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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 00:41
Vlad442 написав: Унуноктий написав:
думаю начать строить дом, что скажешь?
Стандартные возрастные изменения психики (старческие маразмы). Многие люди начинают в таком возрасте строить особняки, строят 5 лет, потом еще 10 лет доводят до ума, а потом наследники не знают как избавится от этого хлама.
Нужен дом, покупай и живи. Иначе за многие годы изменятся стандарты и все эти пристроечки и олдскульные планировки станут выглядеть смешно.
Люди, которые живут в соседних домах, постоянно, раз в 5 лет их перестраивают. Задумайся об этом.
Для удовлетворения старческого зуда пусть строит многоквартирный дом. Нечего матерому лорду пороги отделов продаж унизительно обивать - пора переходить на новый уровень.
Причем, это я c издевкой сказал, но идея то здравая. Современная общажка (или по-модному - апарт-отель), нарезанная на кавалирки по 30 м2, только не у вокзала, как у КДД, а в спальнике на выселках. И не нужен этот колхоз - покупка 1-й трехи, чтобы переделать ее в 2 однухи...
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zРадио
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 00:49
zРадио написав:
Для удовлетворения старческого зуда пусть строит многоквартирный дом. Нечего матерому лорду пороги отделов продаж унизительно обивать - пора переходить на новый уровень.
Причем, это я c издевкой сказал, но идея то здравая. Современная общажка (или по-модному - апарт-отель), нарезанная на кавалирки по 30 м2, только не у вокзала, как у КДД, а в спальнике на выселках. И не нужен этот колхоз - покупка 1-й трехи, чтобы переделать ее в 2 однухи...
Когда недвига будет дорогая, тогда это может стать мейнстримом, но не для частных инвесторов, а для системных. Построить норы, сдавать, выйти с IPO. Это будет когда-то, а сейчас проще купить за копейки треху в хрущике возле метро, сдать покомнатно без налогов и уделать этих цивилизованных инвесторов.
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Vlad442
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 00:52
Vlad442 написав: Sidus написав:
В нормальной стране так можно делать, а у нас, где качество строительства никто не контролирует, очень большая вероятноть купить кота в мешке и заниматься постоянным ремонтом...я б не рискнул
К тому же, когда строишь, строишь под себя
Каждый человек считает себя самым умным и построит для себя дешево и конфетку. В результате получается УГ, как у всех. Не думайте, что вы сможете построить идеальный дом лучше, чем смогли соседи. Покупая готовое, вы можете купить как то, что любитель строил для себя, со всеми ошибками, что то, что профи строил на продажу, со всеми удешевлениями. В первом случае приходите с экспертом, который будет копать, сверлить, смотреть. Во втором просите чеки, фото каждого этапа работ и пусть ваш прораб анализирует.
В любом случае купить с дисконтом готовое с понятными недостатками лучше, чем наступать самому на все грабли и получить на выходе УГ задорого. Интересно, что скажет Аирмакс.
Двумя руками за готовое. Только вот найти его, чтобы все совпало, невероятная удача. Годами можно искать и не найти.
PS В дорогом сегменте найти проще.
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airmax78
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 00:53
https://news.finance.ua/ua/news/-/48495 ... 2021-rotsi
airmax78 написав:Автор77
давно уже нет этой связи гривны с рублем. С 2014 года. И если мудрый нарит не выберет ОПЗЖ, то связи этой больше и не будет.
Конечно нет.
Стандарт гривна-рубль- всегда было около 0-25,сейчас около 0-40.
Украинская экономика пострадала сильнее судя по курсам, тем более временами до 0-40 с хвостом было.
Логично было бы ,если бы и соотношение РН Москва-Киев было не 1 к 3, а 1 к 3.5 где-то.
А связь она была , и будет, соседняя территория, кроме легальных эк.отношений, есть еще и мощный поток серых и черных схем, так что в силу географического положения, как говорила Яресько - никуда от этого не деться,экономические отношения в той или иной мере были,есть и будут.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
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Автор77
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 00:58
Автор77 написав:
https://news.finance.ua/ua/news/-/48495 ... 2021-rotsi
airmax78 написав:Автор77
давно уже нет этой связи гривны с рублем. С 2014 года. И если мудрый нарит не выберет ОПЗЖ, то связи этой больше и не будет.
Конечно нет.
Стандарт гривна-рубль- всегда было около 0-25,сейчас около 0-40.
Украинская экономика пострадала сильнее судя по курсам, тем более временами до 0-40 с хвостом было.
Логично было бы ,если бы и соотношение РН Москва-Киев было не 1 к 3, а 1 к 3.5 где-то.
А связь она была , и будет, соседняя территория, кроме легальных эк.отношений, есть еще и мощный поток серых и черных схем, так что в силу географического положения, как говорила Яресько - никуда от этого не деться,экономические отношения в той или иной мере были,есть и будут.
У Польши тоже есть связи с Россией и общая граница и у Финляндии. Только вот никакой связи между злотым, евро и рублем. И у нас теперь так. Дай Бог, чтобы связи не восстановились.
А соотношение цен на недвигу хорошо бы чтобы стало 1 к 1 с Москвой.
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 01:02
airmax78 написав:
Двумя руками за готовое. Только вот найти его, чтобы все совпало, невероятная удача. Годами можно искать и не найти.
PS В дорогом сегменте найти проще.
Любой человек считает, что то, что он сделает, будет идеально - он же не тупой. Потом как-то получается "годами можно искать и не найти". Задумайтесь, почему?
Сделать хорошо и не дорого это удел профи, а не любителей. Когда человек покупает готовое, он может как-то оценить, выбрать, переделать грубые ошибки. Когда человек строит сам это кот в мешке. Поэтому, когда любитель решает строить сам, сначала я представляю в уме какую машину сможет купить его прораб, потом, какое УГ у него получится. Иначе не было бы проблемы "годами искать и не найти". Все дома, выставленные на продажу, были бы идеальными.
Это все, пусть и в меньшей степени, касается ремонтов.
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Vlad442
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 05:06
Vlad442 написав:
Сделать хорошо и не дорого это удел профи, а не любителей.
Відколи це послуги професіональних будівельників чи дизайнерів - були дешевими???
Тим більше, за одноразову найману роботу.
Навпаки!
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 09:22
Пропоную не обговорювати дії флудьора-приймака. Взагалі ігнорувати його ганебну писанину.
У нього є своя флудьорска гілка, най там виставляє свої тупі відосики!
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 09:28
Frant написав:
Взагалі ігнорувати його ганебну писанину.
Але якби не він,я би і не знав про Кийосаку.
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 09:33
Автор77 написав: Vlad442 написав:https://news.finance.ua/ua/news/-/48495 ... 2021-rotsi
Вот вы молодец, видно, что вы непосредственно в теме.
Также так чувствовал и главное наблюдал:
1. С 2015-го начались конкретные проблемы с выручкой и прибылью у мелких ФОПов, которые также (наиболее успешные из них) играли на РН - и не только на рынке продаж, но и на рынке аренды.
2.С того же 2015 началась утроенная волна выезда по трудовой миграции, что также не могло не сказаться на РН.
3.Ну и переизбыток, понастроили всякого барахла в Киеве и не только, толпа в ажиотаже скупала все подряд (те,что сейчас живут уже 4-5 лет,уже тогда в момент сдачи очередей не наблюдалось,но сдалось еще влет, бойко). А в феврале 2020-го уже чувствовался нормально так депресняк на РН.
То,что некоторые рассказывают тут как все хорошо - банальная некомпетентность.
Я ж всегда работаю подключая максимум риелтеров, и вот все они десятки в один голос в феврале утверждали, что такого "песца" на РН аренды как в феврале не припомнят.
.
Не пойму то вы в Киеве то не в Киеве, ну да ладно.
Какой смысл риэлторам вам жаловаться? Я когда торговал кухонной техникой наоборот всем рассказывал как у меня хорошо её берут, чтобы укрепить уверенность покупана в правильности решения о покупке. А своими жалобами риелторы как бы говорят не спешите на рынке жепа, может цены упадут или такая хрень в стране случится, что недвижимость вам больше и не понадобится.
Из личного опыта, риелторы которые мне встречались были ограниченными людьми не способными к какому либо анализу. Может ваши риелторы практикующие аналитики, но если нет я бы на их мнение особо не ориентировался, если человек вам хочет что либо продать, то может петь вам что угодно, любая его информация будет сильно искажена желанием скорейшей сделки.
верю в евро... по 1,4
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