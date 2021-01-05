Додано: П'ят 08 січ, 2021 00:30

Автор77 написав: Что-то не так в датском королевстве. Что-то не так в датском королевстве.

Главная ошибка человека в том, что он преувеличивает способности своего мозга (эгоцентризм) и старается объять необъятное. Смотрит какие-то сомнительные цифры и делает выводы, что так как есть, так быть не может. Потом делает прогнозы, которые могут как сбыться, так и не сбыться.Постарайтесь не впадать в ошибку а ля зРадио и принять, что если что-то есть, значит так оно и есть. Первый шаг к познанию не сказать что так не может быть, а понять, почему есть как есть.