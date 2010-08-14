Vlad442 написав:

Sidus написав: В нормальной стране так можно делать, а у нас, где качество строительства никто не контролирует, очень большая вероятноть купить кота в мешке и заниматься постоянным ремонтом...я б не рискнул

К тому же, когда строишь, строишь под себя В нормальной стране так можно делать, а у нас, где качество строительства никто не контролирует, очень большая вероятноть купить кота в мешке и заниматься постоянным ремонтом...я б не рискнулК тому же, когда строишь, строишь под себя

Каждый человек считает себя самым умным и построит для себя дешево и конфетку. В результате получается УГ, как у всех. Не думайте, что вы сможете построить идеальный дом лучше, чем смогли соседи. Покупая готовое, вы можете купить как то, что любитель строил для себя, со всеми ошибками, что то, что профи строил на продажу, со всеми удешевлениями. В первом случае приходите с экспертом, который будет копать, сверлить, смотреть. Во втором просите чеки, фото каждого этапа работ и пусть ваш прораб анализирует.В любом случае купить с дисконтом готовое с понятными недостатками лучше, чем наступать самому на все грабли и получить на выходе УГ задорого. Интересно, что скажет Аирмакс.