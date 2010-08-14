Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Sidus написав:В нормальной стране так можно делать, а у нас, где качество строительства никто не контролирует, очень большая вероятноть купить кота в мешке и заниматься постоянным ремонтом...я б не рискнул К тому же, когда строишь, строишь под себя
Каждый человек считает себя самым умным и построит для себя дешево и конфетку. В результате получается УГ, как у всех. Не думайте, что вы сможете построить идеальный дом лучше, чем смогли соседи. Покупая готовое, вы можете купить как то, что любитель строил для себя, со всеми ошибками, что то, что профи строил на продажу, со всеми удешевлениями. В первом случае приходите с экспертом, который будет копать, сверлить, смотреть. Во втором просите чеки, фото каждого этапа работ и пусть ваш прораб анализирует. В любом случае купить с дисконтом готовое с понятными недостатками лучше, чем наступать самому на все грабли и получить на выходе УГ задорого. Интересно, что скажет Аирмакс.
Двумя руками за готовое. Только вот найти его, чтобы все совпало, невероятная удача. Годами можно искать и не найти. PS В дорогом сегменте найти проще.
Я ж вам и говорю - после третьего ремонта будете подкованы во всех вопросах.
Я делаю как во второй. Но вы, почему-то, уверены, что разницу между первым и вторым способны понять только избранные и второе появляется только в результате Большого Взрыва.
Квартира в JACK HOUSE это просто графика (эскиз, картинка, визуализация). Рисовальщику ставлю 4 бала по 5 бальной шкале. Отличать нарисованное и реальное вы научитесь только после четвёртого - пятого ремонта. Не раньше.
Я делаю как во второй. Но вы, почему-то, уверены, что разницу между первым и вторым способны понять только избранные и второе появляется только в результате Большого Взрыва.
Квартира в JACK HOUSE это просто графика (эскиз, картинка, визуализация). Рисовальщику ставлю 4 бала по 5 бальной шкале. Отличать нарисованное и реальное вы научитесь только после четвёртого - пятого ремонта. Не раньше.
Это фото реальной квартиры. Я в ней был незадолго до завершения ремонта. На сайте есть и визуализации, но они в другом разделе. Век живи - век учись.