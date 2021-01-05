Vlad442 написав:

Вот вы молодец, видно, что вы непосредственно в теме.Также так чувствовал и главное наблюдал:1. С 2015-го начались конкретные проблемы с выручкой и прибылью у мелких ФОПов, которые также (наиболее успешные из них) играли на РН - и не только на рынке продаж, но и на рынке аренды.2.С того же 2015 началась утроенная волна выезда по трудовой миграции, что также не могло не сказаться на РН.3.Ну и переизбыток, понастроили всякого барахла в Киеве и не только, толпа в ажиотаже скупала все подряд (те,что сейчас живут уже 4-5 лет,уже тогда в момент сдачи очередей не наблюдалось,но сдалось еще влет, бойко). А в феврале 2020-го уже чувствовался нормально так депресняк на РН.То,что некоторые рассказывают тут как все хорошо - банальная некомпетентность.Я ж всегда работаю подключая максимум риелтеров, и вот все они десятки в один голос в феврале утверждали, что такого "песца" на РН аренды как в феврале не припомнят.