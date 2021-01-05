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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 61506151615261536154>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 88
1. Зросли більш, як на 30%
28%
25
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
5%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
17%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
6
7. Впали на 10 - 20%
7%
6
8. Впали на 20 - 30%
5%
4
9. Впали більш, як на 30%
27%
24
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 09:46

  airmax78 написав:Комрады, у Айрмакса по окончании ремонта останется голый Василий на счету. Поэтому давайте какого-то другого богатея обсудим.

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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 10:00

vitaliian
https://news.finance.ua/ua/news/-/48495 ... 2021-rotsi

Работаю на два города.
Насчет риелтеров:
1.Ну ненавязчиво специально выспрашиваю их для понимания ситуации на РН,некоторые разговорчивы,некоторые не очень, к слову, по киевской квартире, даже без рекламы они время от времени названивают,очевидно,когда клиент появляется и спрашивают актуален ли объект, база у них с телефонами,а номер никогда не менял.

2........"Из личного опыта, риелторы которые мне встречались были ограниченными людьми не способными к какому либо анализу. Может ваши риелторы практикующие аналитики..."

Нет, мои риелтеры такие же как ваши на 99% очень ограниченные люди, тупо берущие комиссию лишь за механический труд - выезд на просмотры, и старания, чтобы не допустить случайного контакта продавца с покупателем.
Но насчет количества сделок (их и коллег)инфо у них есть, ведь это ж их заработок

3.Те,что общался раньше хвалились - не успеваем на просмотры и сделки.
Сейчас многие говорили, что с сентября купли-продажи практически нет у них никакой, харчуются со сделок по аренде.
Надо будет поискать статистику, но все равно она покажет весь год,а не конкретно с сентября, а именно с этого времени судя по всему на РН застойчик.

4.И да, участие риелтора уменьшает шансы заключить сделку и найти точки взаимного интереса покупателя и продавца как по продаже,так и по аренде.
Уменьшает в 10 раз я бы сказал.
Реально они тупые на 99%.
Благодаря собственному узкому мышлению,не способности мыслить аналитически, они везут на просмотры людей,которым объект совершенно не подходит, итратят и свое время, и мое, и тех людей.

Где-то 70% своих сделок,около трети за все годы я совершил -когда люди напрямую звонили,элементарно удосуживаясь почитать Сландо и еще один сайт.
Просто была возможность устранить противоречия,найти точки соприкосновения,что исключено при риэлторах практически всегда.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ... :!: :idea:
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 10:14

Дом Брежнева на Кутузовском
https://www.cian.ru/sale/flat/217880657/
5,5 куе метр к жизни не пригодна.

Предложения в новой Москве, а это самое зажжепье, крутится вокруг цифр 2400. Где то километров 7 от МКАДа. Аналог в Киеве это Ирпень. Вот и считайте. Центр обсуждать смысла не вижу, будет 1 к 5
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 10:38

  vitaliian написав:Из личного опыта, риелторы которые мне встречались были ограниченными людьми не способными к какому либо анализу. Мо

Значить, ваш досвід спілкування з рилами - вельми куций,як обрубаний собачий хвіст.

Є розумні і працелюбні ріелтори. Їх мало, проте вони є.
І флетлордам бажано мати справи саме через таких ріелторів.

Схоже, що ви не флетлорд, а флудлорд.
Типу львівського приймака, який ганяє по всім гілкам, неначе голодний шакал, щоб розжитися ідеєю, як розбагатіти, нічого не роблячи і нічим не ризикуючи)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 10:48

  hume написав:Дом Брежнева на Кутузовском
https://www.cian.ru/sale/flat/217880657/
5,5 куе метр к жизни не пригодна.

Предложения в новой Москве, а это самое зажжепье, крутится вокруг цифр 2400. Где то километров 7 от МКАДа. Аналог в Киеве это Ирпень. Вот и считайте. Центр обсуждать смысла не вижу, будет 1 к 5

в Ірпені є метро?
коли буде, тоді стане аналогом (Ірпінь тоді буде "Новим Києвом")
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 11:02

  flyman написав:
  hume написав:Дом Брежнева на Кутузовском
https://www.cian.ru/sale/flat/217880657/
5,5 куе метр к жизни не пригодна.

Предложения в новой Москве, а это самое зажжепье, крутится вокруг цифр 2400. Где то километров 7 от МКАДа. Аналог в Киеве это Ирпень. Вот и считайте. Центр обсуждать смысла не вижу, будет 1 к 5

в Ірпені є метро?
коли буде, тоді стане аналогом (Ірпінь тоді буде "Новим Києвом")

Делаем поправку. Новая Москва,новый дом, к метро 10 минут на транспорте. Итого 2,1куе.
Если в пределах МКАД на последних станциях метро, то уже к 3куе квадрат. В новостройках квартиры 50 квадратов считаются огромными. Обычно 38-40.
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 11:13

  Frant написав:
  vitaliian написав:Из личного опыта, риелторы которые мне встречались были ограниченными людьми не способными к какому либо анализу. Мо

Значить, ваш досвід спілкування з рилами - вельми куций,як обрубаний собачий хвіст.

Є розумні і працелюбні ріелтори. Їх мало, проте вони є.
І флетлордам бажано мати справи саме через таких ріелторів.


Зазвичай купівля\продаж квартири відбувається дуже рідко в житті. Недивно, що в таких разових випадках зустрічаються всякі (м"яко кажучи) непрофесіонали.
А гравець на ринку має свого ріелтора-професіонала або добре розбирається у всьому сам.

...
  Frant написав:Типу львівського приймака, який ганяє по всім гілкам, неначе голодний шакал, щоб розжитися ідеєю, як розбагатіти, нічого не роблячи і нічим не ризикуючи)))


Добре сказано! 8)
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 11:15

  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:Двумя руками за готовое. Только вот найти его, чтобы все совпало, невероятная удача. Годами можно искать и не найти.
PS В дорогом сегменте найти проще.

Любой человек считает, что то, что он сделает, будет идеально - он же не тупой. Потом как-то получается "годами можно искать и не найти". Задумайтесь, почему?
Сделать хорошо и не дорого это удел профи, а не любителей. Когда человек покупает готовое, он может как-то оценить, выбрать, переделать грубые ошибки. Когда человек строит сам это кот в мешке. Поэтому, когда любитель решает строить сам, сначала я представляю в уме какую машину сможет купить его прораб, потом, какое УГ у него получится. Иначе не было бы проблемы "годами искать и не найти". Все дома, выставленные на продажу, были бы идеальными.
Это все, пусть и в меньшей степени, касается ремонтов.

Ой, Влад, разводите вы теорию на ровном месте. Вот две квартиры: одна УГ и памятник деньгам (не знаю большим или нет) вторая - норм.
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/kupite ... GEzVJ.html

https://novoselskiy.design/portfolio/ja ... hpicz.html

Я делаю как во второй. Но вы, почему-то, уверены, что разницу между первым и вторым способны понять только избранные и второе появляется только в результате Большого Взрыва.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 11:32

  Sidus написав:
  UA написав:
  Унуноктий написав:airmax78 привет, думаю начать строить дом, что скажешь?

В Киеве или в 20 км от него?
В последнем случаи это дача.

Дача или нет зависит от самого дома и желания хозяина в нем жить постоянно или нет. Что такое 20км на машине? Вы на светофорах в центре на протяжении 2км дольше простоите...

С таким подходом квартира на окраине Немешаево тоже норм.
Зачем платить больше?

Земля в черте Киева да ещё и под жилую индивидуальную застройку, а не садоводство, отчего-то стоит в десятки раз дороже, чем в 20 км от Киева.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 11:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:в Ірпені є метро?
коли буде, тоді стане аналогом (Ірпінь тоді буде "Новим Києвом")

То на Бровари простіше метро рейки покласти.
Шо нє говори,а краще місто Бровари))
Востаннє редагувалось Мизантрóп в П'ят 08 січ, 2021 11:37, всього редагувалось 1 раз.
Мизантрóп
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