Так а он сам додумал, впрочем как обычно.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 07 січ, 2021 22:26
Додано: Чет 07 січ, 2021 22:27
Додано: Чет 07 січ, 2021 22:29
Нет конечно. 1000 в лучшем случае.
Додано: Чет 07 січ, 2021 22:31
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
https://news.finance.ua/ua/news/-/48495 ... 2021-rotsi
А если не гадать на кофейной гуще насчет адекватности цен на киевском РН и сравнить с другими рынками.
Наример, может ошибаюсь,но по памяти цена в Москве в среднем многие годы была цена Киева умноженная на 3.
Сейчас там :
........По данным аналитического центра
.......программа льготной ипотеки, в рамках которой покупатели могут получить кредит по ставке не выше 6,5% годовых. «Вторичка» прекрасно себя чувствовала и с обычной, несубсидируемой ипотекой. Благодаря поэтапному снижению ключевой ставки ЦБ средняя стоимость ипотеки на вторичном рынке опустилась в 2020 г. до 8% годовых.....
..........в 2021 году рынок недвижимости ждет охлаждение, даже если ЦБ и далее будет снижать ставку, а правительство продлит субсидирование ипотеки после 1 июля. Участники рынка несколько перестарались с повышением цен. Квартиры подорожали больше, чем снизился ежемесячный платеж по ипотечному кредиту в результате удешевления ипотеки. Спад ажиотажа стал очевиден уже в ноябре, но, как и прогнозировал IRN.RU, по инерции рынок «дорос» до конца года. Однако уже в начале 2021 г. разрыв между запросами продавцов и финансовыми возможностями покупателей может достичь критических величин – как это случилось в 2015 г., после ажиотажа 2014 . .............
Средняя зарплата по Москве в 2019-м была почти ровно 1500 дол.,учитывая ежегодный рост в 2020-м вероятно будет около 1700 дол. в месяц.
В Кивев - средняя зарплата 600 дол.
А средняя по квадрату по Благовесту - 1750 дол.,
по Дом риа новострой - 1250,
по Агент юа - 1300,
по Домику - 1250 дол.,
в любом случае даже 1250 умножить на 3, Москва должна быть 3750,т.е. на 1 штуку больше.,
или Киев меньше.
Что-то не так в консерватории,мне кажется.
И касается не только старого фонда, и не только массовки новостроев, но и более менее качественного жилья.
Скажем так, теневые доходы в 2020-м также стало труднее накапливать,доходы бизнеса надеюсь все понимают не блещут, некоторые сферы ,та же аренда квартир, стритов,и офисной так вообще в минусах в среднем.
Коррекция назрела и перезрела.
Только собственники об этом еще не знают.
Востаннє редагувалось Автор77 в Чет 07 січ, 2021 22:39, всього редагувалось 1 раз.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
Додано: Чет 07 січ, 2021 22:34
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Одне питання - паркомісця не дуже купують із-за менталітету, чи за високої ціни?
Чи і то, і то?
Чи є третя складова "непроданих всіх паркомісць в ЖК, яке вже три роки, як здано в експлуатацію і майже все заселене"?
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Чет 07 січ, 2021 22:40
3 года для крупного жк это вообще ни о чем, лет 10 надо чтоб он полностью заселился, независимо от того продано, в нем все квартиры или нет. Люди странные, покупают и не пользуются, с этим надо смириться.
так было пока к мск не добавили территорию равную ей по обьему, которая ранее активно застраивалась но стоила на 40% дешевле московской.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 07 січ, 2021 22:45, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
Додано: Чет 07 січ, 2021 22:43
R
Про грядущий обвал цін КРжН - пишеться вже 10 міс. З березня 2020.
Поки що його немає, є лише стагнація.
Цікаво, що "вторинка", яку так хають деякі любителі, з 2018 по 2020 виросла в ціні на 25-30%.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Чет 07 січ, 2021 22:45
Автор77 1750? нет такой средней по Киеву и близко. По Печерскому району - может быть.
Но вообще, если 1750 - средняя по Киеву, т.е. с учетрм совкошлака, Троещин, ДВРЗ, Позняков и Виноградарей (надеюсь Борщаговку в Киев для статистики цен еще не включают) то это будет означать, что я купил не совсем на хаях. А этого не может быть.
Додано: Чет 07 січ, 2021 22:56
дача у меня в Круглике, дом хочу в Гатном поближе к метро.
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Додано: Чет 07 січ, 2021 22:59
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
https://news.finance.ua/ua/news/-/48495 ... 2021-rotsi
Я не считал по 1750,просто отметил,что почему-то Благовест так влупил.
А считал я 1250.
Домик так показывает и еще несколько сайтов.
Не знаю как там расширение московского округа, но зарплаты в 3 раза средние в Москве больше, а доходы скорее всего реальные еще больше,несравнимо как то же мелкий бизнес зарабатывает там,и тут.
Вот для прикола наведу два примера.
г.Львов декабрь 2020 г. новострой в ближнем центре. Двушка - 1900 дол. кв.м.
Но есть минус- там ремонт колхозный,лепнина, цветочки на плитке,и при этом самая дешевая китайская душевая кабина ,китайские краны и т.п.
Продажа,или аренда, аренду хотят 900 дол.
Т.е. при покупке в теории надо еще за демонтаж фигову тучу денег платить, демонтировать все ,ну может кроме паркета.
Москва декабрь 2020.
Брежневский дом Кутузовский просп. №26 ( у меня там знакомый парень имел наследство,отец работал простым служащим в кремле и получил когда-то двушку, но родственники его обкрутили и дали взамен какую-то туфту в московской области не пригодную для жилья,поэтому время от времени смотрю на цены в этом доме).
Цена начинается с 4 тыс.дол. за 1 кв.м., аренда с 1 тыс. дол. за квартиру.
Ремонт с понтами конечно центровыми, стаусными, в скандинавском стиле, с техникой и т.п.
Ни фига не сходится ни зарплата львовская ( розовый предел мечтаний - 17 тыс.грн. для менеджера американской табачки с многолетним стажем,к примеру), т.е. 600 дол. на престижной работе -с московской. Для примера ,знал одного простого водителя-экспедитора, конфеты от фабрики, кажется бабаевской,на авто развозил по магазинам - 1700 дол., пару лет назад,это было, сейчас вероятно больше,и это не престижная львовская работа, а так - рабочий класс в принципе.
Ни аппетиты киевских и львовских арендодателей и продавцов.
Пример наглядный по-моему.
Львовская хата в центре,но под демонтаж,без паркинга к тому же, там с парковкой вообще крантей в том районе.
И Московская хата в доме Брежнева в шикарном зеленом скверике ,с мега огромным двором, со Скандинавией внутри, с личными паркоместами во дворе,там все 5 в 1, во дворе спортплощадка,сквер, детсад ,магазины в доме и т.п.
А разница всего в 2 раза.
И там , и там речь идет о двушке.
Что-то не так в датском королевстве.
И П.С. : знаю лично многих знакомых,которые присматривали квартиру еще год назад, сейчас резюме одно, бабки уменьшились ежемесячные конкретно, сказал-и не будут даже присматривать теперь, нет смысла с такими теперешними доходами влазить в какой-либо жилой,или коммерческий проект.
Востаннє редагувалось Автор77 в Чет 07 січ, 2021 23:06, всього редагувалось 1 раз.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
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