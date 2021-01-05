Додано: П'ят 08 січ, 2021 10:00

Работаю на два города.Насчет риелтеров:1.Ну ненавязчиво специально выспрашиваю их для понимания ситуации на РН,некоторые разговорчивы,некоторые не очень, к слову, по киевской квартире, даже без рекламы они время от времени названивают,очевидно,когда клиент появляется и спрашивают актуален ли объект, база у них с телефонами,а номер никогда не менял.2........"Из личного опыта, риелторы которые мне встречались были ограниченными людьми не способными к какому либо анализу. Может ваши риелторы практикующие аналитики..."Нет, мои риелтеры такие же как ваши на 99% очень ограниченные люди, тупо берущие комиссию лишь за механический труд - выезд на просмотры, и старания, чтобы не допустить случайного контакта продавца с покупателем.Но насчет количества сделок (их и коллег)инфо у них есть, ведь это ж их заработок3.Те,что общался раньше хвалились - не успеваем на просмотры и сделки.Сейчас многие говорили, что с сентября купли-продажи практически нет у них никакой, харчуются со сделок по аренде.Надо будет поискать статистику, но все равно она покажет весь год,а не конкретно с сентября, а именно с этого времени судя по всему на РН застойчик.4.И да, участие риелтора уменьшает шансы заключить сделку и найти точки взаимного интереса покупателя и продавца как по продаже,так и по аренде.Уменьшает в 10 раз я бы сказал.Реально они тупые на 99%.Благодаря собственному узкому мышлению,не способности мыслить аналитически, они везут на просмотры людей,которым объект совершенно не подходит, итратят и свое время, и мое, и тех людей.Где-то 70% своих сделок,около трети за все годы я совершил -когда люди напрямую звонили,элементарно удосуживаясь почитать Сландо и еще один сайт.Просто была возможность устранить противоречия,найти точки соприкосновения,что исключено при риэлторах практически всегда.