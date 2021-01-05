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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 00:58
Автор77 написав:
https://news.finance.ua/ua/news/-/48495 ... 2021-rotsi
airmax78 написав:Автор77
давно уже нет этой связи гривны с рублем. С 2014 года. И если мудрый нарит не выберет ОПЗЖ, то связи этой больше и не будет.
Конечно нет.
Стандарт гривна-рубль- всегда было около 0-25,сейчас около 0-40.
Украинская экономика пострадала сильнее судя по курсам, тем более временами до 0-40 с хвостом было.
Логично было бы ,если бы и соотношение РН Москва-Киев было не 1 к 3, а 1 к 3.5 где-то.
А связь она была , и будет, соседняя территория, кроме легальных эк.отношений, есть еще и мощный поток серых и черных схем, так что в силу географического положения, как говорила Яресько - никуда от этого не деться,экономические отношения в той или иной мере были,есть и будут.
У Польши тоже есть связи с Россией и общая граница и у Финляндии. Только вот никакой связи между злотым, евро и рублем. И у нас теперь так. Дай Бог, чтобы связи не восстановились.
А соотношение цен на недвигу хорошо бы чтобы стало 1 к 1 с Москвой.
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 01:02
airmax78 написав:
Двумя руками за готовое. Только вот найти его, чтобы все совпало, невероятная удача. Годами можно искать и не найти.
PS В дорогом сегменте найти проще.
Любой человек считает, что то, что он сделает, будет идеально - он же не тупой. Потом как-то получается "годами можно искать и не найти". Задумайтесь, почему?
Сделать хорошо и не дорого это удел профи, а не любителей. Когда человек покупает готовое, он может как-то оценить, выбрать, переделать грубые ошибки. Когда человек строит сам это кот в мешке. Поэтому, когда любитель решает строить сам, сначала я представляю в уме какую машину сможет купить его прораб, потом, какое УГ у него получится. Иначе не было бы проблемы "годами искать и не найти". Все дома, выставленные на продажу, были бы идеальными.
Это все, пусть и в меньшей степени, касается ремонтов.
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