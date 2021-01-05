Додано: Чет 07 січ, 2021 23:46

Ну про юнеско это вы только не мне можете рассказывать.В ближнем центре там десятки новостроев в хороших районах(там не считается зона Юнеско), ну если считать ближним - расстояние до Оперного 1 км., пешком это достаточно быстро проходится,сам никогда трамваем не езжу,только пешком,тихий центр все же, к тому же некоторые районы ближнего центра не сравнимы с самим центром, поскольку там люксовая, или вилловая старая застройка с редкими вкраплениями застройки 2000-2018 гг.А в центре большая половина наверное - конченые развалюхи, если зайти в некоторые дворики,то там обстановка самых бедных кварталов самого большого гетто в каком-нибудь большом американском городе - страшная ужасающая темнота, дворики-закоулки,а сверху нависают по этому малюсенькому дворику бельевые веревки от дома к дому,завешанные труселями, мокрота, вонь,темнота,грязь - это в основном и есть зона Юнеско, ну есть и чуть-чуть поприличнее дома, в процентах не считал, но их меньше скорее всего.В зоне Юнеско очень-очень редко встречается старый люкс,или полулюкс, в основном развалюхи.Армагеддон. По хорошему там пол-наследия юнеско уже превратилось в места лишения свободы, где жить ниже человеческого достоинства.Поэтому все вот эти цены на туристов, на экзотику Львова, вполне могут быть в центре Львова.Там ,к слову, и один новострой есть от Консоли (известного Константинова), реально воткнут в самое наследие Юнеско, в сердце так сказать, по-моему, 7-8 этажей там,не считал.Во Львове жилье одно из самых дешевых на продажу как раз в зоне Юнеско, поскольку там невозможно нормальному человеку переспать, даже не учитывая музон и т.п., просто потому ,что так жить нельзя.Зато туристам по кайфу,посмотреть на подшаманенные фасады австрияков,или поляков, а что за фасадами - там семь кругов ада на самом деле, никому не интересно.А привел я два сравнимые примеры,новострой в тихом центре Львова в хорошем районе,и Брежневский дом, -зеленый оазис в центре Москвы.И ни фига это не хотелки.Львов не Киев. Там вот такой тихий центр за 1 год подорожал с 1200-1300 за 1 кв.м. до 2 тыс.дол., да еще нередко и на нулевом цикле(это уже вообще не центр, даже такие хотелки есть).Может причина, что в центре строить почти негде сейчас, а 2-3 года назад еще несколько больших домов вставили, и даже один огромный комплекс.Украинский РН - раздут, как дохлый шарик, как аренда, так и продажа.И точка.Насчет дома возле Оперного, если стоять лицом к Оперному,первый дом справа-многоэтажка, я снимал там студентом.Фасад очаровательный.Монументальная красота как с картинки.Но моя квартира была - заходишь в темный двор,потом по балкону идешь,заходишь в кухню, потом комнатка с окном в темный двор, где лучик света никогда не попадал, потом еще одна комнатка вагончиком, вообще без окна, и в конце этого вагончика в закоулке большой совмещенный санузел.Сырость,грибок,постоянный мрак и все такое.Ну для студента норм,все-таки центр, потусить,выходишь прямо ко входу в Оперный.