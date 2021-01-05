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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 08 січ, 2021 00:30
Автор77 написав:
Что-то не так в датском королевстве.
Главная ошибка человека в том, что он преувеличивает способности своего мозга (эгоцентризм) и старается объять необъятное. Смотрит какие-то сомнительные цифры и делает выводы, что так как есть, так быть не может. Потом делает прогнозы, которые могут как сбыться, так и не сбыться.
Постарайтесь не впадать в ошибку а ля зРадио и принять, что если что-то есть, значит так оно и есть. Первый шаг к познанию не сказать что так не может быть, а понять, почему есть как есть.
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Vlad442
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 00:32
foxluck написав: Долярчик написав:
Одне питання - паркомісця не дуже купують із-за менталітету, чи за високої ціни?
Чи і то, і то?
Мне это тоже интересно.
Дому 1.5 года от ввода в эксплуатацию.
Я себе купил 2 паркоместа в подземном паркинге (1 сразу, а второе как деньги появились) и только потом ремонт делать буду. Потому что ремонт я всегда смогу сделать заработав деньги, а паркоместа (так чтобы удобно расположенные) могут кончится. Я переживал что 2е паркоместо не успею купить, но как оказалось другие жильцы их покупают не так активно как я боялся.
Интересно что будет через года 2-3 когда дом заселится.
Года 2 и либо все раскупят, либо будет большой спрос на аренду. У нас все раскупили на 4й год после сдачи. При соотношении 1.2 места на квартиру.
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airmax78
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 00:35
Автор77 давно уже нет этой связи гривны с рублем. С 2014 года. И если мудрый нарит не выберет ОПЗЖ, то связи этой больше и не будет.
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 00:36
Ребята, кто знает Москву, Питер и Минск, подскажите, какие адреса там больше всего соответствуют нашим Институтской 16, Институтской 20/8, Грушевского 9.
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artlife
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 00:40
Sidus написав:
В нормальной стране так можно делать, а у нас, где качество строительства никто не контролирует, очень большая вероятноть купить кота в мешке и заниматься постоянным ремонтом...я б не рискнул
К тому же, когда строишь, строишь под себя
Каждый человек считает себя самым умным и построит для себя дешево и конфетку. В результате получается УГ, как у всех. Не думайте, что вы сможете построить идеальный дом лучше, чем смогли соседи. Покупая готовое, вы можете купить как то, что любитель строил для себя, со всеми ошибками, что то, что профи строил на продажу, со всеми удешевлениями. В первом случае приходите с экспертом, который будет копать, сверлить, смотреть. Во втором просите чеки, фото каждого этапа работ и пусть ваш прораб анализирует.
В любом случае купить с дисконтом готовое с понятными недостатками лучше, чем наступать самому на все грабли и получить на выходе УГ задорого. Интересно, что скажет Аирмакс.
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Vlad442
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 00:41
airmax78 https://news.finance.ua/ua/news/-/48495 ... 2021-rotsi
Ну,во-первых не 270, 270-это старт ее был в начале 2000-х,потом пик - около 800 кажется, сейчас 350.
Ну так это уже и есть с коррекцией.
Я наперед забегаю:), потому как за аналоги по Сландо просят 12 как минимум.
Я не считаю копейки, мне важнее чтобы на много лет забыть о косметике, о поиске квартирантов,о возможном простое в неделю, и т.п.
Не я один,многие по старым договорам, тем кому очень жильцы подходят, не хотят поднимать до Сландовских хотелок.
Просто рядом ЖК новый однушка ( а не двушка)с очень простеньким ремонтом хотелка 14 тыс.
Я считаю - что это неадекватно.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
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Автор77
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 00:41
Vlad442 написав: Унуноктий написав:
думаю начать строить дом, что скажешь?
Стандартные возрастные изменения психики (старческие маразмы). Многие люди начинают в таком возрасте строить особняки, строят 5 лет, потом еще 10 лет доводят до ума, а потом наследники не знают как избавится от этого хлама.
Нужен дом, покупай и живи. Иначе за многие годы изменятся стандарты и все эти пристроечки и олдскульные планировки станут выглядеть смешно.
Люди, которые живут в соседних домах, постоянно, раз в 5 лет их перестраивают. Задумайся об этом.
Для удовлетворения старческого зуда пусть строит многоквартирный дом. Нечего матерому лорду пороги отделов продаж унизительно обивать - пора переходить на новый уровень.
Причем, это я c издевкой сказал, но идея то здравая. Современная общажка (или по-модному - апарт-отель), нарезанная на кавалирки по 30 м2, только не у вокзала, как у КДД, а в спальнике на выселках. И не нужен этот колхоз - покупка 1-й трехи, чтобы переделать ее в 2 однухи...
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zРадио
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 00:49
zРадио написав:
Для удовлетворения старческого зуда пусть строит многоквартирный дом. Нечего матерому лорду пороги отделов продаж унизительно обивать - пора переходить на новый уровень.
Причем, это я c издевкой сказал, но идея то здравая. Современная общажка (или по-модному - апарт-отель), нарезанная на кавалирки по 30 м2, только не у вокзала, как у КДД, а в спальнике на выселках. И не нужен этот колхоз - покупка 1-й трехи, чтобы переделать ее в 2 однухи...
Когда недвига будет дорогая, тогда это может стать мейнстримом, но не для частных инвесторов, а для системных. Построить норы, сдавать, выйти с IPO. Это будет когда-то, а сейчас проще купить за копейки треху в хрущике возле метро, сдать покомнатно без налогов и уделать этих цивилизованных инвесторов.
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Vlad442
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 00:52
Vlad442 написав: Sidus написав:
В нормальной стране так можно делать, а у нас, где качество строительства никто не контролирует, очень большая вероятноть купить кота в мешке и заниматься постоянным ремонтом...я б не рискнул
К тому же, когда строишь, строишь под себя
Каждый человек считает себя самым умным и построит для себя дешево и конфетку. В результате получается УГ, как у всех. Не думайте, что вы сможете построить идеальный дом лучше, чем смогли соседи. Покупая готовое, вы можете купить как то, что любитель строил для себя, со всеми ошибками, что то, что профи строил на продажу, со всеми удешевлениями. В первом случае приходите с экспертом, который будет копать, сверлить, смотреть. Во втором просите чеки, фото каждого этапа работ и пусть ваш прораб анализирует.
В любом случае купить с дисконтом готовое с понятными недостатками лучше, чем наступать самому на все грабли и получить на выходе УГ задорого. Интересно, что скажет Аирмакс.
Двумя руками за готовое. Только вот найти его, чтобы все совпало, невероятная удача. Годами можно искать и не найти.
PS В дорогом сегменте найти проще.
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airmax78
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 00:53
https://news.finance.ua/ua/news/-/48495 ... 2021-rotsi
airmax78 написав:Автор77
давно уже нет этой связи гривны с рублем. С 2014 года. И если мудрый нарит не выберет ОПЗЖ, то связи этой больше и не будет.
Конечно нет.
Стандарт гривна-рубль- всегда было около 0-25,сейчас около 0-40.
Украинская экономика пострадала сильнее судя по курсам, тем более временами до 0-40 с хвостом было.
Логично было бы ,если бы и соотношение РН Москва-Киев было не 1 к 3, а 1 к 3.5 где-то.
А связь она была , и будет, соседняя территория, кроме легальных эк.отношений, есть еще и мощный поток серых и черных схем, так что в силу географического положения, как говорила Яресько - никуда от этого не деться,экономические отношения в той или иной мере были,есть и будут.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
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Автор77
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