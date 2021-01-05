Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
барабашов написав:Автор77 Дайте ссылку на продажу квартир в доме на Кутузовском, где жил Ильич 45 лет назад, по 4куе/метр и с "крутым" скандинавским ремонтом. Как я смотрел тот дом где Салтыкова жила в Брате2 и где я хотел себе квартиру за сотню в 2001м взять, так там минимум лям метр стоил в 18м ещё. И это при одном сортире в трёхе с планировкой похуже чем у современного комфорта.
Напротив дорогого Ильича на другой стороне жил М. Дунаевский, а в Брате2 известный Дом на Котельнической набережной(пардон, воспоминания молодости)
Унуноктий написав:думаю начать строить дом, что скажешь?
Стандартные возрастные изменения психики (старческие маразмы). Многие люди начинают в таком возрасте строить особняки, строят 5 лет, потом еще 10 лет доводят до ума, а потом наследники не знают как избавится от этого хлама. Нужен дом, покупай и живи. Иначе за многие годы изменятся стандарты и все эти пристроечки и олдскульные планировки станут выглядеть смешно. Люди, которые живут в соседних домах, постоянно, раз в 5 лет их перестраивают. Задумайся об этом.
барабашов написав:Автор77 Дайте ссылку на продажу квартир в доме на Кутузовском, где жил Ильич 45 лет назад, по 4куе/метр и с "крутым" скандинавским ремонтом. Как я смотрел тот дом где Салтыкова жила в Брате2 и где я хотел себе квартиру за сотню в 2001м взять, так там минимум лям метр стоил в 18м ещё. И это при одном сортире в трёхе с планировкой похуже чем у современного комфорта.
Libo написав:Вы пропиваете и тратите на проституток намного больше и это нормально.
Люди такого типа не пишут на этой ветке. Тут собрались более скучные персонажи (включая меня). Если бы они имели склонность к такому образу жизни, они не интересовались бы недвижимостью ни для жизни, ни в виде инвестиций.
Унуноктий написав:думаю начать строить дом, что скажешь?
Стандартные возрастные изменения психики (старческие маразмы). Многие люди начинают в таком возрасте строить особняки, строят 5 лет, потом еще 10 лет доводят до ума, а потом наследники не знают как избавится от этого хлама. Нужен дом, покупай и живи. Иначе за многие годы изменятся стандарты и все эти пристроечки и олдскульные планировки станут выглядеть смешно. Люди, которые живут в соседних домах, постоянно, раз в 5 лет их перестраивают. Задумайся об этом.
В нормальной стране так можно делать, а у нас, где качество строительства никто не контролирует, очень большая вероятноть купить кота в мешке и заниматься постоянным ремонтом...я б не рискнул К тому же, когда строишь, строишь под себя
Долярчик написав:Одне питання - паркомісця не дуже купують із-за менталітету, чи за високої ціни? Чи і то, і то?
Мне это тоже интересно. Дому 1.5 года от ввода в эксплуатацию. Я себе купил 2 паркоместа в подземном паркинге (1 сразу, а второе как деньги появились) и только потом ремонт делать буду. Потому что ремонт я всегда смогу сделать заработав деньги, а паркоместа (так чтобы удобно расположенные) могут кончится. Я переживал что 2е паркоместо не успею купить, но как оказалось другие жильцы их покупают не так активно как я боялся. Интересно что будет через года 2-3 когда дом заселится.
Долярчик, возьмите на заметку, что люди с аналитическим складом ума не смотрят видео. Они читают книги (тексты). Видео это жвачка, которую скармливают людям, которым подготовленные дяди хотят что-то внушить. Постите тексты, получите комментарии. Лично я не готов потратить 10 минут своей жизни чтобы понять, что мне кинули ссылки на какого-то идиота. В текстовом формате я могу определить адекватность автора за 15 секунд на русском и за 45 секунд на английском.
Vlad442 написав:Пруф это реальные, в пределах точности наблюдений онлайн, сделки, на которые я приводил ссылки
Для ценовых обобщений данных о сделках необходимо пару сотен, чтобы погрешность была приемлемой. В силу отсутствия таковых мы вынуждены пользоваться индексами, являющимися неточным, но наиболее точным из доступных инструментом
Vlad442 написав:Индексы тоже, по словам участников этой ветки, показали похожие значения в плюс десять процентов. Я сам, зная на чем основаны эти индексы, даже не смотрю что там, поэтому может допустил ошибку. Сколько там прирост с весны? Не 9, а 8,57%?
Так я ж написал - 0%. Без балды, как говорится )) Первичка -2%, вторичка +2%...
Vlad442 написав:По поводу 5% за 9 месяцев - что недвига не обеспечивает в аренде 5/3*4 = 6,7%?
Именно в коронакризисный период, о котором вы же и заговорили - нет. В 2018-2019 гг - вероятно, что да
Востаннє редагувалось zРадио в П'ят 08 січ, 2021 00:28, всього редагувалось 1 раз.
Автор77 написав:https://news.finance.ua/ua/news/-/484958/prognoz-tsin-na-zhytlo-u-2021-rotsi Я не считал по 1750,просто отметил,что почему-то Благовест так влупил. А считал я 1250. Домик так показывает и еще несколько сайтов.
Не знаю как там расширение московского округа, но зарплаты в 3 раза средние в Москве больше, а доходы скорее всего реальные еще больше,несравнимо как то же мелкий бизнес зарабатывает там,и тут.
Вот для прикола наведу два примера.
г.Львов декабрь 2020 г. новострой в ближнем центре. Двушка - 1900 дол. кв.м. Но есть минус- там ремонт колхозный,лепнина, цветочки на плитке,и при этом самая дешевая китайская душевая кабина ,китайские краны и т.п. Продажа,или аренда, аренду хотят 900 дол. Т.е. при покупке в теории надо еще за демонтаж фигову тучу денег платить, демонтировать все ,ну может кроме паркета.
Москва декабрь 2020. Брежневский дом Кутузовский просп. №26 ( у меня там знакомый парень имел наследство,отец работал простым служащим в кремле и получил когда-то двушку, но родственники его обкрутили и дали взамен какую-то туфту в московской области не пригодную для жилья,поэтому время от времени смотрю на цены в этом доме). Цена начинается с 4 тыс.дол. за 1 кв.м., аренда с 1 тыс. дол. за квартиру. Ремонт с понтами конечно центровыми, стаусными, в скандинавском стиле, с техникой и т.п.
Ни фига не сходится ни зарплата львовская ( розовый предел мечтаний - 17 тыс.грн. для менеджера американской табачки с многолетним стажем,к примеру), т.е. 600 дол. на престижной работе -с московской. Для примера ,знал одного простого водителя-экспедитора, конфеты от фабрики, кажется бабаевской,на авто развозил по магазинам - 1700 дол., пару лет назад,это было, сейчас вероятно больше,и это не престижная львовская работа, а так - рабочий класс в принципе.
Ни аппетиты киевских и львовских арендодателей и продавцов.
Пример наглядный по-моему. Львовская хата в центре,но под демонтаж,без паркинга к тому же, там с парковкой вообще крантей в том районе. И Московская хата в доме Брежнева в шикарном зеленом скверике ,с мега огромным двором, со Скандинавией внутри, с личными паркоместами во дворе,там все 5 в 1, во дворе спортплощадка,сквер, детсад ,магазины в доме и т.п. А разница всего в 2 раза. И там , и там речь идет о двушке.
Что-то не так в датском королевстве.
И П.С. : знаю лично многих знакомых,которые присматривали квартиру еще год назад, сейчас резюме одно, бабки уменьшились ежемесячные конкретно, сказал-и не будут даже присматривать теперь, нет смысла с такими теперешними доходами влазить в какой-либо жилой,или коммерческий проект.
Так это во Львове не так что-то. А Киев тут при чем? В Киеве 2ха упакованная, с шикарным видом в охренительном месте в 2х минутах от метро - с трудом 270 баксов в месяц. Где место для коррекции? На 200 идем?
барабашов Ну планировки совдеповские,что и говорить. Мне попадалась двушка без изысков,но в современном стиле на Кутузовском проспекте 26(ильича),сейчас только вот трешка загуглилась (может та двушка продалась уже), правда не с современным ремонтом, а в "старорежимном стиле".
объявление архивное,но последнее обновление было 20.10.2020 г.,может продано, так же как та двушка, все-таки многокомнатные в этом доме подороже ,бывает и до 6-8 тыс.дол. кв.м.,статус,история,локация.
Но те ,что немногокомнатные вот такие - по 4 с хвостиком, итак с ремонтом, но в данном случае не Скандинавия, а "старый режим", но все равно не чета той львовской хате,что я сравнивал, там просто колхоз, причем не 80-х годов, а времен коллективизации: : https://www.restate.ru/base/13801811.html#slide9 33 000 000 102.00 м2 4300 дол. за 1 кв.м. Но этот тот же ильичевский дом. ................Кутузовский проспект, дом 26, Брежневский дом - самый статусный дом на проспекте с богатой историей, c великолепной архитектурой, закрытым, благоустроенным внутренним двором, парковкой и парадными просторными подъездами. Территория дома под охраной и видеонаблюдением. Квартира расположена в самой приватной части, - вдоль набережной Москва-реки, и имеет потрясающие виды на красивую, тихую набережную и на деловой Cити. Рядом с домом расположен мост Багратион, ведущий напрямую к Сити. В квартире выполнен современный, дорогой ремонт , замечательная атмосфера, арочные окна, красивые мебель, предметы интерьера, продуманные до мелочей, ультра современная техника. Удобная планировка квартиры: кухня-гостиная(с видом на набережную), 2 спальни(одна с эркером и видами на набережную, вторая - во двор), гардеробная комната..........
Насчет зарплаты там кто-то тут спрашивал. Вот: https://visasam.ru/russia/rabotavrf/sre ... kve.html#i Согласно статистике средняя зарплата в Москве в 2019 году была равна в переводе на иностранную валюту сумма составляет 1 483 USD. Это на 2019-го года загуглилось, в 2020-м судя по динамике последних лет - побольше должно бы быть.
Нет, ну 1 к 3 это железное правило всех лет. Взаимосвязь не только по РН есть, еще ДС писал,что рубль и гривна всегда парой ходят, даже сейчас, когда эк.связи уменьшились существенно, связи и по РН, и по жилью,в т.ч. и по трендам зачастую и по некоторым другим индикаторам - налицо.
Востаннє редагувалось Автор77 в П'ят 08 січ, 2021 00:32, всього редагувалось 1 раз.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения. ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...