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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 08 січ, 2021 09:46
Додано: П'ят 08 січ, 2021 10:00
vitaliian
https://news.finance.ua/ua/news/-/48495 ... 2021-rotsi
Работаю на два города.
Насчет риелтеров:
1.Ну ненавязчиво специально выспрашиваю их для понимания ситуации на РН,некоторые разговорчивы,некоторые не очень, к слову, по киевской квартире, даже без рекламы они время от времени названивают,очевидно,когда клиент появляется и спрашивают актуален ли объект, база у них с телефонами,а номер никогда не менял.
2........"Из личного опыта, риелторы которые мне встречались были ограниченными людьми не способными к какому либо анализу. Может ваши риелторы практикующие аналитики..."
Нет, мои риелтеры такие же как ваши на 99% очень ограниченные люди, тупо берущие комиссию лишь за механический труд - выезд на просмотры, и старания, чтобы не допустить случайного контакта продавца с покупателем.
Но насчет количества сделок (их и коллег)инфо у них есть, ведь это ж их заработок
3.Те,что общался раньше хвалились - не успеваем на просмотры и сделки.
Сейчас многие говорили, что с сентября купли-продажи практически нет у них никакой, харчуются со сделок по аренде.
Надо будет поискать статистику, но все равно она покажет весь год,а не конкретно с сентября, а именно с этого времени судя по всему на РН застойчик.
4.И да, участие риелтора уменьшает шансы заключить сделку и найти точки взаимного интереса покупателя и продавца как по продаже,так и по аренде.
Уменьшает в 10 раз я бы сказал.
Реально они тупые на 99%.
Благодаря собственному узкому мышлению,не способности мыслить аналитически, они везут на просмотры людей,которым объект совершенно не подходит, итратят и свое время, и мое, и тех людей.
Где-то 70% своих сделок,около трети за все годы я совершил -когда люди напрямую звонили,элементарно удосуживаясь почитать Сландо и еще один сайт.
Просто была возможность устранить противоречия,найти точки соприкосновения,что исключено при риэлторах практически всегда.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
Додано: П'ят 08 січ, 2021 10:14
Дом Брежнева на Кутузовском
5,5 куе метр к жизни не пригодна.
Предложения в новой Москве, а это самое зажжепье, крутится вокруг цифр 2400. Где то километров 7 от МКАДа. Аналог в Киеве это Ирпень. Вот и считайте. Центр обсуждать смысла не вижу, будет 1 к 5
Додано: П'ят 08 січ, 2021 10:38
Значить, ваш досвід спілкування з рилами - вельми куций,як обрубаний собачий хвіст.
Є розумні і працелюбні ріелтори. Їх мало, проте вони є.
І флетлордам бажано мати справи саме через таких ріелторів.
Схоже, що ви не флетлорд, а флудлорд.
Типу львівського приймака, який ганяє по всім гілкам, неначе голодний шакал, щоб розжитися ідеєю, як розбагатіти, нічого не роблячи і нічим не ризикуючи)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: П'ят 08 січ, 2021 10:48
в Ірпені є метро?
коли буде, тоді стане аналогом (Ірпінь тоді буде "Новим Києвом")
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: П'ят 08 січ, 2021 11:02
Делаем поправку. Новая Москва,новый дом, к метро 10 минут на транспорте. Итого 2,1куе.
Если в пределах МКАД на последних станциях метро, то уже к 3куе квадрат. В новостройках квартиры 50 квадратов считаются огромными. Обычно 38-40.
Додано: П'ят 08 січ, 2021 11:13
Зазвичай купівля\продаж квартири відбувається дуже рідко в житті. Недивно, що в таких разових випадках зустрічаються всякі (м"яко кажучи) непрофесіонали.
А гравець на ринку має свого ріелтора-професіонала або добре розбирається у всьому сам.
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Добре сказано!
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
https://youtu.be/lqASlj09NEQ
Додано: П'ят 08 січ, 2021 11:15
Ой, Влад, разводите вы теорию на ровном месте. Вот две квартиры: одна УГ и памятник деньгам (не знаю большим или нет) вторая - норм.
Я делаю как во второй. Но вы, почему-то, уверены, что разницу между первым и вторым способны понять только избранные и второе появляется только в результате Большого Взрыва.
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