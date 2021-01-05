Автор77 написав:

https://news.finance.ua/ua/news/-/484958/prognoz-tsin-na-zhytlo-u-2021-rotsiЯ не считал по 1750,просто отметил,что почему-то Благовест так влупил.А считал я 1250.Домик так показывает и еще несколько сайтов.Не знаю как там расширение московского округа, но зарплаты в 3 раза средние в Москве больше, а доходы скорее всего реальные еще больше,несравнимо как то же мелкий бизнес зарабатывает там,и тут.Вот для прикола наведу два примера.г.Львов декабрь 2020 г. новострой в ближнем центре. Двушка - 1900 дол. кв.м.Но есть минус- там ремонт колхозный,лепнина, цветочки на плитке,и при этом самая дешевая китайская душевая кабина ,китайские краны и т.п.Продажа,или аренда, аренду хотят 900 дол.Т.е. при покупке в теории надо еще за демонтаж фигову тучу денег платить, демонтировать все ,ну может кроме паркета.Москва декабрь 2020.Брежневский дом Кутузовский просп. №26 ( у меня там знакомый парень имел наследство,отец работал простым служащим в кремле и получил когда-то двушку, но родственники его обкрутили и дали взамен какую-то туфту в московской области не пригодную для жилья,поэтому время от времени смотрю на цены в этом доме).Цена начинается с 4 тыс.дол. за 1 кв.м., аренда с 1 тыс. дол. за квартиру.Ремонт с понтами конечно центровыми, стаусными, в скандинавском стиле, с техникой и т.п.Ни фига не сходится ни зарплата львовская ( розовый предел мечтаний - 17 тыс.грн. для менеджера американской табачки с многолетним стажем,к примеру), т.е. 600 дол. на престижной работе -с московской. Для примера ,знал одного простого водителя-экспедитора, конфеты от фабрики, кажется бабаевской,на авто развозил по магазинам - 1700 дол., пару лет назад,это было, сейчас вероятно больше,и это не престижная львовская работа, а так - рабочий класс в принципе.Ни аппетиты киевских и львовских арендодателей и продавцов.Пример наглядный по-моему.Львовская хата в центре,но под демонтаж,без паркинга к тому же, там с парковкой вообще крантей в том районе.И Московская хата в доме Брежнева в шикарном зеленом скверике ,с мега огромным двором, со Скандинавией внутри, с личными паркоместами во дворе,там все 5 в 1, во дворе спортплощадка,сквер, детсад ,магазины в доме и т.п.А разница всего в 2 раза.И там , и там речь идет о двушке.Что-то не так в датском королевстве.И П.С. : знаю лично многих знакомых,которые присматривали квартиру еще год назад, сейчас резюме одно, бабки уменьшились ежемесячные конкретно, сказал-и не будут даже присматривать теперь, нет смысла с такими теперешними доходами влазить в какой-либо жилой,или коммерческий проект.