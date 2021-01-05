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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6151615261536154

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 88
1. Зросли більш, як на 30%
28%
25
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
5%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
17%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
6
7. Впали на 10 - 20%
7%
6
8. Впали на 20 - 30%
5%
4
9. Впали більш, як на 30%
27%
24
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 12:16

  UA написав:
  Sidus написав:
  UA написав:В Киеве или в 20 км от него?
В последнем случаи это дача.

Дача или нет зависит от самого дома и желания хозяина в нем жить постоянно или нет. Что такое 20км на машине? Вы на светофорах в центре на протяжении 2км дольше простоите...

С таким подходом квартира на окраине Немешаево тоже норм.
Зачем платить больше?

Земля в черте Киева да ещё и под жилую индивидуальную застройку, а не садоводство, отчего-то стоит в десятки раз дороже, чем в 20 км от Киева.

в Киеве она так стоит потому что дефицит, ее реально мало и продавцы цены не могут сложить ей...А вот экология, коммуникации и стоимость их подключение, окружение (как правило вокруг старые дачные участки), размер участка - по всем этим параметрам Киев проигрывает, и проще пол-дома построить за деньги, сэкономленные на таком участке
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 12:19

  airmax78 написав:
  Vlad442 написав:
  Sidus написав:В нормальной стране так можно делать, а у нас, где качество строительства никто не контролирует, очень большая вероятноть купить кота в мешке и заниматься постоянным ремонтом...я б не рискнул
К тому же, когда строишь, строишь под себя

Каждый человек считает себя самым умным и построит для себя дешево и конфетку. В результате получается УГ, как у всех. Не думайте, что вы сможете построить идеальный дом лучше, чем смогли соседи. Покупая готовое, вы можете купить как то, что любитель строил для себя, со всеми ошибками, что то, что профи строил на продажу, со всеми удешевлениями. В первом случае приходите с экспертом, который будет копать, сверлить, смотреть. Во втором просите чеки, фото каждого этапа работ и пусть ваш прораб анализирует.
В любом случае купить с дисконтом готовое с понятными недостатками лучше, чем наступать самому на все грабли и получить на выходе УГ задорого. Интересно, что скажет Аирмакс.

Двумя руками за готовое. Только вот найти его, чтобы все совпало, невероятная удача. Годами можно искать и не найти.
PS В дорогом сегменте найти проще.

Аирмакс за готовое, но только выбрал новострой и сам делает ремонт почему-то ))
Так и с домом, это слишком индивидуально, чтоб брать готовое...готовое берут только те, кому все равно или нужно срочно
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 12:20

  airmax78 написав:
  Vlad442 написав:Любой человек считает, что то, что он сделает, будет идеально - он же не тупой. Потом как-то получается "годами можно искать и не найти". Задумайтесь, почему?
Сделать хорошо и не дорого это удел профи, а не любителей. Когда человек покупает готовое, он может как-то оценить, выбрать, переделать грубые ошибки. Когда человек строит сам это кот в мешке. Поэтому, когда любитель решает строить сам, сначала я представляю в уме какую машину сможет купить его прораб, потом, какое УГ у него получится. Иначе не было бы проблемы "годами искать и не найти". Все дома, выставленные на продажу, были бы идеальными.
Это все, пусть и в меньшей степени, касается ремонтов.

Ой, Влад, разводите вы теорию на ровном месте. Вот две квартиры: одна УГ и памятник деньгам (не знаю большим или нет) вторая - норм.
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/kupite ... GEzVJ.html

https://novoselskiy.design/portfolio/ja ... hpicz.html

Я делаю как во второй. Но вы, почему-то, уверены, что разницу между первым и вторым способны понять только избранные и второе появляется только в результате Большого Взрыва.

Я не говорил про моду на дизайн. Дизайн в первом варианте тоже был когда-то модный. Его явно нарисовал дизайнер, а не бывший колхозник.

Имелось в виду техническое исполнение. Ремонт, не спорю, проще. Дом будет наверняка сложней. Когда люди построили дом для себя и пожили в нем несколько лет, они увидели, поняли ошибки и начинают перестраивать.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 12:27

  Мизантрóп написав:
  flyman написав:в Ірпені є метро?
коли буде, тоді стане аналогом (Ірпінь тоді буде "Новим Києвом")

То на Бровари простіше метро рейки покласти.
Шо нє говори,а краще місто Бровари))

щоб сісти у вагон метро на м.Лівобережна тре буде їхати в Бровари
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 12:35

  Sidus написав:
  airmax78 написав:Двумя руками за готовое. Только вот найти его, чтобы все совпало, невероятная удача. Годами можно искать и не найти.
PS В дорогом сегменте найти проще.

Аирмакс за готовое, но только выбрал новострой и сам делает ремонт почему-то ))
Так и с домом, это слишком индивидуально, чтоб брать готовое...готовое берут только те, кому все равно или нужно срочно

Сейчас я бы искал готовое. Делать самому - дорого и ооочень долго.
Но на растущем рынке искать готовое - это непозволительная роскошь.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 12:48

  airmax78 написав:Сейчас я бы искал готовое. Делать самому - дорого и ооочень долго.
Но на растущем рынке искать готовое - это непозволительная роскошь.


вы как всегда в своем репертуаре - не успели еще доделать ремонт и набить всех положенных шишек, а уже даете советы по строительству домов)
я бы сейчас строил исключительно из сип-панелей, как практически все американцы - и быстро и относительно недорого
и еще - что касается выбора авто при жизни в частном доме: я переехав в дом поменял седан на внедорожник, что было ошибкой - надо было просто докупить пикап
пикап при жизни в частном доме - из э маст, как говорит макс
внедорожник не вариант - салон убивается моментально
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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