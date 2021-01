Додано: П'ят 08 січ, 2021 11:13

Значить, ваш досвід спілкування з рилами - вельми куций,як обрубаний собачий хвіст.



Є розумні і працелюбні ріелтори. Їх мало, проте вони є.

І флетлордам бажано мати справи саме через таких ріелторів.

Зазвичай купівля\продаж квартири відбувається дуже рідко в житті. Недивно, що в таких разових випадках зустрічаються всякі (м"яко кажучи) непрофесіонали.

А гравець на ринку має свого ріелтора-професіонала або добре розбирається у всьому сам.



Frant написав: Типу львівського приймака, який ганяє по всім гілкам, неначе голодний шакал, щоб розжитися ідеєю, як розбагатіти, нічого не роблячи і нічим не ризикуючи))) Типу львівського приймака, який ганяє по всім гілкам, неначе голодний шакал, щоб розжитися ідеєю, як розбагатіти, нічого не роблячи і нічим не ризикуючи)))



