешь?
Прохожего надо спрашивать. Я теперь только специалист по плинтусам скрытого монтажа.
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Додано: Чет 07 січ, 2021 22:18
Долярчик написав:vitaliian
, так он вгорі кинув відео, де Наталя Закхайм і за Україну згадує!
І каже, що треба шукати "вигідні" об'єкти, наприклад, з горищами, де можна ще зо дві студії впихнути!
Купили, наче, за 60К 60м2 жилої, але ще горище має 40м2!- ітогО - 100м2 за 60К!
Просто треба шукати
і вивчати фінансову грамотність!
Феерический Дeбил
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Додано: Чет 07 січ, 2021 22:22
Frant написав: vitaliian написав:
отсутствием леса в шаговой доступности.
забули згадати про свіже повітря, білочок, озера, гриби ))) і витрати 2-3 години на щоденну їзду в Київ і назад.
Купите машину и добирайтесь в 3 раза быстрее чем на любимом велосипеде.))
Востаннє редагувалось vitaliian
в Чет 07 січ, 2021 22:22, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
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Додано: Чет 07 січ, 2021 22:22
Унуноктий написав:airmax78
привет, думаю начать строить дом, что скажешь?
В Киеве или в 20 км от него?
В последнем случаи это дача.
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Додано: Чет 07 січ, 2021 22:23
Модер, забань флудьора!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Чет 07 січ, 2021 22:26
Востаннє редагувалось Frant
в Чет 07 січ, 2021 22:28, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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