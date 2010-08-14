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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6151615261536154>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 88
1. Зросли більш, як на 30%
28%
25
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
5%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
17%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
6
7. Впали на 10 - 20%
7%
6
8. Впали на 20 - 30%
5%
4
9. Впали більш, як на 30%
27%
24
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 11:36

  UA написав:
  Sidus написав:
  UA написав:В Киеве или в 20 км от него?
В последнем случаи это дача.

Дача или нет зависит от самого дома и желания хозяина в нем жить постоянно или нет. Что такое 20км на машине? Вы на светофорах в центре на протяжении 2км дольше простоите...

С таким подходом квартира на окраине Немешаево тоже норм.
Зачем платить больше?

Земля в черте Киева да ещё и под жилую индивидуальную застройку, а не садоводство, отчего-то стоит в десятки раз дороже, чем в 20 км от Киева.

Ну да, вопрос же нужно было сформулировать правильно: "Что такое 20км в пробке?"
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 11:37

  airmax78 написав:
  Vlad442 написав:
  Sidus написав:В нормальной стране так можно делать, а у нас, где качество строительства никто не контролирует, очень большая вероятноть купить кота в мешке и заниматься постоянным ремонтом...я б не рискнул
К тому же, когда строишь, строишь под себя

Каждый человек считает себя самым умным и построит для себя дешево и конфетку. В результате получается УГ, как у всех. Не думайте, что вы сможете построить идеальный дом лучше, чем смогли соседи. Покупая готовое, вы можете купить как то, что любитель строил для себя, со всеми ошибками, что то, что профи строил на продажу, со всеми удешевлениями. В первом случае приходите с экспертом, который будет копать, сверлить, смотреть. Во втором просите чеки, фото каждого этапа работ и пусть ваш прораб анализирует.
В любом случае купить с дисконтом готовое с понятными недостатками лучше, чем наступать самому на все грабли и получить на выходе УГ задорого. Интересно, что скажет Аирмакс.

Двумя руками за готовое. Только вот найти его, чтобы все совпало, невероятная удача. Годами можно искать и не найти.
PS В дорогом сегменте найти проще.

Я ж вам и говорю - после третьего ремонта будете подкованы во всех вопросах.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 11:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:сформулировать правильно: "Что такое 20км в пробке?"

Правильно: у нас нет пробок,а так- заторы.Пробки в Масквабаде,когда двиг глушишь на часок.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 11:45

  Мизантрóп написав:
  flyman написав:в Ірпені є метро?
коли буде, тоді стане аналогом (Ірпінь тоді буде "Новим Києвом")

То на Бровари простіше метро рейки покласти.
Шо нє говори,а краще місто Бровари))

Я б туда столицу перенес.
Аэропорт рядом. Что ещё для столицы нужно?
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 11:56

  airmax78 написав:Ой, Влад, разводите вы теорию на ровном месте. Вот две квартиры: одна УГ и памятник деньгам (не знаю большим или нет) вторая - норм.
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/kupite ... GEzVJ.html

https://novoselskiy.design/portfolio/ja ... hpicz.html

Я делаю как во второй. Но вы, почему-то, уверены, что разницу между первым и вторым способны понять только избранные и второе появляется только в результате Большого Взрыва.

Квартира в JACK HOUSE это просто графика (эскиз, картинка, визуализация). Рисовальщику ставлю 4 бала по 5 бальной шкале.
Отличать нарисованное и реальное вы научитесь только после четвёртого - пятого ремонта. Не раньше.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 11:59

  UA написав:
  Мизантрóп написав:
  flyman написав:в Ірпені є метро?
коли буде, тоді стане аналогом (Ірпінь тоді буде "Новим Києвом")

То на Бровари простіше метро рейки покласти.
Шо нє говори,а краще місто Бровари))

Я б туда столицу перенес.
Аэропорт рядом. Что ещё для столицы нужно?

Д-демография.
На северном кладбище сделать платный вход и оградить высоким забором тот бывший полигон.
Аэропорт-сцука мне из Залесья светится ясными ночами и иногда электропомехи есть.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 12:06

  UA написав:
  airmax78 написав:Ой, Влад, разводите вы теорию на ровном месте. Вот две квартиры: одна УГ и памятник деньгам (не знаю большим или нет) вторая - норм.
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/kupite ... GEzVJ.html

https://novoselskiy.design/portfolio/ja ... hpicz.html

Я делаю как во второй. Но вы, почему-то, уверены, что разницу между первым и вторым способны понять только избранные и второе появляется только в результате Большого Взрыва.

Квартира в JACK HOUSE это просто графика (эскиз, картинка, визуализация). Рисовальщику ставлю 4 бала по 5 бальной шкале.
Отличать нарисованное и реальное вы научитесь только после четвёртого - пятого ремонта. Не раньше.

:oops: Это фото реальной квартиры. Я в ней был незадолго до завершения ремонта. На сайте есть и визуализации, но они в другом разделе. Век живи - век учись.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 12:11

  UA написав:
  Мизантрóп написав:
  flyman написав:в Ірпені є метро?
коли буде, тоді стане аналогом (Ірпінь тоді буде "Новим Києвом")

То на Бровари простіше метро рейки покласти.
Шо нє говори,а краще місто Бровари))

Я б туда столицу перенес.
Аэропорт рядом. Что ещё для столицы нужно?

Столицю краще перенести в Харків.
Історична справедливість, так би мовити.
І назвати її "Гепинськ".

Правда, в такому випадку в Києві стане меньше понаєхів, а це прямі збитки для київських флетлордів)))
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 12:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

прогнозун Уня
http://forum.domik.ua/stroitelstvo-metro-na-troeshhinu-t23373-100.html#p2011078

04.06.2020 17:41
Унуноктий
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 12:15

  flyman написав:прогнозун Уня
http://forum.domik.ua/stroitelstvo-metro-na-troeshhinu-t23373-100.html#p2011078

04.06.2020 17:41
Унуноктий
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Подольско воскресенский мост откроют до нового года

Уня - ще той заливальщик)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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