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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 07 січ, 2021 23:05
airmax78 написав:Автор77
1750? нет такой средней по Киеву и близко. По Печерскому району - может быть.
Но вообще, если 1750 - средняя по Киеву, т.е. с учетрм совкошлака, Троещин, ДВРЗ, Позняков и Виноградарей (надеюсь Борщаговку в Киев для статистики цен еще не включают) то это будет означать, что я купил не совсем на хаях. А этого не может быть.
1250 - средняя по Киеву. По Печерску в отдельности - 2350. Ты вообще "в рынке", или как? Вроде ж практик... причем чисто по центру, раз Минская - это фу...
Насчет Мск и других рынков - да, вероятно, наиболее уместным бенчмарком является сопоставление средней зарплаты к средней цене м2. Думаю, пропорция эта везде похожая. А исключение составлют разве что места высокого туристического интереса типа Парижа, Лондона, Барселоны, Мюнхена и т.д.
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Додано: Чет 07 січ, 2021 23:19
Автор77
я уже копирастил какие цену на аренду во львове, в ближнем центре нет новостроев, там юнеско запрещает, шикарная двушка в любом районе (на ваш выбор) 400$ может через дорогу от оперного или по проспекту Шевченко будет 600$. Поставьте на олх отсечение 400$ и скажите какого варианта во львове вам не хватает). Отдельные варианты нет смысла сравнивать, хотелки бывают неадекватными, или кто то в ремонт вкладывает две квартиры, а потом решает сдать и тд
Насчет Мск и других рынков - да, вероятно, наиболее уместным бенчмарком является сопоставление средней зарплаты к средней цене м2.
а теневую экономику в цене м2 как посчитаем?
Востаннє редагувалось vitaliian
в Чет 07 січ, 2021 23:28, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
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Додано: Чет 07 січ, 2021 23:28
vitaliian написав:
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В том доме где я живу 80% квартир сдаётся в аренду. Я специально выяснял потому что хотел чтобы бесплатные паркоместа были закреплены за живущими в доме хозяевами , (которые за них заплатили застройщику при покупке квартиры), а не за арендаторами которые паркоместо (иногда два если в семье две машины) получают неизвестно за что бесплатным бонусом. Квартирантов и их машин увы меньше не становится..
Это что то новенькое. То есть арендаторы нагло занимают выплаченные хозяевами места? Или вы решили, что гостевая парковка принадлежит не проживающим в доме, а владельцам с правом собственности?
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hume
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Додано: Чет 07 січ, 2021 23:28
hume написав: Долярчик написав:vitaliian
, так он вгорі кинув відео, де Наталя Закхайм і за Україну згадує!
І каже, що треба шукати "вигідні" об'єкти, наприклад, з горищами, де можна ще зо дві студії впихнути!
Купили, наче, за 60К 60м2 жилої, але ще горище має 40м2!- ітогО - 100м2 за 60К!
Просто треба шукати
і вивчати фінансову грамотність!
Феерический Дeбил
Впрочем как и его 95й кумир
И тоже как то на хлеб с маслом наколупал
С айкью дробным числом как то на почти две квартиры собрал
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Додано: Чет 07 січ, 2021 23:46
vitaliian https://news.finance.ua/ua/news/-/48495 ... 2021-rotsi
Ну про юнеско это вы только не мне можете рассказывать.В ближнем центре там десятки новостроев в хороших районах(там не считается зона Юнеско), ну если считать ближним - расстояние до Оперного 1 км., пешком это достаточно быстро проходится,сам никогда трамваем не езжу,только пешком,тихий центр все же, к тому же некоторые районы ближнего центра не сравнимы с самим центром, поскольку там люксовая, или вилловая старая застройка с редкими вкраплениями застройки 2000-2018 гг.
А в центре большая половина наверное - конченые развалюхи, если зайти в некоторые дворики,то там обстановка самых бедных кварталов самого большого гетто в каком-нибудь большом американском городе - страшная ужасающая темнота, дворики-закоулки,а сверху нависают по этому малюсенькому дворику бельевые веревки от дома к дому,завешанные труселями, мокрота, вонь,темнота,грязь - это в основном и есть зона Юнеско, ну есть и чуть-чуть поприличнее дома, в процентах не считал, но их меньше скорее всего.
В зоне Юнеско очень-очень редко встречается старый люкс,или полулюкс, в основном развалюхи.
Армагеддон. По хорошему там пол-наследия юнеско уже превратилось в места лишения свободы, где жить ниже человеческого достоинства.
Поэтому все вот эти цены на туристов, на экзотику Львова, вполне могут быть в центре Львова.
Там ,к слову, и один новострой есть от Консоли (известного Константинова), реально воткнут в самое наследие Юнеско, в сердце так сказать, по-моему, 7-8 этажей там,не считал.
Во Львове жилье одно из самых дешевых на продажу как раз в зоне Юнеско, поскольку там невозможно нормальному человеку переспать, даже не учитывая музон и т.п., просто потому ,что так жить нельзя.
Зато туристам по кайфу,посмотреть на подшаманенные фасады австрияков,или поляков, а что за фасадами - там семь кругов ада на самом деле, никому не интересно.
А привел я два сравнимые примеры,
новострой в тихом центре Львова в хорошем районе,
и Брежневский дом, -зеленый оазис в центре Москвы.
И ни фига это не хотелки.
Львов не Киев. Там вот такой тихий центр за 1 год подорожал с 1200-1300 за 1 кв.м. до 2 тыс.дол., да еще нередко и на нулевом цикле(это уже вообще не центр, даже такие хотелки есть).Может причина, что в центре строить почти негде сейчас, а 2-3 года назад еще несколько больших домов вставили, и даже один огромный комплекс.
Украинский РН - раздут, как дохлый шарик, как аренда, так и продажа.
И точка.
Насчет дома возле Оперного, если стоять лицом к Оперному,первый дом справа-многоэтажка, я снимал там студентом.
Фасад очаровательный.
Монументальная красота как с картинки.
Но моя квартира была - заходишь в темный двор,потом по балкону идешь,заходишь в кухню, потом комнатка с окном в темный двор, где лучик света никогда не попадал, потом еще одна комнатка вагончиком, вообще без окна, и в конце этого вагончика в закоулке большой совмещенный санузел.Сырость,грибок,постоянный мрак и все такое.Ну для студента норм,все-таки центр, потусить,выходишь прямо ко входу в Оперный.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
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Автор77
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 00:00
Автор77 написав:
Средняя зарплата по Москве в 2019-м была почти ровно 1500 дол.,учитывая ежегодный рост в 2020-м вероятно будет около 1700 дол. в месяц.
В Кивев - средняя зарплата 600 дол.
А .
Какая то странная средняя зп по Москве. А можно ссылки.
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hume
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 00:00
UA написав: Унуноктий написав:airmax78
привет, думаю начать строить дом, что скажешь?
В Киеве или в 20 км от него?
В последнем случаи это дача.
Дача или нет зависит от самого дома и желания хозяина в нем жить постоянно или нет. Что такое 20км на машине? Вы на светофорах в центре на протяжении 2км дольше простоите...
Востаннє редагувалось Sidus
в П'ят 08 січ, 2021 00:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 00:02
zРадио написав: Vlad442 написав:
Недвига за 9 месяцев сделала +9% в долларе
И вы, конечно же, можете показать пруф?
Или только выковырянный из носа кейс с пресловутой трешкой, который невозможно проверить?
Потому что оба индекса - Домик и Бомбер - за 9 месяцев показали нулевой прирост, и это с учетом изменения структуры предложения первички в пользу комфорт- и бизнес-сегмента, чем сами застройщики козыряют, а также исчезновения из баз объявлений вторички переуступок аркадовского шлака...
PS: 5% за 9 месяцев на аренде в условиях обвала спроса и цен весной-летом тоже больше походят на НЛП, чем на реальность
Пруф это реальные, в пределах точности наблюдений онлайн, сделки, на которые я приводил ссылки. Индексы тоже, по словам участников этой ветки, показали похожие значения в плюс десять процентов. Я сам, зная на чем основаны эти индексы, даже не смотрю что там, поэтому может допустил ошибку. Сколько там прирост с весны? Не 9, а 8,57%?
По поводу 5% за 9 месяцев - что недвига не обеспечивает в аренде 5/3*4 = 6,7%?
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 00:04
Унуноктий написав:airmax78
привет, думаю начать строить дом, что скажешь?
Я не airmax78, но идея хорошая, сам занимаюсь тем же
Да есть минусы: больше времени на дорогу и стоимость как самого дома, так и его содержания, но плюсы для меня лично перебивают минусы, но это индивидуально все.
Просто сядьте и распишите свой образ жизни и как дом его изменит и если вам понравится - стройте!
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 00:06
Автор77
Дайте ссылку на продажу квартир в доме на Кутузовском, где жил Ильич 45 лет назад, по 4куе/метр и с "крутым" скандинавским ремонтом.
Как я смотрел тот дом где Салтыкова жила в Брате2 и где я хотел себе квартиру за сотню в 2001м взять, так там минимум лям метр стоил в 18м ещё. И это при одном сортире в трёхе с планировкой похуже чем у современного комфорта.
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барабашов
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