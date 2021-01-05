RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6152615361546155

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 88
1. Зросли більш, як на 30%
28%
25
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
5%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
17%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
6
7. Впали на 10 - 20%
7%
6
8. Впали на 20 - 30%
5%
4
9. Впали більш, як на 30%
27%
24
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 00:58

  Автор77 написав:
  airmax78 написав:Автор77 давно уже нет этой связи гривны с рублем. С 2014 года. И если мудрый нарит не выберет ОПЗЖ, то связи этой больше и не будет.

https://news.finance.ua/ua/news/-/48495 ... 2021-rotsi
Конечно нет.
Стандарт гривна-рубль- всегда было около 0-25,сейчас около 0-40.
Украинская экономика пострадала сильнее судя по курсам, тем более временами до 0-40 с хвостом было.
Логично было бы ,если бы и соотношение РН Москва-Киев было не 1 к 3, а 1 к 3.5 где-то.
А связь она была , и будет, соседняя территория, кроме легальных эк.отношений, есть еще и мощный поток серых и черных схем, так что в силу географического положения, как говорила Яресько - никуда от этого не деться,экономические отношения в той или иной мере были,есть и будут.

У Польши тоже есть связи с Россией и общая граница и у Финляндии. Только вот никакой связи между злотым, евро и рублем. И у нас теперь так. Дай Бог, чтобы связи не восстановились.
А соотношение цен на недвигу хорошо бы чтобы стало 1 к 1 с Москвой.
airmax78
 
Повідомлень: 37212
З нами з: 25.10.12
Подякував: 897 раз.
Подякували: 4458 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 01:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Двумя руками за готовое. Только вот найти его, чтобы все совпало, невероятная удача. Годами можно искать и не найти.
PS В дорогом сегменте найти проще.

Любой человек считает, что то, что он сделает, будет идеально - он же не тупой. Потом как-то получается "годами можно искать и не найти". Задумайтесь, почему?
Сделать хорошо и не дорого это удел профи, а не любителей. Когда человек покупает готовое, он может как-то оценить, выбрать, переделать грубые ошибки. Когда человек строит сам это кот в мешке. Поэтому, когда любитель решает строить сам, сначала я представляю в уме какую машину сможет купить его прораб, потом, какое УГ у него получится. Иначе не было бы проблемы "годами искать и не найти". Все дома, выставленные на продажу, были бы идеальными.
Это все, пусть и в меньшей степени, касается ремонтов.
Vlad442
 
Повідомлень: 7638
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1558 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 05:06

Re: Ко

  Vlad442 написав:Сделать хорошо и не дорого это удел профи, а не любителей.

Відколи це послуги професіональних будівельників чи дизайнерів - були дешевими???
Тим більше, за одноразову найману роботу.
Навпаки!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21792
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1284 раз.
Подякували: 2244 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 07:25

  Vlad442 написав:
  Долярчик написав:ХОЧУ, ХОЧУ, ХОЧУ КОМЕНТІВ, ЩО-ДО ОТАКИХ ГУРУ-ВЧИТЕЛІВ ІНВЕСТУВАННЯ!

Долярчик, возьмите на заметку, что люди с аналитическим складом ума не смотрят видео. Они читают книги (тексты). Видео это жвачка, которую скармливают людям, которым подготовленные дяди хотят что-то внушить. Постите тексты, получите комментарии.
Лично я не готов потратить 10 минут своей жизни чтобы понять, что мне кинули ссылки на какого-то идиота. В текстовом формате я могу определить адекватность автора за 15 секунд на русском и за 45 секунд на английском.

долярчик сам їх теж не дивиться, хоче щоб йому хтось розжував і ковтнув

хоча міг би написати тези, "відео піднімає тему ... на такій хвилині, я думаю що це погано, по причині ..."
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22969
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1195 раз.
Подякували: 1718 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 6152615361546155
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1968, 1969, 1970
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
19691 3332280
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 січ, 2021 22:24
antonivs3
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 12, 13, 14
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
134 233936
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 січ, 2021 15:54
Faceless
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
8 20589
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лис, 2020 12:12
Долярчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (581)
08.01.2021 06:27
кредиты (1)
08.01.2021 06:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.