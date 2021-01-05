Додано: Чет 07 січ, 2021 22:31

А если не гадать на кофейной гуще насчет адекватности цен на киевском РН и сравнить с другими рынками.Наример, может ошибаюсь,но по памяти цена в Москве в среднем многие годы была цена Киева умноженная на 3.Сейчас там :........По данным аналитического центра, за 2020 год средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке увеличилась на рекордные для последних лет 16,2% и достигла 207 460 руб. Так быстро жилье не дорожало с 2008 г. При этом в долларовом выражении цены почти не изменились, оставаясь вблизи уровня $2 800 за кв. м.Это означает, что столичное жилье на этот раз смогло отыграть ослабление рубля. ............программа льготной ипотеки, в рамках которой покупатели могут получить кредит по ставке не выше 6,5% годовых. «Вторичка» прекрасно себя чувствовала и с обычной, несубсидируемой ипотекой. Благодаря поэтапному снижению ключевой ставки ЦБ средняя стоимость ипотеки на вторичном рынке опустилась в 2020 г. до 8% годовых...............в 2021 году рынок недвижимости ждет охлаждение, даже если ЦБ и далее будет снижать ставку, а правительство продлит субсидирование ипотеки после 1 июля. Участники рынка несколько перестарались с повышением цен. Квартиры подорожали больше, чем снизился ежемесячный платеж по ипотечному кредиту в результате удешевления ипотеки. Спад ажиотажа стал очевиден уже в ноябре, но, как и прогнозировал IRN.RU, по инерции рынок «дорос» до конца года. Однако уже в начале 2021 г. разрыв между запросами продавцов и финансовыми возможностями покупателей может достичь критических величин – как это случилось в 2015 г., после ажиотажа 2014 . .............Средняя зарплата по Москве в 2019-м была почти ровно 1500 дол.,учитывая ежегодный рост в 2020-м вероятно будет около 1700 дол. в месяц.В Кивев - средняя зарплата 600 дол.А средняя по квадрату по Благовесту - 1750 дол.,по Дом риа новострой - 1250,по Агент юа - 1300,по Домику - 1250 дол.,в любом случае даже 1250 умножить на 3, Москва должна быть 3750,т.е. на 1 штуку больше.,или Киев меньше.Что-то не так в консерватории,мне кажется.И касается не только старого фонда, и не только массовки новостроев, но и более менее качественного жилья.Скажем так, теневые доходы в 2020-м также стало труднее накапливать,доходы бизнеса надеюсь все понимают не блещут, некоторые сферы ,та же аренда квартир, стритов,и офисной так вообще в минусах в среднем.Коррекция назрела и перезрела.Только собственники об этом еще не знают.